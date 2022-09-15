Ồn ào “anh em nương tựa” giúp cát-xê Hiền Hồ tăng gấp đôi, thu về tiền tỷ?: “Càng tai tiếng càng kiếm nhiều tiền”

Hậu trường 15/09/2022 12:25

Trở lại sau lùm xùm "anh em nương tựa" mức cát-xê của Hiền Hồ được đồn đoán là tăng gấp đôi, con số khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Vào đêm ngày 11/9, Hiền Hồ đã chính thức quay trở lại với sự nghiệp ca hát thông qua một đêm nhạc tại thành phố Hồ Chí Minh. Điều này đã khiến nhiều khán giả bày tỏ sự phẫn nộ và cho rằng nữ ca sĩ đang “lơ đẹp” công chúng khi quyết định tái xuất.

Chưa dừng lại ở đó, mới đây cư dân mạng tiếp tục phát hiện Hiền Hồ sẽ xuất hiện tại một câu lạc bộ đêm ở Hà Nội. Phía Ban tổ chức còn kêu gọi khán giả với nội dung đầy hấp dẫn: “Cùng chào đón màn comeback của nữ ca sĩ Hiền Hồ". Ngay lập tức, thông tin này nhận về không ít những chỉ trích từ khán giả.

Ồn ào “anh em nương tựa” giúp cát-xê Hiền Hồ tăng gấp đôi, thu về tiền tỷ?: “Càng tai tiếng càng kiếm nhiều tiền” - Ảnh 1
Hậu drama "anh em nương tựa" Hiền Hồ liên tục đắt sô. (Ảnh: FC Hiền Hồ)
Ồn ào “anh em nương tựa” giúp cát-xê Hiền Hồ tăng gấp đôi, thu về tiền tỷ?: “Càng tai tiếng càng kiếm nhiều tiền” - Ảnh 2
Phía Ban tổ chức còn kêu gọi khán giả ủng hộ Hiền Hồ với nội dung đầy hấp dẫn (Ảnh: FC Hiền Hồ)

Theo thông tin từ Viez.vn, qua tìm hiểu được biết mức giá dành cho 1 bàn 6 người là từ 15 - 25 triệu. Với tổng cộng khoảng 15 bàn, con số được địa điểm tổ chức thu về có thể lên đến mức tiền tỷ. Chính vì thế, đã có những đồn đoán về mức cát-xê tăng gấp đôi so với những gì cô từng nhận được khi đi diễn trước những lùm xùm.

Ồn ào “anh em nương tựa” giúp cát-xê Hiền Hồ tăng gấp đôi, thu về tiền tỷ?: “Càng tai tiếng càng kiếm nhiều tiền” - Ảnh 3

Nguồn tin từ Trí Thức Trẻ cho biết, một bầu show đã tiết lộ: "Giá cát- xê của Hiền Hồ rơi vào khoảng 200 triệu/ đêm diễn tại bar/ club, tuy nhiên, chỉ ở giai đoạn cách đây 2- 3 năm khi Hiền có nhiều bản hit nhất. Giai đoạn sau book show cho Hiền Hồ rất khó".

Theo đó, đây là một con số rất lớn, có thể xếp ngang những ngôi sao đã có tên tuổi và kinh nghiệm từ lâu như Mỹ Tâm, Lệ Quyên,… Điều này cũng cho thấy được cô đã phát triển mạnh mẽ như thế nào sau khi rời bệ phóng The Voice.

Bên cạnh đó, trao đổi với một chủ phòng trà có tiếng tại TP.HCM, người này cũng xác nhận con số trên là không sai. Chủ phòng trà cho biết 1 năm về trước, mức cát-xê của Hiền Hồ nằm ở mức 100 triệu đồng/1 show tuy nhiên hiện tại con số đã nâng lên tầm 12.000 - 15.000 USD cho 1 show (khoảng từ 274 triệu VNĐ cho đến 343 triệu VNĐ). 

Ồn ào “anh em nương tựa” giúp cát-xê Hiền Hồ tăng gấp đôi, thu về tiền tỷ?: “Càng tai tiếng càng kiếm nhiều tiền” - Ảnh 4
Bất chấp dư luận phẫn nộ, Hiền Hồ vẫn tiếp tục nhận lời biểu diễn. (Ảnh: FB Hiền Hồ)

Ngoài ra, một số bầu show chia sẻ rằng, mức giá phụ thu của Hiền Hồ có thể ngang với Tăng Phúc, Vũ Cát Tường - 2 nghệ sĩ đang có mức phụ thu cao nhất hiện nay. Theo đó, mức phụ thu show diễn có sự góp mặt của Hiền Hồ tại một phòng trà dao động từ 550 nghìn đến 1,1 triệu đồng. Đáng chú ý, chủ phòng trà cũng cho biết Hiền Hồ cũng rất ít khi nhận diễn, khác với nhiều nghệ sĩ khác. Có lẽ vì thế mà cô duy trì được mức cát-xê thuộc hàng "khủng" như hiện tại.

Từ những chia sẻ trên, khán giả phần nào dự đoán được mức cát-xê mà Hiền Hồ đang nhận được thuộc top đầu của thị trường hiện tại, ngang với một tên tuổi kì cựu như "Nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên: từ 12.000 USD - 15.000 USD. Có thể thấy, con số của Hiền Hồ thậm chí cao hơn nhiều nghệ sĩ cùng lứa cũng như các tên tuổi có thâm niên cao hơn. 

Ồn ào “anh em nương tựa” giúp cát-xê Hiền Hồ tăng gấp đôi, thu về tiền tỷ?: “Càng tai tiếng càng kiếm nhiều tiền” - Ảnh 5
Hậu ồn ào “anh em nương tưa” giúp cát-xê Hiền Hồ đồn đoán tăng gấp đôi.
(Ảnh: FB Hiền Hồ)

Sau vụ ồn ào tình ái xảy ra cách đây gần 6 tháng, nhiều người cho rằng việc Hiền Hồ trở lại là "điều khó chấp nhận", "xem thường khán giả"... Bất chấp dư luận phẫn nộ, Hiền Hồ vẫn tiếp tục nhận lời biểu diễn. Tuy nhiên, không ít bình luận cho rằng khán giả cần tỉnh táo và có cái nhìn nghiêm khắc đối với nghệ sĩ khi vướng ồn ào, đặc biệt là những vụ việc liên quan đến đạo đức.

Trong show diễn comeback của mình, Hiền Hồ khẳng định: "Em mất ngủ suốt mấy tháng nay, em cũng không biết vì sao. Trước buổi diễn này em cũng mất ngủ vì lâu lắm rồi em mới trở lại sân khấu". 

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Sau gần nửa năm im ắng vì scandal tình ái, ca sĩ Hiền Hồ khoe việc trở lại với sân khấu âm nhạc. Bất chấp dư luận phẫn nộ.

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