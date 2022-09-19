Bị mạo danh trục lợi, Hòa Minzy thẳng thắn đáp trả để bảo vệ con trai khiến ai cũng nể phục

Hậu trường 19/09/2022 09:58

Khi bị mạo danh, Hòa Minzy đã không ngần ngại đáp trả một cách thẳng thắn để bảo vệ con khiến cư dân mạng ngưỡng mộ.

Con trai của Hòa Minzy - Bo “thúi”, là một trong những quý tử trong showbiz Việt nhận được nhiều sự yêu thương và quan tâm từ đông đảo khán giả. Cậu bé thông minh, hiểu chuyện và rất biết cách chăm sóc, quan tâm đến mẹ Hòa. Chính điều đó mà Bo “thúi” rất được lòng người hâm mộ.

Bị mạo danh trục lợi, Hòa Minzy thẳng thắn đáp trả để bảo vệ con trai khiến ai cũng nể phục - Ảnh 1

Hòa Minzy cũng lập cho con trai một tài khoản riêng để chia sẻ những video, hình ảnh đời thường của con nhằm mang đến động lực và niềm vui cho mọi người. Thể nhưng nhiều người lại nhân đó mạo danh trục lợi.

Mới đây, Hòa Minzy đã có bài đăng chia sẻ trên trang cá nhân về chuyện cô và con trai - Bo thúi bị một số tài khoản mạo danh, sử dụng livestream cũ để bán hàng.

Hòa Minzy chia sẻ: "Sau một buổi live trên TikTok quá vui cùng mọi người thì giờ hết vui luôn. Bao nhiêu là tài khoản giả mạo rồi lấy hết clip cũ live lại kèm link bán hàng! Lo lắng lắm, sợ mọi người mua phải đồ kém chất lượng khi xem mấy cái đó".

Bị mạo danh trục lợi, Hòa Minzy thẳng thắn đáp trả để bảo vệ con trai khiến ai cũng nể phục - Ảnh 2

Không chỉ lên tiếng đính chính, Hòa Minzy còn có động thái khiến nhiều người nể phục. Nữ ca sĩ đã đưa ra những hình ảnh mà cô cho là giả mạo mình để lấy tương tác và bán hàng kém chất lượng.

Đặc biệt, giọng ca Gặp nhưng không ở lại cũng thẳn thắn chia sẻ rằng không bao giờ lấy con ra để kiếm tiền quảng cáo, cô bức xúc chia sẻ:

"Bo giờ đã lớn, những clip livestream của hai mẹ con hồi Bo còn nhỏ nói giọng ngớ ngớ được họ sử dụng livestream lại tất nhiên là giả. Khi Bo lớn hai mẹ con cũng không livestream nữa rồi. Hoà không bao giờ cho Bo quảng cáo hay lấy Bo ra để kiếm tiền. Cho nên không bao giờ có việc livestream với Bo rồi kèm link bán ạ".

Những chia sẻ “có tâm” của Hòa Minzy không chỉ là để bảo vệ con trai trước những ý đồ xấu mà còn muốn giúp khán giả tránh “sa lưới” kẻ gian.

Bị mạo danh trục lợi, Hòa Minzy thẳng thắn đáp trả để bảo vệ con trai khiến ai cũng nể phục - Ảnh 3

Chính điều đó khiến bài viết của Hòa Minzy nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng. Bên cạnh những lời khuyên dành cho cô, nhiều người cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ khi nữ ca sĩ quyết không kiếm tiền quảng cáo từ con cái, đảm bảo cho cậu nhóc có một tuổi thơ đúng nghĩa.

Một số bình luận chia sẻ:

"Ngưỡng mộ cách hành xử của Hòa Minzy".

"Thương mẹ Hòa quá, cố lên mẹ nhé, rồi sóng gió cũng sẽ qua!".

"Mình đồng tình, hãy để Bo phát triển một cách tự nhiên, không nên đóng hay tham gia quảng cáo".

Hòa Minzy hiện đang là mẹ đơn thân sau khi chia tay tình cũ Thiếu gia Minh Hải. Trải qua nhiều sóng gió, nữ ca sĩ vẫn vô cùng mạnh mẽ khi chăm sóc, bên cạnh con trai. Cậu bé Bo “thúi” cũng vô cùng ngoan ngoãn và có được lượng fan đông đảo.

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