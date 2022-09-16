TikToker Huỳnh Như thực hiện lời hứa, san sẻ khó khăn cùng gia đình cố người mẫu Chau Kim Sang

Là một người bạn của Chau Kim Sang, Tiktoker Huỳnh Như luôn dành sự quan tâm đặc biệt khi cô nàng còn nằm trên giường bệnh. Thời gian đó, Huỳnh Như đã sang thăm hỏi và hứa hẹn sẽ giúp đỡ ba mẹ của Kim Sang.

Sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh quái ác, người mẫu Chau Kim Sang đã qua đời ở tuổi 26 vào tháng 9 mới đây. Khi biết thông tin trên, nhiều khán giả vô cùng tiếc nuối trước sự ra đi của một tài năng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Tiktoker Huỳnh Như đã chia sẻ hình ảnh “thực hiện lời hứa”, đưa bố mẹ Chau Kim Sang đi mở sổ tiết kiệm.



Tiktoker Huỳnh Như đưa bố mẹ Chau Kim Sang đi mở sổ tiết kiệm.

Người đẹp đã thực hiện lời hiện của mình với Kim Sang, cô mong rằng ở thế giới bên kia, cố người mẫu có thể yên lòng. Không chỉ vậy, TikToker Huỳnh Như còn trân trọng gọi cố người mẫu là Hoa hậu, đúng với danh hiệu mà Hương Giang đã trao tặng cho Chau Kim Sang sau khi cô ra đi.

TikToker Huỳnh Như xúc động chia sẻ: "Hôm nay Như đã dẫn cô chú – ba mẹ của Châu Kim Sang đi mở một sổ tiết kiệm như những gì Như đã chia sẻ trước đó. An tâm rồi nhé Hoa Hậu của tôi. Ngủ thật ngon và kiếp sau trở thành một cô gái thật xinh đẹp nhé”.



Ba ruột cố người mẫu tự tay ký tên vào các giấy tờ - Ảnh: Fb Huỳnh Như

Chứng kiến tấm lòng nhân hậu được hiện thực hóa của Huỳnh Như, nhiều khán giả không ngừng bày tỏ sự trân quý và ngưỡng mộ. Bên cạnh những chia sẻ trên, Huỳnh Như còn để lại dòng tâm sự, bộc bạch của mình như một lời đồng cảm và động viên dành cho Sang và cả cộng đồng LGBT “không từ bỏ”.

“Sau việc của Sang thật sự mình rất thương những bạn trong cộng đồng LGBT. Sinh ra vốn dĩ đã thiệt thòi mà số phận đôi khi còn thích trêu đùa, lấy đi ước mơ của họ. Nhưng thật sự các bạn ấy mạnh mẽ nghị lực rất nhiều.

Một điều Như học được khi tiếp xúc với các bạn trong cộng đồng là nghị lực và 3 từ “không từ bỏ”, cùng sống với đam mê, hoài bão, ước mơ của mình. Các bạn xứng đáng được hạnh phúc, tôn trọng và bảo vệ".

Trước lúc Kim Sang ra đi, hoa hậu Hương Giang đã kịp trao cho cô gái trẻ chiếc vương miện của mình để mẹ Sang đội cho con, thay một lời động viên chân thành.

Hồi tháng 3, trên Facebook cá nhân, Châu Kim Sang từng chia sẻ về hành trình chiến đấu với bệnh tật của mình. Người mẫu cho biết đã trải qua 5 cuộc phẫu thuật quan trọng, trong đó có 4 lần phải mở hộp sọ, cũng vì vậy mà sức khỏe yếu đi nhiều.

Tháng 5, Hoa hậu Trân Đài cùng doanh nhân Huỳnh Như từng đến thăm Châu Kim Sang. Thời điểm đó, bác sĩ cho hay không thể tiến hành xạ trị được nữa và chỉ chờ sự xuất hiện của phép màu. Châu Kim Sang chia sẻ tâm nguyện lớn nhất của cô là được sang Thái Lan hoàn thành việc chuyển đổi giới tính.