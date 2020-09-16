Thúy Diễm khoe cuộc sống hạnh phúc như mơ bên Lương Thế Thành, con trai 2 tuổi chiếm trọn sự chú ý vì điểm này

Sau chuỗi ngày bận rộn, vợ chồng Thúy Diễm và Lương Thế Thành tranh thủ đưa con trai đi chơi trung thu sớm. Sự đáng yêu của bé Bảo Bảo được quan tâm đặc biệt.
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Thúy Diễm và Lương Thế Thành được xem là đôi "trai tài gái sắc" của làng giải trí Việt. Họ tạo được chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng bằng chính thực lực, không dùng scandal để PR cho bản thân.
Ngoài sự nghiệp thành công, vợ chồng Thúy Diễm và Lương Thế Thành còn khéo vun vén mái ấm gia đình hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Sau 4 năm về chung nhà, cặp đôi có chung một cậu con trai kháu khỉnh. Bé Bảo Bảo ra đời giúp cuộc sống hôn nhân của cặp đôi thêm viên mãn. Dù bận rộn đến mấy, họ vẫn sắp xếp thời gian chăm lo cho con trai và vun vén tình cảm vợ chồng ngày càng mặn nồng.
Mới đây, Thúy Diễm khiến hội các bà mẹ bỉm sữa ghen tỵ khi khoe ảnh đi chơi cùng chồng con. Dù có con nhỏ, nhưng nữ diễn viên vẫn tự nhận mình quá sướng vì ông xã chăm con tất tần tật. "Làm cha khó đấy, phải đâu chuyện đùa. Ngẫm nghĩ thấy mình thật sướng khi có ông chồng biết chăm con từ A đến Z", Thúy Diễm vui sướng khoe.
Trong loạt ảnh được đăng tải, Lương Thế Thành làm nhiệm vụ bế con trai. Vừa đón sinh nhật 2 tuổi cách đây không lâu nhưng con trai Thúy Diễm đã rất cao lớn và cứng cáp. Cậu bé còn được nhận xét là "Lương Thế Thành phiên bản nhí" khi thừa hưởng nhiều đường nét của ông bố nổi tiếng.