Hậu drama ''anh em nương tựa'', Hiền Hồ đang bắt đầu chiến dịch ''tẩy trắng'' bằng việc xuất hiện ở hàng loạt show diễn.

Kể từ sau drama ''anh em nương tựa'' bị phanh phui, nữ ca sĩ Hiền Hồ đã phải biến mất khỏi Vbiz một khoảng thời gian khá dài, tưởng chừng như cô nàng sẽ phải nhận một án phạt nặng hoặc giã từ sự nghiệp ca hát của mình thì những diễn biến gần đây lại đem tới một kết quả trái ngược. Hiền Hồ - Ảnh: Internet Cụ thể trong một đêm diễn gần đây, giọng ca sinh năm 1997 đã có màn comeback sân khấu ngoạn mục. Tại đây, cô nàng được rất nhiều nghệ sĩ gửi hoa chúc mừng và kèm những lời động viên cho cô như: “Thương em”, “Chúc ra mắt MV thành công”,… từ ca sĩ Erik, vợ chồng Tiến Luật – Thu Trang, hay cả MC Nguyên Khang cũng lên tiếng ủng hộ Hiền Hồ trở lại.

Việc cô nàng được nghệ sĩ ủng hộ trở lại khiến nhiều fan hâm mộ cảm thấy bức xúc - Ảnh: Internet Tuy nhiên, điều này đã khiến lượng lớn netizen cảm thấy phẫn nộ và cho rằng hành động của giọng ca ''Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng'' thật trơ trẽn khi không biết xấu hổ là gì. Thậm chí, số show cô nàng sau khi trở lại từ drama đang ngày một trở nên nhiều hơn và đang dần tẩy trắng đi những sai lầm của mình. Đứng trước điều này nhiều người đang tự đặt ra câu hỏi: ''Phải chăng người hâm mộ Việt Nam đang quá dễ dãi trước những cái sai của nghệ sĩ?''. Cô nàng quay trở lại sân khấu chỉ sau vài tháng trốn tránh drama - Ảnh: Internet Trong quá khứ, showbiz Việt có nhiều tiền lệ nghệ sĩ mắc lỗi rồi ở ẩn và tái xuất như "chưa hề có scandal". Trước đó, ca sĩ Jack cũng dính phải ồn ào tình ái khi có con với Thiên An nhưng sau khoảng thời gian biến mất và quay trở lại anh vẫn được đông đảo người hâm mộ đón nhận hay trường hợp của Đông Nhi mới đây cũng là một ví dụ điển hình.

Jack cũng là một trường hợp điển hình tẩy trắng sau drama - Ảnh: Internet Có lẽ một số nghệ sĩ trẻ Vbiz đã quá coi thường khán giả, khi mặc định cứ ở ẩn một thời gian là có thể quay trở lại hoạt động nghệ thuật bình thường. Chứng kiến thực trạng này, một số bộ phận netizen hy vọng nhà nước sẽ có những chính sách cụ thể để xử lý nghiêm ngặt hơn đối với các nghệ sĩ bởi họ là người của công chúng và những người mang hình ảnh xấu cần phải bị xử lý một cách thích đáng để giúp cho ngành giải trí trở nên tốt đẹp hơn nữa trong tương lai.

Mặc kệ dư luận chỉ trích dữ dội, Hiền Hồ vẫn 'mặt dày' đi biểu diễn, đăng ảnh nhưng vẫn giữ thói quen này kể từ scandal Đối đầu với dư luận để trở lại showbiz sau scandal tình ái, Hiền Hồ vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh mới lên MXH nhưng không quên khó bình luận để tránh chỉ trích từ cư dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhan-ve-khong-ngot-loi-chi-trich-tu-nguoi-ham-mo-hien-ho-van-mat-day-chay-show-khien-netizen-cam-thay-buc-xuc-509396.html