Vòng 2 Đông Nhi “có gì sai sai”, liệu có phải mang bầu lần 2?

Hậu trường 11/09/2022 11:00

Trong chuyến đi Nhật Bản cùng "gia đình nhỏ", Đông Nhi bị dân tình thắc mắc về vòng 2 có gì đó sai sai, liệu có mang bầu lần 2?

Ông Cao Thắng và Đông Nhi cùng con gái đang ở Nhật Bản vì lịch trình công việc. Trên trang Facebook cá nhân, cặp đôi đăng tải nhiều tấm ảnh khoe khoảnh khắc ngọt ngào của gia đình nhỏ. 

Đây cũng lần đầu tiên nhóc tì Winnie được xuất ngoại kể từ khi chào đời. Hết phồng má chu môi lại cười tươi, Winnie khiến cư dân mạng không thể cưỡng lại sự dễ thương của mình. 

Vòng 2 Đông Nhi “có gì sai sai”, liệu có phải mang bầu lần 2? - Ảnh 1Vòng 2 Đông Nhi “có gì sai sai”, liệu có phải mang bầu lần 2? - Ảnh 2

Tuy nhiên, lần này nhóc tì nhà Đông Nhi lại không thể chiếm spotlight vì dân mạng đã dành sự chú ý đến vòng 2 của nữ ca sĩ. Bức ảnh cho thấy bụng của cô có vẻ to hơn thường ngày một chút, vì cớ đó mà nhiều người không khỏi nghi ngờ cô có tin vui lần 2.

 Vòng 2 Đông Nhi “có gì sai sai”, liệu có phải mang bầu lần 2? - Ảnh 3Vòng 2 Đông Nhi “có gì sai sai”, liệu có phải mang bầu lần 2? - Ảnh 4Loạt ảnh khiến Đông Nhi bị hoài nghi bầu bí lần 2

Phía dưới bình luận, khán giả để lại nhiều lời khen về sự đáng yêu của công chúa Winne, khoảnh khắc hạnh phúc của tổ ấm này cũng nhanh chóng nhận về hàng ngàn lượt yêu thích. Nhưng xen lẫn vẫn có những người bày tỏ sự thắc mắc về vòng 2 của Đông Nhi.

Vòng 2 Đông Nhi “có gì sai sai”, liệu có phải mang bầu lần 2? - Ảnh 5Một số khán giả bình luận - Ảnh: 2sao

Tuy nhiên, điều mà mọi người nhận lại chỉ là “cú lừa” vì có thể do góc máy và trang phục “phản chủ” của Đông Nhi mà thôi.

Cách đây không lâu, mẹ “bỉm” Đông Nhi khoe với khán giả bộ ảnh áo tắm cut-out lạ mắt cực bốc lửa. Nhan sắc "gái một con trông mòn con mắt" của Đông Nhi khiến các fan phải trầm trồ cảm thán: "Chị iu càng ngày càng xinh", "Thời trang sành điệu quá", "Đẹp gì đẹp dữ vậy trời"…

Vòng 2 Đông Nhi “có gì sai sai”, liệu có phải mang bầu lần 2? - Ảnh 6Vòng 2 Đông Nhi “có gì sai sai”, liệu có phải mang bầu lần 2? - Ảnh 7Vòng 2 Đông Nhi “có gì sai sai”, liệu có phải mang bầu lần 2? - Ảnh 8Một vài hình ảnh nữ ca sĩ trên du thuyền đăng tải trên trang cá nhân

Sau khi sinh con gái Winnie, dân tình lại càng ngưỡng mộ nữ ca sĩ vì hôn nhân đáng ghen tị. Bên cạnh đó, nhóc tì nhà này cũng nhanh chóng trở thành sao nhí đình đám làm khuynh đảo cả cõi mạng.

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