Những khoảnh khắc thân thiết bên các “sư thầy” Tịnh thất Bồng Lai của Trấn Thành, Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng trước khi nơi đây bị điều tra một lần nữa lại gây tranh cãi kịch liệt trên MXH.
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Vừa qua, sau nhiều ồn ào liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai, Công an tỉnh Long An đã thông tin về việc khởi tố ông Lê Tùng Vân (SN 1932), người đứng đầu của Tịnh thất Bồng Lai về các tội bao gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân và loạn luân.
Những sự thật phía sau Tịnh thất Bồng Lai như việc nơi đây không phải nơi thờ tự, tu hành mà là chỉ là nơi gia đình ông Vân sinh sống với nhau, hay việc những “chú tiểu” “sư thầy” từng được cho là trẻ mồ côi nơi đây hầu hết đều là con của ông Tùng Vân… đã khiến nhiều người ngỡ ngàng, bức xúc. Thậm chí, theo giấy xét nghiệm ADN được lan truyền, đứa con nhỏ nhất của ông Lê Tùng Vân chỉ mới chào đời vào năm 2018.
Thông tin này ngay lập tức đã gây sốt và trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng. những chi tiết liên quan đến cơ sở Tịnh Thất Bồng Lai cũng vì thế đều được dân tình mang ra bàn tán.
Trong đó, những hình ảnh chụp các sao Việt như Hoài Linh, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng thân thiết bên các “sư thầy” của Tịnh Thất Bồng Lai lại một lần nữa được đem ra bàn tán. Hai “sư thầy” trong ảnh là Lê Thanh Hoàng Nguyên (sinh năm 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (sinh năm 1991). Những “sư thầy” này cũng được cho đều là con trai của ông Vân và là người tiếp tay thông đồng trong việc lừa đảo tiền từ thiện tại ngôi chùa này.
Việc Tịnh Thất Bồng Lai đang bị khởi tố cùng với việc loạt nghệ sĩ vừa trải qua ồn ào liên quan đến việc từ thiện nên nhiều khán giả đã châm biếm 1 cách tiêu cực về loạt ảnh trên. Tuy nhiên, cũng có thể đây chỉ là những bức ảnh đơn giản là hình ảnh chụp với thần tượng và không thể khẳng định gì thêm về mối quan hệ giữa Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng hay Trấn Thành với những người ở Tịnh Thất Bồng Lai.