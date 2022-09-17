Phương Oanh lên đồ chơi golf bị chê “phèn”, dân tình liền chuyển hướng sang Hiền Hồ

Khi ồn ào còn chưa lắng xuống, diễn viên Phương Oanh và Shark Bình thoải mái xuất hiện chung. Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên “Quỳnh Búp Bê” đăng tải hình ảnh cả hai diện đồ đôi, tận hưởng cuộc sống khi đang chơi golf .

Đáng chú ý, dân tình lại vội “lắc đầu” vì dù chơi bộ môn của giới “thượng lưu” nhưng cô nàng lại diện bồ đồ bị cho là “phèn”.

Từ trước đến nay, gu ăn mặc trên sân golf của Phương Oanh không nhận được đánh giá cao. Người đẹp đã từng diện chiếc váy caro khá “lỗi thời” kết hợp với áo dài tay trơn đơn điệu. Trông cô nàng có vẻ “kém sang” và không được tươi trẻ.

Qua hình ảnh của “Quỳnh Búp Bê”, nhiều khán giả đã chợt nhớ đến Hiền Hồ với gu ăn mặc sân golf vô cùng trẻ trung, năng động.

Mỗi khi giọng ca Gặp nhưng không ở lại xuất hiện trên sân golf đều khiến ai nấy phải công nhận cô nàng đầu tư vô cùng chỉn chu và có “gu”.

Với lợi thế đôi chân dài thon gọn cùng gương mặt "baby", Hiền Hồ luôn ưu ái những chiếc váy ngắn, đôi khi cô còn hóa thân trong bộ thủy thủ đáng yêu và trẻ trung. Đặc biệt, cô nàng thường mix trang phục tone-tone chứ không gây rối mắt như Phương Oanh.