“Bà trùm hoa hậu” Kim Dung mong công an công bố danh tính người đẹp “bán hoa” chục nghìn đô sau khi Thùy Tiên bị "réo tên"

Hậu trường 10/09/2022 18:40

Sau khi Hoa hậu Thùy Tiên bị réo tên vào đường dây môi giới mại dâm của “tú ông” Lê Hoàng Long, “Bà trùm hoa hậu” Kim Dung đã lên tiếng mong cơ quan công an công bố danh tính những người vi phạm để tránh gây hiểu lầm.

Mới đây, trên trang cá nhân, bà Phạm Kim Dung - Giám đốc công ty Sen Vàng, đơn vị quản lý nàng hậu vừa lên tiếng bảo vệ hình ảnh của Thùy Tiên. Bà cho biết đang làm việc với luật sư lập vi bằng những người phát ngôn sai sự thật.

“Bà trùm hoa hậu” Kim Dung mong công an công bố danh tính người đẹp “bán hoa” chục nghìn đô sau khi Thùy Tiên bị 'réo tên' - Ảnh 1

Bà Kim Dung (phải) và Hoa hậu Thuỳ Tiên - Ảnh: internet

Đáng chú ý, trong bài viết bà Kim Dung cũng tha thiết đề nghị cơ quan điều tra công bố rõ danh tính những người trong đường dây mua bán dâm để tránh gây ảnh hưởng tới những nghệ sĩ, hoa hậu trong sạch, đặc biệt là Hoa hậu Thuỳ Tiên. 

"Mỗi công dân đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với những sai trái của mình. Thế nên hãy nêu rõ danh tính như mọi công dân khác. Việc thông tin viết tắt sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều người", bà viết.

"Tôi khẳng định tất cả các hoa hậu, á hậu thuộc công ty Sen Vàng đều là những cô gái trí thức, giỏi giang và có nhân cách đạo đức, sống có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng; luôn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, đã và sẽ không bao giờ có chuyện như mạng xã hội đang đồn thổi về hành vi mua bán dâm của những tổ chức nào. Chúng tôi miệt mài làm việc, miệt mài cống hiến và xây dựng những giá trị tốt đẹp cho đời. Chúng tôi sẽ kiện đến cùng những người xúc phạm mình", bà nói thêm.

Trước đó, qua xác minh, hai cô gái bán dâm có tên T.T và T.H là người đẹp khá nổi tiếng trong giới showbiz Việt Nam, từng đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi hoa hậu. Chính vì thế mà Thùy Tiên cũng bị “vạ lây”. Nhiều người không khỏi đồn đoán khi chưa rõ sự thật, gây ảnh hưởng đến danh dự của Thùy Tiên. Ngoài ra, nhiều hoa hậu, người đẹp khác có tên trùng chữ cái đầu bị "réo" gọi.

“Bà trùm hoa hậu” Kim Dung mong công an công bố danh tính người đẹp “bán hoa” chục nghìn đô sau khi Thùy Tiên bị 'réo tên' - Ảnh 2
Hoa hậu Thùy Tiên đã lên tiếng phủ nhận sau khi vướng vào tin đồn trên - Ảnh: internet

Thùy Tiên cũng đã lên tiếng phủ nhận trên tài khoản của mình: "Cái tên T.T. trên báo chí hay mạng xã hội nhắc tới không phải là Thùy Tiên, xin đừng vội gán ghép nhằm câu view hay hạ bệ danh dự của bản thân tôi".

Ở một diễn biến khác, trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều bạn đọc cũng mong muốn cơ quan chức năng công bố rõ danh tính của hai sao hạng A trong đường dây của "tú ông" Lê Hoàng Long để dư luận không đoán mò, gây ảnh hưởng đến người khác.

Trao đổi với Báo Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, theo quy định pháp luật, hiện nay, việc công khai thông tin của người bán dâm, người mua dâm vẫn không được pháp luật quy định cụ thể nên thông tin danh tính của những người này rất có thể sẽ không được công bố chính thức.

Hành vi bán dâm theo quy định hiện hành chỉ bị xử phạt hành chính và chưa có quy định, cơ chế để công khai thông tin người bán dâm nhằm bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân.

Do đó, theo ông Cường, việc đề nghị cơ quan điều tra công khai danh tính cụ thể của gái bán dâm để tránh làm ảnh hưởng đến các danh hiệu người đẹp khác là không khả thi, cơ quan điều tra sẽ không chấp nhận yêu cầu này.

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