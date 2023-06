Vừa qua, sau nhiều ồn ào liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai, Công an tỉnh Long An đã thông tin về việc khởi tố ông Lê Tùng Vân (SN 1932), người đứng đầu của Tịnh thất Bồng Lai về các tội bao gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân và loạn luân.

Những sự thật phía sau Tịnh thất Bồng Lai như việc nơi đây không phải nơi thờ tự, tu hành mà là chỉ là nơi gia đình ông Vân sinh sống với nhau, hay việc những “chú tiểu” “sư thầy” từng được cho là trẻ mồ côi nơi đây hầu hết đều là con của ông Tùng Vân… đã khiến nhiều người ngỡ ngàng, bức xúc. Thậm chí, theo giấy xét nghiệm ADN được lan truyền, đứa con nhỏ nhất của ông Lê Tùng Vân chỉ mới chào đời vào năm 2018.