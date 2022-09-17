Sau khi bị phạt, Tuấn Hưng nhận chức Phó Chủ tịch Hội nghệ sĩ trẻ Hà Nội

Hậu trường 17/09/2022 14:41

Tuấn Hưng cho biết bản thân vô cùng bất ngờ và tự hào khi được bổ nhiệm. Nhận chức vụ mới, anh muốn được cống hiến nhiều hơn cho nghệ thuật.

Báo Ngôi Sao đưa tin, ngày 16.9, ca sĩ Tuấn Hưng được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hà Nội bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội nghệ sĩ trẻ khóa II, nhiệm kỳ 2019-2024.

Trên Báo Ngôi Sao, ông Nguyễn Đức Tiến - Phó bí thư thường trực Thành đoàn Hà Nội nhận xét, Tuấn Hưng là ca sĩ có ảnh hưởng trong làng giải trí, từng thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện, hướng về cộng đồng.

Theo đó, Tuấn Hưng từng tổ chức nhiều trận bóng đá cùng các giải gold để quyên tiền từ thiện xây tặng cặp vợ chồng vận động viên khuyết tật Hồng Thức và Hoàng Kiên căn nhà ở khu đô thị Thanh Hà.

Sau khi bị phạt, Tuấn Hưng nhận chức Phó Chủ tịch Hội nghệ sĩ trẻ Hà Nội - Ảnh 1
Ca sĩ Tuấn Hưng từng tham gia giải Tiền Phong Golf Championship gây quỹ cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam - Ảnh: Tiền Phong

Mùa dịch Covid vừa qua, nam ca sĩ đã cùng những người bạn mua hơn 10.000 chiếc khẩu trang gửi tặng các bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện Bạch Mai. Đồng thời, anh thực hiện các buổi livestream hát tại nhà cho các khán giả xem qua mạng và quyên được số tiền hơn 2 tỷ đồng gửi tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch.

Cũng trong mùa dịch, Tuấn Hưng và vợ đã mua hơn 8 tấn rau củ nhằm ủng hộ bà con Hải Dương giải cứu nông sản. 

Chia sẻ với Tiền Phong, ông Tiến cũng cho biết bản thân đã tiếp xúc nhiều với nam ca sĩ và thấy anh chàng là người nhiệt tình, hăng hái.

"Sau quá trình xem xét, chúng tôi quyết định kết nạp Tuấn Hưng vào hội. Hội đã có điều lệ hoạt động, các hội viên phải nghiêm túc thực hiện theo điều lệ, quy định. Nếu vi phạm thì dựa theo quy định để xử lý.

Chúng tôi cũng trao đổi với Tuấn Hưng là phải hoạt động chuẩn mực, sống đẹp để làm tấm gương cho thanh niên và thúc đẩy tổ chức phát triển", ông Tiến nói trên Báo Ngôi Sao.

Về vụ việc Tuấn Hưng bị xử phạt do hát live show không xin phép ở ban công, ông Nguyễn Đức Tiến cho rằng đó là hành động xuất phát từ nhận thức chưa đầy đủ. Tuấn Hưng đã bị xử phạt và có hành động khắc phục. Vì vậy, nam ca sĩ nên được nhìn nhận dưới cái nhìn bớt khắt khe hơn.

Sau khi bị phạt, Tuấn Hưng nhận chức Phó Chủ tịch Hội nghệ sĩ trẻ Hà Nội - Ảnh 2
Tuấn Hưng trong buổi live show "Góc ban công" đêm 3.9 - Ảnh: Fanpage Tuấn Hưng

Hơn nữa, Tiền Phong cho biết, trước khi quyết định trao chức danh Phó Chủ tịch Nghệ sĩ trẻ Hà Nội cho giọng ca Tìm lại bầu trời, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tham khảo ý kiến một số nghệ sĩ tên tuổi, trong đó có NSƯT Xuân Bắc - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Sau khi nhận chức danh mới, Tuấn Hưng cho biết anh tự hào và sẽ cố gắng lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Ngoài Tuấn Hưng, nhạc sĩ An Hiếu cũng được thành đoàn bổ nhiệm làm phó chủ tịch Hội Nghệ sĩ trẻ Hà Nội.

Sau khi bị phạt, Tuấn Hưng nhận chức Phó Chủ tịch Hội nghệ sĩ trẻ Hà Nội - Ảnh 3
Ca sĩ Tuấn Hưng

Ca sĩ Tuấn Hưng sinh năm 1978, từng là thành viên nhóm nhạc Quả Dưa Hấu cùng Bằng Kiều, Tú Dưa, Tường Văn. Anh nổi tiếng với chất giọng trầm, khàn qua các bản hít: Vũ điệu thần tiên, Anh nhớ em, Cầu vồng khuyết, Tìm lại bầu trời, Nắm lấy tay anh... Ngoài ca hát, Tuấn Hưng từng tham gia đóng phim như Cho một tình yêu (2010), Những nụ hôn rực rỡ (2010)...

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