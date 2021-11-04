Elly Trần mong mỏi làm sáng tỏ ồn ào về Thiền am bên bờ vũ trụ: 'Nếu là dụ dỗ, tẩy não những đứa trẻ mới lớn, tôi buộc nói lên quan điểm'

Nữ diễn viên này hy vọng các cơ quan chức năng sẽ sớm vào cuộc để điều tra và làm rõ các vấn đề liên quan đến Thiền am bên bờ vũ trụ.
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Những ngày gần đây, ồn ào xoay quanh Thiền am bên bờ vũ trụ (tiền thân là Tịnh thất bồng lai) lần nữa trở thành đề tài được quan tâm và bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội, đặc biệt là khi nữ CEO Đại Nam vào cuộc, bóc trần hàng loạt góc khuất nơi đây.
Mới đây, diễn viên Elly Trần cũng lên tiếng mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc để làm rõ những việc ồn ào liên quan đến Thiền am bên bờ vũ trụ. Cụ thể, nữ diễn viên bày tỏ: "Tính tôi không bao giờ thích dây dưa vào câu chuyện của người khác. Nhưng đây là lần đầu tiên và với tư cách của một người cũng là phụ huynh, tôi mong mỏi các cơ quan chức năng vào cuộc và làm rõ vấn đề của Thiền am bên bờ vũ trụ.Là giả hay là thật, cũng xin hãy vào cuộc.
Vì nếu là dụ dỗ, tẩy não những đứa trẻ mới lớn, ngây ngô là điều tôi buộc phải nói lên quan điểm. Nếu bạn cũng đang là cha mẹ, tôi tin chắc bạn sẽ hiểu cảm giác này. Tôi chấp nhận đây là lần đầu tiên tôi nhiều chuyện để mong mọi việc sáng tỏ".
Bên dưới bài viết, nhiều người cũng đã để lại bình luận, bày tỏ sự đồng tình trước quan điểm của Elly Trần. Đa số dân mạng đều bình luận rằng, để sự việc không bị đẩy đi quá xa cũng như rẽ theo nhiều hướng, cần có những thông tin chính thức từ phía cơ quan chức năng. Hiện bài đăng của Elly Trần vẫn thu hút sự quan tâm của dư luận.