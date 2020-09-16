Nhiều giờ qua, mạng xã hội rần rần trước đoạn clip đánh ghen trên phố Lý Nam Đế . Theo đó, khi phát hiện chồng chở nhân tình trên xe hơi, người vợ lao đến lôi cô bồ xuống và đánh ghen giữa đường. Thấy vợ túm tóc đánh nhân tình, người chồng đấm vào mặt vợ để "tiểu tam" chạy thoát thân.

Cô chia sẻ: "Hôm qua nhiều bạn gửi cho mình xem vụ ông chồng vì bênh con bồ mà đánh chị vợ, hỏi mình thấy sao về việc đó?

Thật sự mình thấy như vậy nè, em bồ ắt hẳn đang thấy tự hào lắm vì được chồng người ta bảo vệ mà đánh cả vợ mình. Nhưng với những ai nhìn thiển cận thì mới thấy mừng cho em bồ. Còn mình xem xong thì lại thấy lo cho bồ hơn. Vì bất cứ cặp vợ chồng nào sống chung với nhau bao năm thì người này có công thì người kia cũng có sức. Đừng mở mồm nói đàn ông đi ra ngoài kiếm tiền là nhất vì trong cuộc sống hôn nhân có quá nhiều thứ không thể quy đổi ra thành tiền rồi.

Ví dụ nhẹ như ai là người xẻ thịt banh da, hi sinh xuân sắc, sự nghiệp của bản thân để mấy năm liền ôm bụng bầu đẻ con rồi sau đó chăm con cho chồng chí thú làm ăn và khi dư dả thời gian thì rửng mỡ? Em bồ lúc này chắc chưa kịp nghĩ đến viễn cảnh 1 ngày em sẽ vinh dự được thay thế vị trí đau đớn của chị vợ. Gặp 1 người đàn ông có sẵn để hưởng thụ thì rất dễ mà gặp 1 người đàn ông chưa có gì và chịu chờ đợi họ đi từ con số 0 thì mới khó. Thế nên cái câu: 'Thử đàn bà khi đàn ông chưa có gì và thử đàn ông khi họ đã có tất cả' mà ông bà ta đã phán thì chỉ có từ chuẩn đến rất chuẩn".

Elly Trần chia sẻ quan điểm cá nhân vụ đánh ghen và dự đoán kết cục không mấy tốt đẹp của 'Tuesday' - Ảnh: FB

Trước đó, cô vướng nghi án hôn nhân rạn nứt khi liên tục đăng tải nhiều dòng trạng thái về người đàn ông phụ bạc - Ảnh: FB

Cuối bài viết, Elly Trần gay gắt: "Người vợ tào khang đi bên anh từ lúc anh còn trên răng dưới bình xăng mà giờ anh còn phũ thì dăm ba con bướm xinh mới lột xác có là gì". Chia sẻ của Elly Trần được rất nhiều người đồng tình.