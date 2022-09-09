Ngọc Sơn đã trả lại mảnh đất fan tặng: “Tôi nhận tình cảm của mọi người là đủ rồi”

Hậu trường 09/09/2022 14:15

Mới đây, Ngọc Sơn cho biết đã trả lại mảnh đất đặc biệt mà fan yêu mến đã tặng cho mình.

Năm 2020, “Ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn từng tiết lộ về khu đất vườn mà được “fan” lâu năm tặng tại Lâm Đồng rộng 20.000 m2. Ngoài trồng cây ăn trái và rau củ quả, anh còn dành một phần quỹ đất để trồng các cây thuốc để tặng bà con nghèo chữa bệnh.

Ngọc Sơn đã trả lại mảnh đất fan tặng: “Tôi nhận tình cảm của mọi người là đủ rồi” - Ảnh 1Ngọc Sơn khoe khu vườn 20.000m2 được người hâm mộ tặng - Ảnh: Thanh Niên

Được biết, người này là "ông anh thân thiết" vốn người yêu mến và dõi theo Ngọc Sơn từ những năm đầu “ông hoàng nhạc sến” đi hát ở sân khấu Trống Đồng, rồi từ đó trở thành một thành viên không thể thiếu trong đại gia đình của anh.

Nhắc đến việc fan từng tặng anh nhiều món quà đặc biệt và giá trị như nhà, PV Thanh Niên hỏi nam ca sĩ Khi nhận những món quà đó, anh có sợ mắc nợ người ta?”, Ngọc Sơn liền đáp lại với câu trả lời đầy bất ngờ.

Anh vui vẻ cho biết món quà lớn ấy chính là tình cảm vô cùng quý giá mà fan muốn gửi gắm đến mình. Anh vốn thuộc tuýp người không quan trọng vật chất nên xin nhận lấy phần tình còn với mảnh đất anh đã trả lại.

Ngọc Sơn đã trả lại mảnh đất fan tặng: “Tôi nhận tình cảm của mọi người là đủ rồi” - Ảnh 2Ngọc Sơn đã trả lại mảnh đất cho người hâm mộ - Ảnh: Tuổi Trẻ

Ngọc Sơn bộc bạch: “Thật ra fan tặng cho tôi cũng là do tình cảm thôi. Lúc trước chụp hình xôm xôm vậy thôi nhưng sau đó tôi trả lại. Tôi cũng không có nhận. Tôi có gia sản riêng nên cũng không muốn nhận gì của ai. Tôi nhận tình cảm của mọi người là đủ rồi”.

Không chỉ thế, "Michael Ngọc Sơn" còn thoải mái thổ lộ rằng bản thân không giữ được sự vô tư khi đối diện với tiền bạc ấy chính vì xuất phát từ lòng hiếu thảo. Với Ngọc Sơn “cha mẹ chính là điều quan trọng nhất”.

Anh còn chia sẻ thêm với Thanh Niên: “Từ xưa đến giờ tôi ít quan tâm đến tiền bạc. Làm với bầu show lâu lâu còn chẳng thèm đòi tiền”.

Dù là một ca sĩ gạo cội của làng showbiz Việt, Ngọc Sơn cũng vô cùng khiếm tốn trước cuộc sống giàu sang. Anh nhận rằng mình có tiền nhưng tất cả chính nhờ bao năm tích góp, ăn uống đạm bạc, sống giản dị bình dân mà có được.

“Tôi tiết kiệm lắm. Bình thường đến ăn uống tôi cũng ăn rau củ không. Rau quả rất là rẻ. Ăn uống bình thường thôi, vô người cũng nhiêu đó chất.

Ngọc Sơn đã trả lại mảnh đất fan tặng: “Tôi nhận tình cảm của mọi người là đủ rồi” - Ảnh 3Ngọc Sơn tiết lộ thường ngày anh chỉ ăn rau, củ cho tiết kiệm - Ảnh: Thanh niên

Đi máy bay hay xe thì đều xuống hạng thường ngồi. Ngày xưa tôi cũng có mua hạng cao cấp mà ngồi cứ thấy tiếc tiếc làm sao. Nhưng sau này thấy ngồi hạng thường vui hơn, như đại gia đình, người ta làm sao thì mình như vậy”, Ngọc Sơn tâm sự trên Thanh Niên.

Trước đây, danh ca Ngọc Sơn từng chia sẻ với Thanh Niên, anh cho biết khi không còn mẹ, nam ca sĩ toàn tâm toàn ý cho các hoạt động nghệ thuật, cống hiến cho xã hội. Nam ca sĩ quyết định hiến xác cho y học, biệt thự thì tặng làm từ đường dòng họ. Bản thân nam danh ca không còn có những mưu cầu cá nhân mà chỉ muốn lan tỏa sự tích cực, giúp đỡ nhiều người khác.

Ngọc Sơn đã trả lại mảnh đất fan tặng: “Tôi nhận tình cảm của mọi người là đủ rồi” - Ảnh 4

Ngọc Sơn (sinh ngày 26 tháng 11 năm 1968) là một ca sĩ, nhạc sĩ người Việt Nam. Ông được biết đến với biệt danh là "ông hoàng nhạc sến" hay "Michael Ngọc Sơn". Ông nổi tiếng với những ca khúc do chính mình sáng tác như Vầng trăng cô đơn, Tình cha, Tình mẹ, lòng mẹ 2,tình phụ tử, tình mẫu tử, lời tỏ tình dễ thương,...

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