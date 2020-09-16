Sinh ra từ tinh trùng của mẹ, giờ nhìn con trai Lâm Khánh Chi mọi người lại nhận xét giống ba Phi Hùng như đúc

Con trai Lâm Khánh Chi là một trong những nhóc tỳ nhà sao Việt được công chúng quan tâm. Cậu bé chào đời vào tháng 10/2018, nhưng đến đầu năm 2019 mới được mẹ cho lộ diện. Hiện tại, bé Kim Long đã cao lớn hơn rất nhiều.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Lâm Khánh Chi thu hút sự chú ý khi đăng ảnh mới nhất của quý tử. Những khoảnh khắc đời thường đáng yêu hết nấc của cậu bé khiến dân mạng "tan chảy". Kim Long nằm trong thùng giấy chơi đùa vui vẻ, tạo dáng nhí nhố trước ống kính.

Cậu bé được khen điển trai như 'soái ca' Hàn Quốc - Ảnh: FB

Mọi người khen ngợi Lâm "công chúa" nuôi con trai quá khéo. Đặc biệt khi nhìn vào loạt ảnh này, dân mạng nhận xét cậu bé mang nhiều đường nét của Phi Hùng - chồng Lâm Khánh Chi.

"Khi lớn bé giống cha quá", "Cháu giống ba lắm chị ơi", "Giống anh Ken quá chị ơi", "Con vui vẻ dễ thương đẹp trai giống ba con quá"... Hầu hết mọi người đều nhận xét con trai Lâm Khánh Chi giống Phi Hùng dù không chung dòng máu.

Dân mạng khen ngợi sự đáng yêu của con trai nữ ca sĩ - Ảnh: FB

Có lẽ vì được ba cận kề chăm sóc nên cậu nhóc càng lớn lại được khen giống Phi Hùng - Ảnh: FB

Để được làm mẹ, Lâm Khánh Chi đã chi khoảng 1 tỷ đồng sang Thái Lan nhờ người mang thai hộ. Cậu bé sinh ra từ tinh trùng của nữ ca sĩ lưu trữ trước khi chuyển giới và trứng của chị dâu. Cô từng chia sẻ, trong tương lai hai vợ chồng sẽ có thêm con. Lần này sẽ là bé gái và lấy tinh trùng của chồng trẻ Phi Hùng.

Dù không chung dòng máu nhưng chồng Lâm Khánh Chi hết lòng quan tâm, dạy dỗ bé Kim Long. Cặp đôi thường xuyên đưa con trai về quê thăm ông bà nội. Ba mẹ chồng Lâm Khánh Chi rất cưng cháu.