Elly Trần mong mỏi làm sáng tỏ ồn ào về Thiền am bên bờ vũ trụ: 'Nếu là dụ dỗ, tẩy não những đứa trẻ mới lớn, tôi buộc nói lên quan điểm'

Những ngày gần đây, ồn ào xoay quanh Thiền am bên bờ vũ trụ (tiền thân là Tịnh thất bồng lai) lần nữa trở thành đề tài được quan tâm và bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội, đặc biệt là khi nữ CEO Đại Nam vào cuộc, bóc trần hàng loạt góc khuất nơi đây.

Thiền am bên bờ vũ trụ là cái tên đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Mới đây, diễn viên Elly Trần cũng lên tiếng mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc để làm rõ những việc ồn ào liên quan đến Thiền am bên bờ vũ trụ. Cụ thể, nữ diễn viên bày tỏ: "Tính tôi không bao giờ thích dây dưa vào câu chuyện của người khác. Nhưng đây là lần đầu tiên và với tư cách của một người cũng là phụ huynh, tôi mong mỏi các cơ quan chức năng vào cuộc và làm rõ vấn đề của Thiền am bên bờ vũ trụ.Là giả hay là thật, cũng xin hãy vào cuộc.