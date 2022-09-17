Sau chia tay Hương Giang, Matt Liu hạnh phúc tiết lộ “tin vui” khiến ai cũng phải chúc mừng

Chuyện tình Matt Liu - Hương Giang được nhiều khán giả quan tâm và vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng rồi sau tất cả, cặp đôi đã chính thức “đường ai nấy đi” và quyết định trở thành bạn tốt.

Sau đó, chàng CEO Matt Liu cũng đáp lại đầy tình cảm: "Cảm ơn em luôn mang những điều tốt đẹp nhất cho anh, sẽ luôn ủng hộ và quan tâm em trên con đường sắp tới".

Vào ngày chia tay, Hoa hậu Hương Giang viết: "Một hành trình yêu khép lại. Hành trình làm bạn sẽ mở ra. Sẽ luôn bên cạnh mỗi khi cần, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, những gì tốt đẹp nhất chúng ta đã dành cho nhau vẫn không có gì thay đổi được. Cảm ơn tất cả những điều tuyệt vời anh đã dành cho em".

Chuyện tình đẹp dừng lại, cả hai cũng bắt đầu một cuộc sống mới. Nếu nàng hậu trở về với công việc và tập trung cho nghệ thuật còn thì mới đây, Matt Liu đã chính thức thông báo “tin vui” trên mạng xã hội.

Nam doanh nhân hào hứng “khoe” hình ảnh chiếc xe Mercedes với biển số đẹp mà anh chàng vừa may mắn có được. Cụ thể Matt Liu chia sẻ rất ngắn gọn: “88 rising”. Tuy nhiên, là một tay chơi xe chính hiệu nên chuyện Matt Liu tậu xe sang là điều dễ hiểu. Đặc biệt hơn khi lần này có vẻ anh chàng vô cùng phấn khích vì may mắn sở hữu biển số đẹp.

Bên dưới bài đăng, vô số dân mạng đã gửi đến bạn trai cũ Hương Giang lời chúc mừng, đồng thời thích thú trước biển số xe mà anh chàng đang sở hữu: “Chúc mừng Matt Liu, quả là một tin vui đây mà”, “Nhìn mà ghen tị với Matt Liu quá”, “Thích quá đi!”…

Khi Matt Liu và Hương Giang bắt đầu chuyện tình đẹp đã gặp phải không ít sóng gió. Một thời gian, cặp đôi từng vướng nghi vấn công khai tình cảm nhằm mục đích PR. Tuy nhiên, cả hai vẫn đồng hành cùng nhau, cùng chia sẻ nhiều khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc trong suốt 2 năm.

Sau chia tay, cả hai vẫn dành cho nhau sự tôn trọng, xem nhau như người bạn và sẵn sàng hỗ trợ khi đối phương cần. Điều này cũng phần nào xoa dịu sự tiếc nuối của người hâm mộ khi đã dành nhiều hi vọng cho cả hai.