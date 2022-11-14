Hậu nghi vấn mang bầu, Hiền Hồ xuất hiện với gương mặt phù nề, sưng húp lộ rõ vẻ mệt mỏi sau ồn ào đời tư

Hậu trường 14/11/2022 19:03

Xuất hiện tại một sự kiện hậu ồn ào đời tư, Hiền Hồ khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng với gương sưng húp, thiếu sức sống.

Mới đây, vào chiều này ngày 14/11, Hiền Hồ gây chú ý khi xuất hiện tại sự kiện ra mắt MV "Tất Cả Đứng Im" của nam ca sĩ Ngô Kiến Huy.  Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Hiền Hồ xuất hiện tại một sự kiện hậu ồn ào đời tư.

Hậu nghi vấn mang bầu, Hiền Hồ xuất hiện với gương mặt phù nề, sưng húp lộ rõ vẻ mệt mỏi sau ồn ào đời tư - Ảnh 1

Hiền Hồ xuất hiện với gương mặt phù nề, sưng húp lộ rõ vẻ mệt mỏi sau nghi vấn mang bầu. (Ảnh: 2sao)

Hậu nghi vấn mang bầu, Hiền Hồ xuất hiện với gương mặt phù nề, sưng húp lộ rõ vẻ mệt mỏi sau ồn ào đời tư - Ảnh 2
Hiền Hồ khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng với gương phù nề sưng húp. (Ảnh: 2sao)

Qua ống kính cam thường của “team qua đường” Hiền Hồ xuất hiện với mái tóc cam nổi bật cùng chiếc váy body khoe trọn vòng eo con kiến. Nữ ca sĩ chọn trang phục ôm sát để phủ nhận tin đồn bầu bí trong những ngày qua. Tuy nhiên, nhan sắc của giọng ca 9x khiến dân tình xôn xao. 

Hậu nghi vấn mang bầu, Hiền Hồ xuất hiện với gương mặt phù nề, sưng húp lộ rõ vẻ mệt mỏi sau ồn ào đời tư - Ảnh 3

Dù xinh xắn qua camera thường, song gương mặt của Hiền Hồ trông vẫn sưng húp, lộ rõ vẻ mệt mỏi. (Ảnh: 2sao)

Theo đó, trong những hình ảnh mới nhất này, không khó để nhận rằng gương mặt của Hiền Hồ có nhiều nét thay đổi, không còn thanh thoát như xưa mà có phần bụ bẫm hơn trước. Nữ ca sĩ tỏ ra ngượng ngùng trước đám đông và né tránh ống kính. Khi được hỏi, Hiền Hồ từ chối khéo với lý do ốm không không nói nổi.

Hậu nghi vấn mang bầu, Hiền Hồ xuất hiện với gương mặt phù nề, sưng húp lộ rõ vẻ mệt mỏi sau ồn ào đời tư - Ảnh 4
Hiền Hồ khá ngượng ngùng trước đám đông và né tránh ống kính.(Ảnh: 2sao)
Hậu nghi vấn mang bầu, Hiền Hồ xuất hiện với gương mặt phù nề, sưng húp lộ rõ vẻ mệt mỏi sau ồn ào đời tư - Ảnh 5
Hiền Hồ khép nép tại sự kiện hậu nghi án mang bầu. (Ảnh: 2sao)

Cách đây không lâu, sau khi trở lại hậu ồn ào "anh em nương tựa". Hiền Hồ đã chia sẻ những hình ảnh mới trên trang cá nhân của mình, nhưng trong loạt ảnh này, Hiền Hồ diện váy rộng thùng thình. Chính điều này đã làm cư dân mạng dấy lên nghi vấn người đẹp đang mang bầu.

Hậu nghi vấn mang bầu, Hiền Hồ xuất hiện với gương mặt phù nề, sưng húp lộ rõ vẻ mệt mỏi sau ồn ào đời tư - Ảnh 6

Xuất hiện trở lại sau scandal, Hiền Hồ tiếp tục vướng nghi vấn mang bầu. (Ảnh: FB Hiền Hồ)

Có thể thấy, sau khi chính thức tái xuất ở thị trường âm nhạc với những dự án mới nhưng dường như Hiền Hồ vẫn không nhận được sự ủng hộ tuyệt đối như trước đây. Bất chấp sự quay lưng từ một bộ phận khán giả, Hiền Hồ liên tục khoe ảnh chạy show, nhận quà từ các nhãn hàng, đi đánh golf và thay đổi diện mạo với kiểu tóc mới.

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