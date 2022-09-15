Vừa comback trở lại đã nhận sự phản đối từ công chúng, Hiền Hồ tiếp tục gặp vận đen khi bị cấm hát ca khúc làm nên tên tuổi

Mới đây theo một số nguồn tin uy tín cho biết, Hiền Hồ và đơn vị nắm bản quyền ca khúc “Rồi người thương cũng hóa người dưng” hết hạn hợp đồng từ đầu tháng 8. Nữ ca sĩ không được thể hiện bài hát trong sự kiện thương mại.

Sau khoảng thời gian dài vắng bóng trên thị trường âm nhạc vì scandal ''anh em họ nương tựa'', nữ ca sĩ Hiền Hồ đã chính thức trở lại trong đêm diễn ca nhạc gần đây. Sự việc này khiến khán giả tỏ ra phẫn nộ dữ dội và cho rằng cô đã quá coi thường khán giả khi vừa mới tạo nên một hình ảnh không mấy đẹp đẽ chưa lắng xuống được bao lâu đã trở lại ngay lập tức. Hiền Hồ cùng anh họ nương tựa của mình - Ảnh: Báo VietNamNet Tuy nhiên, tạm gác chuyện đó sang một bên có một điều nữa khiến netizen chú ý trong đêm diễn hôm đó. Đó chính là việc cô nàng không trình diễn bài hát nổi tiếng Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng - ca khúc vốn được nhiều người biết đến là bản hit của giọng ca sinh năm 1997.

Để trả lời cho thắc mắc của khán giả, mới đây theo một số thông tin từ Zing News cho biết ca khúc này vốn do Rin9 sáng tác và anh Tường Huy - giám đốc DREAMeR Entertainment - công ty quản lý Rin9 đồng thời nắm bản quyền Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng - cho biết hợp đồng tác quyền với Hiền Hồ hết hạn từ ngày 1/8. Hiền Hồ không được phép trình diễn ca khúc Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng nữa - Ảnh: Internet “Hiện tại, chỉ có Bảo Uyên được hát Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng vì chúng tôi chúng tôi chưa ký bất cứ hợp đồng tác quyền nào với ca sĩ khác”, anh Tường Huy cho biết. Đồng nghĩa, Hiền Hồ không được thể hiện Rồi người thương cũng hóa người dưng trong các sự kiện, chương trình có yếu tố thương mại dù cô là người đầu tiên hát bài hát.

Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng thuộc thể loại ballad, được Hiền Hồ phát hành tháng 5/2018. Cách đây 20 giờ, Bảo Uyên tung ra bản cover ca khúc này. Hiền Hồ trong đêm nhạc chính thức quay trở lại với showbiz khiến nhiều người phẫn nộ - Ảnh: Zing News Sau tất cả, mặc dù đã trở lại với showbiz và làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra đang khiến Hiền Hồ nhiều khả năng sẽ khó lòng có được sự nghiệp như xưa. Thậm chí lời xin lỗi của giọng ca này còn bị netizen ném đá và cho rằng người đầu tiên cô nên xin lỗi phải là gia đình vợ của ''anh họ'' trước.

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