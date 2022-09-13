Bị 'chê' dữ dội vì may váy ủng hộ Hiền Hồ 'comeback', NTK Đỗ Long chính thức lên tiếng 'Tôi chỉ biết làm tốt nhiệm vụ của mình, là làm bộ đồ thật đẹp cho Hiền'

Không chỉ Hiền Hồ bị chỉ trích mà những đồng nghiệp gửi lời chúc mừng, tham gia đêm diễn và dành lời chia sẻ cho nữ ca sĩ cũng đang khiến khán giả bức xúc. Nhiều đồng nghiệp như vợ chồng Thu Trang – Tiến Luật, ca sĩ Erik… đã gửi lẵng hoa kèm lời nhắn “Thương em” chúc mừng cô tái xuất.

Sau nhiều tháng ở ẩn vì lùm xùm drama ‘anh em nương tựa’, đêm 11/9, Hiền Hồ tổ chức đêm nhạc đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ. Buổi biểu diễn tổ chức riêng tư, chỉ mời người quen đến tham dự. Động thái này của nữ ca sĩ ngay sau đó đã khiến mạng xã hội rần rần chia sẻ, rất nhiều người tỏ ra bức xúc vì cho rằng Hiền Hồ đang coi thường khán giả, ngang nhiên trở lại showbiz như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sự trở lại của giọng ca “Rồi người thương cũng hóa người dưng” nhanh chóng thu hút sự quan tâm, có cả ủng hộ lẫn phản đối. Đáng chú ý, NTK Đỗ Long cũng bất ngờ bị ‘vạ lây’ trong chuyện “comeback” của Hiền Hồ. Cụ thể, NTK Đỗ Long đã đăng tải trên mạng xã hội đoạn clip Hiền Hồ đang hát trên sân khấu kèm với bài viết khoe chiếc váy mình may riêng cho đàn em.

Bên dưới bài đăng, nhiều tài khoản mạng để lại bình luận gay gắt với NTK, cho rằng anh không nên thể hiện sự ủng hộ hay nhận làm đồ cho Hiền Hồ đi diễn.

Khán giả phản ứng dữ dội vì ủng hộ Hiền Hồ comback - Ảnh: Chụp màn hình

Theo nguồn tin từ báo Vietnamnet, khi được hỏi chuyện bị "anti" vạ lây vì may váy "comeback" cho Hiền Hồ, Đỗ Long thẳng thắn: "Tôi cảm thấy rất bình thường, bởi Hiền Hồ là người em mà tôi rất quý.

Từ trước tới nay, tôi rất thích giọng hát của Hiền Hồ, tôi cũng rất thân với stylist của cô ấy. Khi Hiền Hồ 'comeback' thì tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ làm thiết kế thật đẹp cho màn trở lại của Hiền thôi".

Anh cũng chia sẻ thêm: "Còn những chuyện cá nhân, riêng tư về đời sống của nghệ sĩ thì tôi không quan tâm. Nhưng tôi cũng có chia sẻ này, vì mình không ở trong vị trí của người ta nên mình đâu biết câu chuyện phía sau của người ta như thế nào đâu.

Nhiều khi ở trên truyền thông chỉ là một phần thôi. Nên bản thân tôi không phán xét người khác. Tôi chỉ biết làm tốt nhiệm vụ của mình, là làm bộ đồ thật đẹp cho Hiền".

NTK Đỗ Long - Ảnh: Internet

Hiện, chủ đề về việc Hiền Hồ comeback sau drama tình ái vẫn đang nhận được sự chú ý và quan tâm của khán giả.