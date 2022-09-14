Sau khi về nước, Hồng Đăng liên tục gây chú ý với loạt hình ảnh đời thường, bỏ mặc vụ ồn ào đầy tai tiếng ở Tây Ban Nha . Không chỉ đi phượt cùng bạn bè, vui vẻ tiệc tùng, mới đây nhất Hồng Đăng lại khoe khoảnh khắc "phiêu" trên sân golf.

Đáng chú ý hơn chính là anh nổi bần bật trên sân golf trong chiếc quần vàng chói. Lần này, Hồng Đăng chọn trang phục đậm màu. Anh phối áo phông xanh lá cùng chiếc quần màu vàng. Được biết nam diễn viên vốn mê golf và có cả bộ sưu tập quần áo dành cho bộ môn đắt đỏ này.

Hồng Đăng chính thức quay lại mạng xã hội vào ngày 7-9, sau khoảng 2 tháng im lắng. Gần đây nam diễn viên liên tục cập nhật hình ảnh cuộc sống đời thường, khi thì đi "phượt" với bạn bè, lúc tụ tập mừng sinh nhật đồng nghiệp thân thiết...



Hồng đăng chăm chỉ đăng cuộc sống đời thường lên mạng xã hội sau khi "đi thật xa để trở về"

Đặc biệt, việc nam diễn viên trở lại với bộ môn này khiến nhiều người nhận ra ồn ào gắn với Hồng Đăng khi ở Tây Ban Nha cũng liên quan đến golf. Cụ thể khi đó, anh cùng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã có chuyến du lịch châu Âu ngắn ngày để tham gia một số trận golf do một công ty ở Việt Nam tổ chức.



Hồng Đăng livestream đánh golf cùng Hồ Hoài Anh tại Tây Ba Nha - Ảnh: 2sao

Sau đó cả hai đã gặp sự cố ở Tây Ban Nha. Sau đó diễn viên Hồng Đăng có gửi bản tường trình và lời xin lỗi đến Ban Giám đốc Nhà hát, nhận hoàn toàn trách nhiệm trước vi phạm của mình.

Nhận được bản tường trình của diễn viên Hồng Đăng, Nhà hát Kịch Hà Nội đã có công văn báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.