Thúy Diễm khoe cuộc sống hạnh phúc như mơ bên Lương Thế Thành, con trai 2 tuổi chiếm trọn sự chú ý vì điểm này

Thúy Diễm và Lương Thế Thành được xem là đôi "trai tài gái sắc" của làng giải trí Việt. Họ tạo được chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng bằng chính thực lực, không dùng scandal để PR cho bản thân.

Ngoài sự nghiệp thành công, vợ chồng Thúy Diễm và Lương Thế Thành còn khéo vun vén mái ấm gia đình hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Sau 4 năm về chung nhà, cặp đôi có chung một cậu con trai kháu khỉnh. Bé Bảo Bảo ra đời giúp cuộc sống hôn nhân của cặp đôi thêm viên mãn. Dù bận rộn đến mấy, họ vẫn sắp xếp thời gian chăm lo cho con trai và vun vén tình cảm vợ chồng ngày càng mặn nồng.