Cười ngất với pha tấu hài cực mạnh của Lâm Vỹ Dạ tại nhà riêng, ngồi vắt chân lên ghế dùng rèm cửa quấn tóc

Không chỉ mang tiếng cười cho khán giả trên sân khấu, những câu chuyện đời thường của vợ chồng Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt cũng khiến công chúng cười ngất.

Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt là cặp vợ chồng nghệ sĩ hài được quan tâm nhất nhì hiện nay. Bên cạnh sự nghiệp thành công rực rỡ thì cuộc sống đời thường của vợ chồng nghệ sĩ cũng được chú ý không kém.

Mới đây, diễn viên Hứa Minh Đạt khiến mọi người cười nghiêng ngả khi chia sẻ hình ảnh "khó đỡ" của bà xã Lâm Vỹ Dạ. Theo đó, do đi quay không ở nhà nên anh đã xem camera và vô tình trích xuất được khoảnh khắc đời thường quá hài của vợ. Anh còn "khen đểu" Lâm Vỹ Dạ: "Nhìn thấy bà xã gội đầu xong quấn cái khăn nghệ quá nghệ!".

Bị chồng trích xuất camera dìm hàng nhưng nữ nghệ sĩ không hề hay biết - Ảnh: FB

Trong ảnh, Lâm Vỹ Dạ đang ngồi vắt chân lên ghế bấm điện thoại mà không hề biết mình đang rơi vào tầm ngắm của chồng. Đáng nói là chiếc khăn quấn tóc của Lâm Vỹ Dạ nhìn giống hệt rèm cửa. Cư dân mạng không nhịn được cười trước độ bá đạo của nữ danh hài vì cho rằng cô tận dụng cả rèm cửa để làm khô tóc.

Bức ảnh đời thường của cô khiến dân mạng được một trận cười khoái chí - Ảnh: FB

Tổ ấm hạnh phúc của vợ chồng Lâm Vỹ Dạ bên hai nhóc tỳ kháu khỉnh - Ảnh: FB

Ngay dưới bài viết, dân mạng đã bàn tán sôi nổi về khoảnh khắc hài hước này: "Trời ơi, chị Dạ lấy cái rèm cửa sổ để quấn đầu hả", "Cái rèm cửa mà anh", "1 công đôi chuyện. Chắc hẳn lúc sắm cô chú đã tính sẵn", "Ủa cái rèm cửa mà sao mẹ lấy quấn vậy"... Bên cạnh đó, một số người cho rằng Lâm Vỹ Dạ không hề lấy rèm cửa quấn tóc mà chỉ là do góc chụp và trí tưởng tượng của nam danh hài họ Hứa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoi-ngat-voi-pha-tau-hai-cuc-manh-cua-lam-vy-da-tai-nha-rieng-ngoi-vat-chan-len-ghe-dung-rem-cua-quan-toc-380136.html