Hot Mom Elly Trần ngã quỵ trước “sơ đồ huyết thống” tại Tịnh thất Bồng Lai, muốn làm một điều với “thầy ông nội”?

Hậu trường 06/01/2022 16:16

Elly Trần bày tỏ thái độ bức xúc trước vụ việc loạn luân của Tịnh thất Bồng Lai. Thậm chí, khi có người “thương xót” cho 'thầy ông nội' Lê Tùng Vân, hot Mom này cũng có cách đáp trả thẳng thắn khiến ai nấy đều câm nín.

Vừa qua, những thông tin về Tịnh thất Bồng Lai đã khiến dư luận vô cùng bức xúc. Lợi dụng tôn giáo và lòng thương người từ MTQ, những “sư thầy” nơi đây là dùng nhiều cách để trục lợi từ thiện. Sốc hơn cả đó là kết quả xét nghiệm ADN hầu hết những “chú tiểu” và “sư thầy” nơi đây đều là con ruột của ông Lê Tùng Vân hay còn được gọi là “Thầy ông nội” - người đứng đầu cơ sở này.

Hot Mom Elly Trần ngã quỵ trước “sơ đồ huyết thống” tại Tịnh thất Bồng Lai, muốn làm một điều với “thầy ông nội”? - Ảnh 1

Sau khi sự thật được phơi bày, cư dân mạng và một số nghệ sĩ nổi tiếng bày tỏ cảm xúc bàng hoàng. Trong chia sẻ mới nhất trên trang cá nhân, Elly Trần đăng tải bức ảnh được cho là “sơ đồ quan hệ huyết thống” của “thầy ông nội” Lê Tùng Vân với các thành viên trong nhà.

Hot Mom Elly Trần ngã quỵ trước “sơ đồ huyết thống” tại Tịnh thất Bồng Lai, muốn làm một điều với “thầy ông nội”? - Ảnh 2
Ảnh chụp màn hình

Trước sơ đồ quan hệ huyết thống này, hot Mom Elly Trần như muốn ngã quỵ. Nữ diễn viên cho biết: “Hồi nhỏ đi học em vẽ sơ đồ cũng giỏi lắm mà gặp cái sơ đồ này em còn lú luôn. Xong phim. Ai đỡ em với em đứng không vững nữa rồi”.

Hot Mom Elly Trần ngã quỵ trước “sơ đồ huyết thống” tại Tịnh thất Bồng Lai, muốn làm một điều với “thầy ông nội”? - Ảnh 3
“Sơ đồ quan hệ huyết thống" của ông Lê Tùng Vân đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội

Bên cạnh đó, “bà mẹ 2 con" Elly Trần cũng thẳng thắn để lại nhiều bàn luận về vấn đề này. Trước thắc mắc về việc “Tại sao trùng huyết thống sinh con ra không dị tật?", nữ diễn viên viết: "Cận huyết % dị tật luôn có, câu hỏi đặt ra tiếp theo là những đứa trẻ chẳng may dị tật sẽ được họ xử lý thế nào?".

Hot Mom Elly Trần ngã quỵ trước “sơ đồ huyết thống” tại Tịnh thất Bồng Lai, muốn làm một điều với “thầy ông nội”? - Ảnh 4

Đặc biệt khi có cư dân mạng đòi "giải cứu thầy ông nội", Elly Trần thẳng thắn cho biết bản thân muốn “tẩm ướp” luôn người này mới hả dạ: “Tội nghiệp quá nên thôi tẩm ướp 2 thìa muối, 10 thìa bột ngọt, 100 trái ớt chỉ thiên đem nướng ở nhiệt độ 1000 độ trong 6 ngày 7 đêm nhỉ”.

Hot Mom Elly Trần ngã quỵ trước “sơ đồ huyết thống” tại Tịnh thất Bồng Lai, muốn làm một điều với “thầy ông nội”? - Ảnh 5

Bên cạnh Elly Trần, những ngày qua, nhiều sao Việt như: nghệ sĩ hài Trần Bùm, diễn viên Quốc Thuận, Đức Thịnh… cũng liên tục bày tỏ sự bức xúc của mình và mỉa mai trước sự việc của Tịnh thất Bồng Lai. Hiện cơ sở này đang tiếp tục bị điều tra, xử lý theo đúng pháp luật.

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