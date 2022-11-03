Vốn là người thích những trang phục ôm dáng nhưng thời gian gần đây, Hiền Hồ chuyển hướng sang váy rộng thùng thình khiến nhiều người cho rằng cô đang mang thai.

Những ngày vừa qua, việc ca sĩ Hiền Hồ quay lại showbiz sau lùm xùm tình cảm "anh em nương tựa" của cô vẫn khiến khán giả cảm thấy khó chịu. Mới nhất, nữ ca sĩ khoe dáng trong chiếc váy bồng bềnh mới lại khiến Hiền Hồ vướng nghi vấn mang thai. Chiếc váy mới nhất lại khiến ca sĩ Hiền Hồ vướng nghi vấn có bầu. (Ảnh: FB Hiền Hồ) Cụ thể, theo cư dân mạng Hiền Hồ vốn yêu thích những trang phục ôm sát tôn dáng nhưng thời gian gần đây, cô nàng chuyển hướng sang váy rộng thùng thình khiến dân tình chú ý. Đỉnh điểm là khi nữ ca sĩ đăng ảnh mặc chiếc đầm hồng xòe giấu kín vòng 2, không ít người cho rằng cô đang mang thai.

Hậu scandal “anh em nương tựa”, Hiền Hồ xuất hiện với vòng 2 to lùm xùm vướng nghi vấn mang thai (Ảnh: FB Hiền Hồ) Dưới bài đăng nhiều người cũng đặt nghi vấn Hiền Hồ mang bầu hậu scandal tình cảm. Theo đó, một vài bình luận hoài nghi chuyện Hiền Hồ đang mang thai: "Bầu xinh quá", “Bầu à Hiền ơi”, "Idol bầu ạ",... Tuy nhiên, nữ ca sĩ nhanh chóng phủ nhận thông tin bầu bí với một người bạn.

Nhiều khán giả đặt nghi vấn Hiền Hồ có thai. (Ảnh: Chụp màn hình FB Hiền Hồ) Nhắc về scandal chấn động của Hiền Hồ, sau khi thừa nhận có quan hệ tình cảm với người đã có gia đình, Hiền Hồ xin lỗi khán giả và ở ẩn suốt 6 tháng. Tuy nhiên, vào tối 11/9, cô bất ngờ trở lại trong một show diễn riêng tư khiến dư luận “dậy sóng”. Hiền Hồ trở lại hậu vướng scandal khiến công chúng ngao ngán. (Ảnh: FB Hiền Hồ) Bất chấp sự quay lưng từ một bộ phận khán giả, Hiền Hồ liên tục khoe ảnh chạy show, nhận quà từ các nhãn hàng, đi đánh golf và thay đổi diện mạo với kiểu tóc mới. Nhiều ý kiến cho rằng "đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại" nhưng việc "chạy lại" chỉ sau vài tháng dừng hoạt động vẫn là điều khó chấp nhận với công chúng.

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