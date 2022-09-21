Mặc kệ dư luận chỉ trích dữ dội, Hiền Hồ vẫn 'mặt dày' đi biểu diễn, đăng ảnh nhưng vẫn giữ thói quen này kể từ scandal

Hậu trường 21/09/2022 13:47

Đối đầu với dư luận để trở lại showbiz sau scandal tình ái, Hiền Hồ vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh mới lên MXH nhưng không quên khó bình luận để tránh chỉ trích từ cư dân mạng.

Khoảng thời gian vừa qua nghệ sĩ Việt liên tục vướng phải những drama đã không còn là điều quá xa lạ với cư dân mạng Việt Nam. Có thể kể đến như trường hợp của Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh bị dính cáo buộc có hành vi xấu khi ở nước ngoài,...Tuy nhiên, điều mà một số bộ phận netizen luôn mong muốn đó chính là những cơ quan cấp cao cần phải có những biện pháp xử lý mạnh tay để cho những nghệ sĩ này không được tái phạm nữa lại không hề có. 

Mặc kệ dư luận chỉ trích dữ dội, Hiền Hồ vẫn 'mặt dày' đi biểu diễn, đăng ảnh nhưng vẫn giữ thói quen này kể từ scandal - Ảnh 1
Hiền Hồ vừa trở lại showbiz sau khoảng thời gian ngụp lặn vì scandal - Ảnh: Internet 

Đơn cử như drama ''anh em họ nương tựa'' mới đây của nữ ca sĩ Hiền Hồ, tưởng chừng như cô nàng rồi sẽ đánh mất sự nghiệp và khó có thể trở lại showbiz. Dẫu vậy thì sau tất cả, mới đây giọng ca sinh năm 1997 đã chính thức quay trở lại biểu diễn tại một sự kiện và làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Điều này ngay lập tức đã khiến cho làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ nổ ra. 

Mặc kệ dư luận chỉ trích dữ dội, Hiền Hồ vẫn 'mặt dày' đi biểu diễn, đăng ảnh nhưng vẫn giữ thói quen này kể từ scandal - Ảnh 2
Mặc kệ dư luận chỉ trích dữ dội, Hiền Hồ vẫn 'mặt dày' đi biểu diễn, đăng ảnh nhưng vẫn giữ thói quen này kể từ scandal - Ảnh 3
Giọng ca sinh năm 1997 vẫn nhận lấy nhiều sự chỉ trích từ phía khán giả - Ảnh: Internet 

Bất chấp loạt chỉ trích của Hiền Hồ khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Dẫu tự tin tái xuất showbiz nhưng có một điểm Hiền Hồ vẫn giữ nguyên từ ngày vướng scandal đến nay, đó là khóa bình luận trên Instagram cá nhân. 

Vì vậy, những bức ảnh mới của cô dù thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích nhưng không tồn tại một bình luận nào. Có thể thấy cô nàng đang bỏ mặc ngoài tai những sự chỉ trích để từng bước lấy lại được sự nghiệp của mình. 

Trước đó dù cho cô viết thư tay xin lỗi người hâm mộ và cho hay đã suy sụp, khủng hoảng tinh thần sau khi vụ việc xảy ra. Đồng thời, cô cũng gửi lời đến khán giả rằng: 

"Là một nghệ sĩ trẻ, em cảm thấy mình đã chủ quan và có phần chưa chín chắn trong suy nghĩ và ứng xử, dẫn đến nhiều hệ lụy không lường trước được, những điều khủng khiếp mà em phải đối mặt trong suốt thời gian vừa qua.

Em rất mong được sự thông cảm, bao dung và lòng trắc ẩn của tất cả mọi người. Mong dư luận không đào sâu để không gây ảnh hưởng đến những người có liên quan".

Dẫu vậy, lời xin lỗi của nữ ca sĩ chưa thể khiến khán giả nguôi ngoai. Sự hiên ngang quay lại âm nhạc của cô cũng khiến nhiều người cho rằng khán giả đang bị coi thường hơn bao giờ hết. 

Vừa comback trở lại đã nhận sự phản đối từ công chúng, Hiền Hồ tiếp tục gặp vận đen khi bị cấm hát ca khúc làm nên tên tuổi

Vừa comback trở lại đã nhận sự phản đối từ công chúng, Hiền Hồ tiếp tục gặp vận đen khi bị cấm hát ca khúc làm nên tên tuổi

Mới đây theo một số nguồn tin uy tín cho biết, Hiền Hồ và đơn vị nắm bản quyền ca khúc “Rồi người thương cũng hóa người dưng” hết hạn hợp đồng từ đầu tháng 8. Nữ ca sĩ không được thể hiện bài hát trong sự kiện thương mại.

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