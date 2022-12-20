Khoe khoảnh khắc hạnh phúc cùng gia đình, Lý Hải gây bất ngờ khi 'sánh đôi' cùng mẹ vợ chỉ kém 10 tuổi

Lý Hải có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên Minh Hà và thường xuyên chia sẻ về gia đình của mình.
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Mới đây, Lý Hải gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh cả gia đình anh chụp ảnh với ba mẹ vợ. Nam diễn viên cho biết phụ huynh của Minh Hà vào TP.HCM để thăm các con và cháu. Ba mẹ vợ Lý Hải đã có khoảng thời gian nghỉ ngơi tại nhà của anh và được các con đưa đi vi vu, ngắm cảnh đẹp ở thành phố.
Bên cạnh những khung ảnh sum họp của gia đình Lý Hải - Minh Hà, khán giả còn trầm trồ trước nhan sắc của mẹ vợ nam diễn viên. Mẹ vợ chỉ lớn hơn Lý Hải 10 tuổi và bà hiện đã bước vào độ tuổi U70 nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ, tươi tắn.
Ngoài ra, bố vợ Lý Hải có dáng dấp cũng rất trẻ trung và phong độ. Ngắm nhìn loạt ảnh, ai nấy cũng ngỡ ngàng trước diện mạo của bố Minh Hà. Đặc biệt, khi đứng cạnh con rể, dáng dấp của ông cũng không hề kém cạnh. Đông đảo khán giả đều nhận xét bố mẹ đẻ của Minh Hà sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, nhan sắc "lão hóa ngược".
Trước đây, khán giả đều biết mặt mẹ của Minh Hà bởi cô thường xuyên khoe hình ảnh chụp cùng với bà nên vẻ ngoài của bà khán giả cũng không quá bất ngờ. Theo đó, Minh Hà từng gây sốt khi khoe ảnh mặc "ton sur ton" với mẹ ruột. Khi đi nghỉ dưỡng cùng gia đình con gái, mẹ vợ U70 của Lý Hải tự tin diện váy ngắn khoe đôi chân thon nuột khó tin. Khán giả nhận xét rằng mẹ con Minh Hà đứng cạnh nhau trông như 2 chị em vì mẹ ruột quá trẻ trung.
4 nhóc tì nhà Lý Hải rất thích quấn quýt và yêu thương bà ngoại. Bà còn hỗ trợ vợ chồng Lý Hải rất nhiều trong việc nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái, bởi trước đó, mẹ ruột Minh Hà từng là một giáo viên.