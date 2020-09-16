Xem xong clip vợ đánh ghen ở phố Lý Nam Đế, Elly Trần cảm thấy lo cho cô bồ nhí

Hậu trường 16/09/2020 15:39

Dòng chia sẻ của Elly Trần sau khi được dân mạng cho xem clip vợ đánh ghen chồng đang chở bồ nhí trên phố Lý Nam Đế thu hút sự chú ý của mọi người.

Nhiều giờ qua, mạng xã hội rần rần trước đoạn clip đánh ghen trên phố Lý Nam Đế. Theo đó, khi phát hiện chồng chở nhân tình trên xe hơi, người vợ lao đến lôi cô bồ xuống và đánh ghen giữa đường. Thấy vợ túm tóc đánh nhân tình, người chồng đấm vào mặt vợ để "tiểu tam" chạy thoát thân.

Hiện đoạn clip này đang lan truyền khắp các trang mạng xã hội. Bên cạnh những bình luận chỉ trích cô bồ, phần đông ý kiến tỏ thái độ bức xúc trước hành động của người chồng.

elly tran noi ve vu danh ghen
Dư luận đang xôn xao vụ đánh ghen trên phố Lý Nam Đế - Ảnh: Internet

Trước vụ việc nóng hổi, Elly Trần vừa đăng tải dòng trạng thái dài xoay quanh sự việc ầm ĩ này.

Cô chia sẻ: "Hôm qua nhiều bạn gửi cho mình xem vụ ông chồng vì bênh con bồ mà đánh chị vợ, hỏi mình thấy sao về việc đó?

Thật sự mình thấy như vậy nè, em bồ ắt hẳn đang thấy tự hào lắm vì được chồng người ta bảo vệ mà đánh cả vợ mình. Nhưng với những ai nhìn thiển cận thì mới thấy mừng cho em bồ. Còn mình xem xong thì lại thấy lo cho bồ hơn. Vì bất cứ cặp vợ chồng nào sống chung với nhau bao năm thì người này có công thì người kia cũng có sức. Đừng mở mồm nói đàn ông đi ra ngoài kiếm tiền là nhất vì trong cuộc sống hôn nhân có quá nhiều thứ không thể quy đổi ra thành tiền rồi.

Ví dụ nhẹ như ai là người xẻ thịt banh da, hi sinh xuân sắc, sự nghiệp của bản thân để mấy năm liền ôm bụng bầu đẻ con rồi sau đó chăm con cho chồng chí thú làm ăn và khi dư dả thời gian thì rửng mỡ? Em bồ lúc này chắc chưa kịp nghĩ đến viễn cảnh 1 ngày em sẽ vinh dự được thay thế vị trí đau đớn của chị vợ. Gặp 1 người đàn ông có sẵn để hưởng thụ thì rất dễ mà gặp 1 người đàn ông chưa có gì và chịu chờ đợi họ đi từ con số 0 thì mới khó. Thế nên cái câu: 'Thử đàn bà khi đàn ông chưa có gì và thử đàn ông khi họ đã có tất cả' mà ông bà ta đã phán thì chỉ có từ chuẩn đến rất chuẩn".

elly tran noi ve vu danh ghen 1
Elly Trần chia sẻ quan điểm cá nhân vụ đánh ghen và dự đoán kết cục không mấy tốt đẹp của 'Tuesday' - Ảnh: FB
elly tran noi ve vu danh ghen 2
Trước đó, cô vướng nghi án hôn nhân rạn nứt khi liên tục đăng tải nhiều dòng trạng thái về người đàn ông phụ bạc - Ảnh: FB

Cuối bài viết, Elly Trần gay gắt: "Người vợ tào khang đi bên anh từ lúc anh còn trên răng dưới bình xăng mà giờ anh còn phũ thì dăm ba con bướm xinh mới lột xác có là gì". Chia sẻ của Elly Trần được rất nhiều người đồng tình. 

Thúy Diễm khoe cuộc sống hạnh phúc như mơ bên Lương Thế Thành, con trai 2 tuổi chiếm trọn sự chú ý vì điểm này

Thúy Diễm khoe cuộc sống hạnh phúc như mơ bên Lương Thế Thành, con trai 2 tuổi chiếm trọn sự chú ý vì điểm này

Sau chuỗi ngày bận rộn, vợ chồng Thúy Diễm và Lương Thế Thành tranh thủ đưa con trai đi chơi trung thu sớm. Sự đáng yêu của bé Bảo Bảo được quan tâm đặc biệt.

Xem thêm
Từ khóa:   người mẫu Elly Trần đánh ghen trên phố Lý Nam Đế clip đánh ghen

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 4 giờ 48 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026