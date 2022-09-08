Thanh Thanh Huyền nhắc “các bé chớ đồn bậy bạ” khi bị réo tên vào đường dây của 'tú ông' Lê Hoàng Long

Cùng cảnh ngộ với Hoa hậu Thùy Tiên, MC Thanh Thanh Huyền cũng vướng vào nghi vấn đường dây bán dâm của “tú ông” Lê Hoàng Long” vì trong tên có chữ T.H, là người đẹp nổi tiếng trong showbiz và từng đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi hoa hậu.

Tuy nhiên không “để yên” khi bị réo tên, Thanh Thanh Huyền đã lên tiếng trên Instagram cá nhân, cô cho biết: "Chị đang đi dẫn mỗi ngày và nay còn trao giải thưởng du lịch thế giới. Các bé chớ đồn bậy bạ".

Mặc dù trước đó vẫn chưa có thông tin nào xác nhận danh tính chính xác của T.H và T.T, tất cả chỉ là đồn đoán của nhiều cư dân mạng.

Ngoài Thanh Thanh Huyền, các người đẹp là hoa hậu Thùy Tiên và hoa hậu Nông Thúy Hằng cũng vướng phải thị phi khi nhiều cư dân mạng ùa vào trang cá nhân và để lại vô số bình luận thắc mắc về việc có hay không người đẹp liên quan đến ồn ào nói trên.

Tuy nhiên, cả hai người đẹp mới đây cũng đã lên tiếng phủ nhận. Nông Thúy Hằng cho biết bản thân không liên quan, không bị bắt như tin đồn đưa ra, đồng thời khẳng định những suy đoán của cư dân mạng đang làm phiền đến cô.

Về phía Thùy Tiên, cô cũng đanh thép khẳng định: “Cái tên T.T trên báo chí hay mạng xã hội nhắc tới không phải là Thùy Tiên, xin đừng vội gán ghép nhằm câu view hay hạ bệ danh dự của bản thân tôi”.

Theo thông tin từ Thanh Niên, tối 7.9, Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Hoàng Long (31 tuổi, quê tại Hải Phòng; cư trú tại TP.HCM) để làm rõ hành vi “môi giới mại dâm”.

Qua điều tra, C02 xác định hai cô gái bán dâm tên T.H và T.T là hai người đẹp khá nổi tiếng trong giới showbiz Việt Nam, từng đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi hoa hậu. Sau khi thỏa thuận tiền mua dâm là 15.000 USD (khoảng 360 triệu đồng) mỗi người, Long điều 2 người đẹp đến khách sạn cao cấp ở quận 1 để mây mưa với khách, thì bị cảnh sát bắt quả tang.