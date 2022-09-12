Hiền Hồ nhận được lời nhắn 'Thương em' trong ngày comeback, hóa ra lại là người quen

Vào tối ngày 11/9, Hiền Hồ đã tổ chức một đêm nhạc private ở TP. HCM, đánh dấu sự trở lại với âm nhạc sau thời gian dài im hơi lặng tiếng vì vướng vào lùm xùm "anh em nương tựa" với đại gia U60. Hàng loạt các nghệ sĩ Việt đã gửi đến nữ ca sĩ những lẵng hoa kèm lời chúc comeback thật thành công như Thu Trang - Tiến Luật, Erik,.. Trên giỏ hoa gửi đến điểm diễn để chúc mừng Hiền Hồ, giọng ca Sau Tất Cả đề chữ "Thương em".

Trước đó, giọng ca Gen Z khoe bức ảnh hậu trường show diễn trên trang cá nhân. Trong ảnh, cô chỉ đính kèm icon chiếc micro cùng với hình ảnh, thay lời xác nhận đi hát trở lại sau ồn ào tình cảm lớn nhất nhì Vbiz trong thời gian qua.

Nữ ca sĩ diện chiếc đầm đỏ cúp ngực, khoe khéo làn da trắng sáng. Thế nhưng, khi nhìn kỹ thì trông giọng ca trẻ có vẻ khá xanh xao.

Hiền Hồ lên như diều gặp gió khi lần lượt nhiều bản hit được giới trẻ yêu thích, như Em Ngày Xưa Khác Rồi, Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng, Có Như Không Có, Gặp Nhưng Không Ở Lại... Từ khi dính đến scandal "anh em nương tựa", Hiền Hồ gần như mất tích khỏi showbiz Việt, các nền tảng mạng xã hội và kênh YouTube cũng bị hạn chế tương tác. Trước khi chính thức trở lại, Hiền Hồ cũng đã để lộ nhiều "hint" cho việc comeback lần này.

Trước đó không lâu, Hiền Hồ âm thầm mang đồ đi cúng trong ngày giỗ Tổ nghề sân khấu.

Đa số các ý kiến vẫn thể hiện sự phẫn nộ khi Hiền Hồ bất chấp mọi ồn ào để quay lại làng giải trí. Rất nhiều khán giả khẳng định sẽ không chấp nhận việc "tẩy trắng" của Hiền Hồ và sẽ không ủng hộ nữ ca sĩ cũng như các sản phẩm âm nhạc trong tương lai của cô.