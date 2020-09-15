Cười ngất với pha tấu hài cực mạnh của Lâm Vỹ Dạ tại nhà riêng, ngồi vắt chân lên ghế dùng rèm cửa quấn tóc

Hậu trường 15/09/2020 17:12

Không chỉ mang tiếng cười cho khán giả trên sân khấu, những câu chuyện đời thường của vợ chồng Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt cũng khiến công chúng cười ngất.

Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt là cặp vợ chồng nghệ sĩ hài được quan tâm nhất nhì hiện nay. Bên cạnh sự nghiệp thành công rực rỡ thì cuộc sống đời thường của vợ chồng nghệ sĩ cũng được chú ý không kém.

Mới đây, diễn viên Hứa Minh Đạt khiến mọi người cười nghiêng ngả khi chia sẻ hình ảnh "khó đỡ" của bà xã Lâm Vỹ Dạ. Theo đó, do đi quay không ở nhà nên anh đã xem camera và vô tình trích xuất được khoảnh khắc đời thường quá hài của vợ. Anh còn "khen đểu" Lâm Vỹ Dạ: "Nhìn thấy bà xã gội đầu xong quấn cái khăn nghệ quá nghệ!".

dien vien lam vy da va hua minh dat
Bị chồng trích xuất camera dìm hàng nhưng nữ nghệ sĩ không hề hay biết - Ảnh: FB

Trong ảnh, Lâm Vỹ Dạ đang ngồi vắt chân lên ghế bấm điện thoại mà không hề biết mình đang rơi vào tầm ngắm của chồng. Đáng nói là chiếc khăn quấn tóc của Lâm Vỹ Dạ nhìn giống hệt rèm cửa. Cư dân mạng không nhịn được cười trước độ bá đạo của nữ danh hài vì cho rằng cô tận dụng cả rèm cửa để làm khô tóc.

dien vien lam vy da va hua minh dat 1
Bức ảnh đời thường của cô khiến dân mạng được một trận cười khoái chí - Ảnh: FB
dien vien lam vy da va hua minh dat 2
Tổ ấm hạnh phúc của vợ chồng Lâm Vỹ Dạ bên hai nhóc tỳ kháu khỉnh - Ảnh: FB

Ngay dưới bài viết, dân mạng đã bàn tán sôi nổi về khoảnh khắc hài hước này: "Trời ơi, chị Dạ lấy cái rèm cửa sổ để quấn đầu hả", "Cái rèm cửa mà anh", "1 công đôi chuyện. Chắc hẳn lúc sắm cô chú đã tính sẵn", "Ủa cái rèm cửa mà sao mẹ lấy quấn vậy"... Bên cạnh đó, một số người cho rằng Lâm Vỹ Dạ không hề lấy rèm cửa quấn tóc mà chỉ là do góc chụp và trí tưởng tượng của nam danh hài họ Hứa.

Vợ cũ Hoài Lâm gửi lời yêu thương đến người đàn ông đặc biệt: 'Người không rượu chè cờ bạc, không làm chuyện có lỗi với vợ'

Vợ cũ Hoài Lâm gửi lời yêu thương đến người đàn ông đặc biệt: 'Người không rượu chè cờ bạc, không làm chuyện có lỗi với vợ'

Qua dòng chia sẻ có thể thấy, tình cảm Lư Hoàng Bảo Ngọc - vợ cũ Hoài Lâm dành cho ông nội là nghệ sĩ Bảo Quốc nhiều đến thế nào.

Xem thêm
Từ khóa:   Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ diễn viên Lâm Vỹ Dạ vợ Hứa Minh Đạt

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 4 giờ 45 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026