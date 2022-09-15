Diện váy hở quá nhiều chỗ, Ngọc Trinh phải vất vả che chắn, không thể “bung lụa” trong buổi tiệc

Thế nhưng, không phải lúc nào diện đồ hở cũng dễ thở khi mới đây người đẹp liên tục phải che chắn vì chiếc váy cut-out bất tiện của mình. Trong một buổi tiệc rượu, Ngọc Trinh dù chỉ là khách mời nhưng lại vô tình chiếm trọn ánh nhìn của mọi người vì diện đầm cắt xẻ vô cùng táo bạo.

Nhiều khán giả không còn quá xa lạ khi Ngọc Trinh là tín đồ của thời trang hàng hiệu. Cô nàng luôn cuốn hút mọi người xung quanh với những lần khoe đường cong “gắt” hơn đường đua của mình.

Không phải là váy ngắn trên gối hay trễ vai gợi cảm, “Nữ hoàng nội y” lựa chọn trang phục nhìn có vẻ đơn điệu nhưng lại không hề đơn giản. Dù vậy, người đẹp vẫn thu hút mọi người vì phần trên váy có thiết kế cắt khoét, để lộ nhiều da thịt.

Chính diều này cũng là nguyên nhân khiến cô nàng không thể “bung lụa” trong buổi tiệc vì bận…che chắn. Tuy nhiên, sự khéo léo và kỹ lưỡng này của Ngọc Trinh lại xứng đáng ghi điểm.

Dù chiếc váy có "phản chủ" đi nữa thì chân dài Trà Vinh vẫn lo xử trí trước để tránh trường hợp không hay xảy ra, làm ảnh hưởng đến cô và cả buổi tiệc.

Trước đó, khi tham gia tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020, Ngọc Trinh cũng chọn diện bộ cánh lộng lẫy, ấn tượng với hơi hướng Hy Lạp cổ,... Tuy nhiên chính chiếc áo croptop mà mỹ nhân chọn diện lại ngắn ngủn quá mức khiến cô lúng túng dùng tay giữ phần ngực áo để không bị tuột.



Chiếc áo ngắn khiến trợ lý cũng phải đến giúp cô một tay - Ảnh: internet

Sau tất cả, không ai có thể phủ nhận được sự nóng bỏng của “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh khi diện đồ hở. Phong cách phóng khoáng này cũng luôn được cô ưu ái lăng-xê, quả thật “không mặc hở không thì phải Ngọc Trinh”. Tuy Nhiên, bộ cánh trên vẫn "không có cửa" với những lần diện váy cắt xén đầy táo bạo mà người đẹp từng mặc trước đây.

Ngọc Trinh đã tự đặt tên trang phục này là "trắc nết" trước sự bất ngờ của cộng đồng mạng



Ngọc Trinh vẫn hở mà không cần diện váy

Dù đã bước sang độ tuổi 32 nhưng Ngọc Trinh vẫn không e ngại, chứng minh vóc dáng đẳng cấp của một "nữ hoàng nội y". Phải công nhận nếu không sở hữu một cơ thể nuột nà như người đẹp Trà Vinh thì việc chinh phục những chiếc đầm này hoàn toàn không hề dễ dàng.