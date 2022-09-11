Sau “đi thật xa để trở về”, Hồng Đăng lại xuất hiện tươi rói, cạn ly vui mừng, tương tác nhiệt tình với mọi người trên mạng xã hội

Hậu trường 11/09/2022 15:33

Như chưa từng có “sóng gió”, Hồng Đăng vẫn xuất hiện rạng rỡ, thoải mái tương tác với mọi người trên mạng xã hội.

Sau thời gian trở về từ nơi xa, trên trang cá nhân, Hồng Đăng liên tục đăng tải nhiều khoảnh khắc đời thường với tâm trạng vô cùng thoải mái.

Mới đây, nam diễn viên lại “khoe” dân tình bức hình hội ngộ cùng nhóm bạn thân để ăn mừng sinh nhật diễn viên Mạnh Trường. Kèm theo đó, Hồng Đăng gửi lời chúc tuổi mới chủ tiệc: "Vứt 2 con vịt vào là thành cái chợ. Chúc mừng sinh nhật ông em Mạnh Trường, tuổi mới nhiều thành công mới".

Sau “đi thật xa để trở về”, Hồng Đăng lại xuất hiện tươi rói, cạn ly vui mừng, tương tác nhiệt tình với mọi người trên mạng xã hội - Ảnh 1Hình ảnh Hồng Đăng chia sẻ trên trang cá nhân

Đáng chú ý, khi một tài khoản để lại bình luận dưới bài đăng của anh: "Anh trai em cười tươi là vui rồi". Hồng Đăng liền vui vẻ đáp lại: "Đường còn dài phải bước tiếp chứ em". Dù nhắc về chuyện cũ không vui, nam diễn viên không ngại trả lời và cho thấy được tinh thần tích cực, tràn đầy năng lượng của mình.

Có thể thấy, sau ồn ào đời tư nam diễn viên đã dần lấy lại trạng thái cân bằng, anh thoải mái tương tác, chia sẻ hình ảnh với mọi người trên mạng xã hội.

Khi mọi chuyện xảy ra, Hồng Đăng đã im bặt trên mạng xã hội khoảng 2 tháng trời. Và rồi mọi chuyện dần khởi sắc với nam diễn viên, ngày anh trở về nước liền báo tin vui đến mọi người.

Hồng Đăng đăng tải bộ ảnh đi du lịch với dòng tâm trạng thoải mái vào ngày 7/9: "Đi thật xa để trở về". Nam diễn viên chia sẻ tận hưởng chuyến du lịch cùng bạn bè.

Sau “đi thật xa để trở về”, Hồng Đăng lại xuất hiện tươi rói, cạn ly vui mừng, tương tác nhiệt tình với mọi người trên mạng xã hội - Ảnh 2

Hôm 9/9, nam diễn viên lại khoe khoảnh khắc thư giãn, viết kèm: "Nhưng cũng có lúc mọi thứ không như là những gì ta muốn. Thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghì ta xuống. Nhưng mà mộng mơ anh nhiều như niêu cơm của Thạch Sanh. Ai muốn lấy cứ lấy, không thể nào mà sạch banh. Phiêu...".

Sau “đi thật xa để trở về”, Hồng Đăng lại xuất hiện tươi rói, cạn ly vui mừng, tương tác nhiệt tình với mọi người trên mạng xã hội - Ảnh 3

Hiện tại, dù nam diễn viên vô cùng “enjoy” cuộc sống và liên tục chia sẻ đời thường nhưng để tránh tiếp nhận nhiều luồng dư luận, nam diễn viên đã hạn chế chức năng bình luận trên mạng xã hội.

Sau khi về nước diễn viên Hồng Đăng đã có bản tường trình, xin lỗi về việc ra nước ngoài không xin phép với lãnh đạo Nhà hát Kịch Hà Nội. Theo Vietnamnet, hiện, trường hợp của Hồng Đăng thuộc về các trường hợp chưa xem xét, xử lý kỷ luật và đang chờ xác minh thông tin của cơ quan có trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

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