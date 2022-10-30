Hiền Hồ thoải mái khoe ảnh đánh golf, nhưng vô tình để lộ tình trạng sức khỏe 'đáng lo ngại'

Hậu trường 30/10/2022 17:30

Sau khoảng thời gian ở ẩn vì ồn ào tình ái, Hiền Hồ đã thoải mái cập nhật hình ảnh thường ngày của mình trên trang cá nhân.

Sau khoảng thời gian ở ẩn vì vướng lùm xùm tình ái, mới đây, Hiền Hồ gây chú ý khi khoe khoảnh khắc chơi golf trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ diện trang phục năng động với áo cổ polo, chân váy xếp li ngắn và giày thể thao khi ra sân.

Đáng nói trong bài đăng, Hiền Hồ để lộ dáng vẻ gầy gò đáng lo ngại. Cụ thể, nữ ca sĩ đã vô tình để lộ đôi chân gầy guộc, thiếu sức sống khiến người hâm mộ không khỏi xót xa và lo lắng cho tình hình sức khỏe hiện tại của cô nàng.

Hiền Hồ thoải mái khoe ảnh đánh golf, nhưng vô tình để lộ tình trạng sức khỏe 'đáng lo ngại' - Ảnh 1
Hiền Hồ gây chú ý khi khoe khoảnh khắc chơi golf trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, hình ảnh Hiền Hiền với mái tóc tẩy vàng khè, xơ xác cũng khiến nhiều người nhận xét rằng cô nàng đã "kém xinh" đi vài phần. Không còn hình tượng búp bê, tiểu thư xinh xắn ngày nào, Hiền Hồ sau biến cố của cuộc sống đã đánh mất phong độ thấy rõ. 

Hiền Hồ thoải mái khoe ảnh đánh golf, nhưng vô tình để lộ tình trạng sức khỏe 'đáng lo ngại' - Ảnh 2Hiền Hồ thoải mái khoe ảnh đánh golf, nhưng vô tình để lộ tình trạng sức khỏe 'đáng lo ngại' - Ảnh 3
Hiền Hồ xuất hiện với mái tóc mới - Ảnh: FBNV

Thời gian qua, dù liên tục bị khán giả chỉ trích, phản đối việc đi hát trở lại nhưng Hiền Hồ vẫn liên tục đăng tải những hình ảnh chạy show ca hát. Hành động của nữ ca sĩ bị nhiều người cho rằng không tôn trọng khán giả cũng như ngoan cố đến mức khó chấp nhận. Cụ thể, Hiền Hồ đã lần lượt đăng tải các phần trình diễn của mình lên kênh Youtube cá nhân. Đặc biệt, nữ ca sĩ cũng thực hiện một phiên bản MV lyrics cho ca khúc Tình yêu là, một sáng tác của Andiez Nam Trương đã được biểu diễn trong đêm nhạc trước đó. 

Tuy nhiên, sau gần một tuần ra mắt, sản phẩm chỉ thu về hơn 48 nghìn lượt xem, một con số vô cùng khiêm tốn. Nếu so với những sản phẩm khác của Hiền Hồ thì đây quả thật là con số rất tệ hại, nhất là khi nữ ca sĩ đã có trong tay nhiều ca khúc hàng chục, hàng trăm triệu lượt xem. Điều này phần nào cho thấy khán giả đã không còn quá hào hứng với âm nhạc của Hiền Hồ sau khi cô vướng vào ồn ào tình ái trước đó.

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