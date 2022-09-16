Ngọc Trinh nhìn già vì "bơm môi"

Hậu trường 16/09/2022 13:29

Ngọc Trinh lên hình sau chỉnh sửa thì quyến rũ lung linh, soi đến cam thường lại tụt đà nhan sắc vì… hiệu ứng "bơm môi".

Mới đây khi xuất hiện tại một bữa tiệc, “Nữ hoàng nội y” lên đồ cực kỳ cuốn hút với chiếc váy xẻ dài lên sát đùi. Làn da trắng nõn của người đẹp cũng được lộ rõ qua lớp váy xuyên thấu đầy gợi cảm.

Ngọc Trinh nhìn già vì 'bơm môi' - Ảnh 1

Ngọc Trinh nhìn già vì 'bơm môi' - Ảnh 2

Tone màu dresscode tím trắng cũng tôn lên nét quyến rũ vô cùng ngọt ngào của “Nữ hoàng nội y”. Có thể thấy, dù đã bước sang tuổi 33, Ngọc Trinh vẫn không làm khán giả thất vọng bởi vóc dáng ngọc ngà cùng đường cong sắt nét.

Ngọc Trinh nhìn già vì 'bơm môi' - Ảnh 3
Những góc máy tứ phía vây quanh, Ngọc Trinh lại trở thành tâm điểm của bữa tiệc.

Ngọc Trinh nhìn già vì 'bơm môi' - Ảnh 4
Ngọc Trinh nổi bật vì vẻ đẹp ngoại hình là thế nhưng cũng phải chào thua với bức ảnh chụp bằng “cam thường”. “Nữ hoàng nội y” nhìn già hẳn vì gò má cao lộ rãnh cười và cách tô son “ăn gian” tràn ra khỏi viền môi.

Đây không phải là lần đầu tiên Ngọc Trinh lựa chọn lối make-up son tràn viền tạo hiệu ứng đôi môi dày quyến rũ. Rất nhiều lần Ngọc Trinh "bơm môi" bằng cách đánh son tràn viền nhưng đa số không nhận được nhiều lời khen. Dù vậy, ở một tấm hình cam thường khác, vóc dáng bốc lửa của người đẹp Trà Vinh vẫn không thể bị đắm chìm.

Ngọc Trinh nhìn già vì 'bơm môi' - Ảnh 5

Đáng chú ý, Ngọc Trinh chưa phải là "nạn nhân" duy nhất của phong cách trang điểm này. Trước đó, Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy cũng khiến fan “bật ngửa” khi xuất hiện với đôi môi dày “quá trớn” kết hợp với lối trang điểm đậm.

Được biết đây chỉ là màn biến hóa để thực hiện bộ ảnh thời trang nhưng màn “họa mặt” này khiến khán giả không thể chấp nhận được và khuyên cô nàng nên bỏ kiểu makeup này vào danh sách “đen”.

 Ngọc Trinh nhìn già vì 'bơm môi' - Ảnh 6

Trong khi đó, ở ngoài đời thường, nhan sắc mộc mạc tự nhiên của Tiểu Vy được vô số khán giả yêu thích. 

Ngọc Trinh nhìn già vì 'bơm môi' - Ảnh 7

Ngọc Trinh nhìn già vì 'bơm môi' - Ảnh 8

Diện váy hở quá nhiều chỗ, Ngọc Trinh phải vất vả che chắn, không thể “bung lụa” trong buổi tiệc

Diện váy hở quá nhiều chỗ, Ngọc Trinh phải vất vả che chắn, không thể “bung lụa” trong buổi tiệc

Ngọc Trinh luôn ưa chuộng các thiết kế cắt xẻ táo bạo nhưng lần diện cut-out này, “Nữ hoàng nội y” lại lộ rõ sự bất tiện khi quá nhiều chỗ hở.

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Từ khóa:   Ngọc Trinh nữ hoàng nội y tiểu vy

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