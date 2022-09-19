Hiền Hồ tự tin xuất hiện, ký tặng fan nhiệt tình ngày trở lại sau “sacandal ai cũng biết”

Hậu trường 19/09/2022 14:30

Trở lại với ca hát sau ồn ào “anh em nương tựa”, Hiền Hồ tự tin diện váy vóc xinh đẹp, sẵn sàng “diện kiến” fan

Tối 18/9 vừa qua, giọng ca Có như không có đã cập nhật hình ảnh mới trên mạng xã hội cho thấy cô dần gạt bỏ quá khứ và bắt đầu lại với công việc. Nữ ca sĩ Hiền Hồ chia sẻ bức ảnh hậu trường đi diễn với ngoại hình xinh đẹp, rạng rỡ và phong cách thời trang trẻ trung, sành điệu.

Hiền Hồ tự tin xuất hiện, ký tặng fan nhiệt tình ngày trở lại sau “sacandal ai cũng biết” - Ảnh 1
Hình ảnh mới nhất của Hiền Hồ

Bên cạnh hình ảnh, Hiền Hồ còn chia sẻ loạt clip hậu trường show diễn ghi lại cảnh cô nàng gặp gỡ những người hâm mộ và ký tặng như lời cảm ơn vì luôn dõi theo, ủng hộ mình.

Hiền Hồ tự tin xuất hiện, ký tặng fan nhiệt tình ngày trở lại sau “sacandal ai cũng biết” - Ảnh 2
Hiền Hồ ký tặng fan trong buổi gặp mặt

Hiền Hồ tự tin xuất hiện, ký tặng fan nhiệt tình ngày trở lại sau “sacandal ai cũng biết” - Ảnh 3
Người hâm mộ cũng gửi đến cô bó hoa mừng ngày trở lại

 Hiền Hồ tự tin xuất hiện, ký tặng fan nhiệt tình ngày trở lại sau “sacandal ai cũng biết” - Ảnh 4
Đặc biệt là cái ôm đầy ắp tình cảm...

Hiền Hồ đã chính thức "comeback" làng giải trí và có show diễn đầu tiên vào ngày 11/9 vừa qua. Dù trước đó nữ ca sĩ dính vào ồn ào "anh em nương tựa" và bị không ít người quay lưng nhưng đến nay một số fan vẫn dành cho cô một chỗ dựa tinh thần đầy ấm áp. Sự trở lại của cô cũng được nhiều anh chị em nghệ sĩ gửi hoa chúc mừng. 

Cuối tháng 3/2022, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh ca sĩ Hiền Hồ có cử chỉ thân mật bên một doanh nhân đã lập gia đình. Hiền Hồ cho biết cô đã suy sụp và khủng hoảng tinh thần sau khi vụ việc xảy ra. Tuy nhiên, ca sĩ sinh năm 1997 đã giữ im lặng.

Sau 1 tháng bình tâm, cô lên tiếng trên trang Facebook cá nhân về vụ việc.

Hiền Hồ tự tin xuất hiện, ký tặng fan nhiệt tình ngày trở lại sau “sacandal ai cũng biết” - Ảnh 5

"Em cảm thấy vô cùng có lỗi, thất vọng với chính bản thân mình vì những chuyện đang xảy ra. Em là ca sĩ tự do, trong công việc chỉ có em và anh quản lý hỗ trợ lẫn nhau. Nên khi bị biến cố như vậy, em đã quá suy sụp khủng hoảng, không thể làm gì, đến nỗi đóng hết tất cả tài khoản mạng xã hội để khép kín mình lại.

Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày em lo sợ không biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra. Hơn nữa em phải dành sự tôn trọng riêng tư cho tất cả những người có liên quan, nên em im lặng chứ không phải vì em có ý định né tránh" - cô giải thích.

Hiền Hồ tự tin xuất hiện, ký tặng fan nhiệt tình ngày trở lại sau “sacandal ai cũng biết” - Ảnh 6

Hiền Hồ sinh năm 1997, tại Đắk Lắk. Cô được biết đến khi tham gia các cuộc thi âm nhạc, với thành tích: Top 4 Tiếng Hát Truyền Hình TP.HCM 2015, top 24 Nhân Tố Bí Ẩn 2016, Á quân Giọng Hát Việt 2017.

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Từ khóa:   Hiền Hồ Hiền Hồ trở lại showbiz Việt

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