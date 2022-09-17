Rộ tin Chi Pu sắp "từ bỏ cuộc chơi" theo chồng đại gia?

Hậu trường 17/09/2022 16:46

Nhờ vào bức ảnh "quên che" và động thái lạ của khi Linh Rin đăng tải mà nhiều người không khỏi tò mò đồn đoán việc Chi Pu sắp theo chồng bỏ cuộc chơi?

Đầu tháng 9, Linh Rin vô tình chia sẻ hình ảnh rõ mặt của một người đàn ông ôm eo Chi Pu khi đến dự buổi tiệc sinh nhật của mình. Trong hình, giọng ca Anh Ơi Ở Lại cũng tươi cười vui vẻ trong vòng tay của người ấy.

Rộ tin Chi Pu sắp 'từ bỏ cuộc chơi' theo chồng đại gia? - Ảnh 1

Nhưng sau khi “lỡ” đăng hình không che lên, Linh Rin đã nhanh chóng xóa và thay bằng một tấm hình khác có sticker hình con gấu giấu mặt anh chàng bên cạnh Chi Pu.

Rộ tin Chi Pu sắp 'từ bỏ cuộc chơi' theo chồng đại gia? - Ảnh 2

Động thái “úp mở” này đã khai màn cho những đồn đoán liệu có phải đó là người bạn trai mà Chi Pu còn giấu kín nhưng vô tình bị Linh Rin lộ mặt?

Vừa mới đây, dân tình lại chú ý đến phần bình luận mà Chi Pu để lại trong bài đăng của Linh Rin. Nội dung trò chuyện của hai người đẹp như “úp mở” chuyện Chi Pu sắp có tin vui về tình cảm.

Rộ tin Chi Pu sắp 'từ bỏ cuộc chơi' theo chồng đại gia? - Ảnh 3

Theo đó, cô chia sẻ hình ảnh xinh đẹp trong outfit vô cùng nổi bật.  Chi Pu đã vào khen: "Người hay là búp bê đấy", phản hồi của Linh Rin sau đó khiến khán giả vô cùng tò mò: "Mong chờ đi bữa tiệc gam đỏ quá nè!".

Rộ tin Chi Pu sắp 'từ bỏ cuộc chơi' theo chồng đại gia? - Ảnh 4

Dựa vào lời chia sẻ của Linh Rin mà nhiều người hoài nghi rằng phải chăng Chi Pu sắp sửa theo chồng bỏ cuộc chơi?

Theo tìm hiểu, “bạn trai tin đồn” của Chi Pu tên là Trịnh Quang Khôi Nguyên. Anh chàng là thiếu gia của một tập đoàn và từng theo học và tốt nghiệp 2 trường đại học hàng đầu. Năm 2017, Khôi Nguyên chính thức tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình với chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

Rộ tin Chi Pu sắp 'từ bỏ cuộc chơi' theo chồng đại gia? - Ảnh 5
Chàng thiếu gia được cho là "bạn trai tin đồn" của Chi Pu

Hiện tại, những thông tin liên quan đến vị thiếu gia được cho là "bạn trai tin đồn" của Chi Pu đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ cũng hồi hộp chờ đợi cô nàng sớm công khai “tin vui” trong thời gian sắp tới.

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