Khoe khoảnh khắc hạnh phúc cùng gia đình, Lý Hải gây bất ngờ khi 'sánh đôi' cùng mẹ vợ chỉ kém 10 tuổi

Mới đây, Lý Hải gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh cả gia đình anh chụp ảnh với ba mẹ vợ. Nam diễn viên cho biết phụ huynh của Minh Hà vào TP.HCM để thăm các con và cháu. Ba mẹ vợ Lý Hải đã có khoảng thời gian nghỉ ngơi tại nhà của anh và được các con đưa đi vi vu, ngắm cảnh đẹp ở thành phố.

Bên cạnh những khung ảnh sum họp của gia đình Lý Hải - Minh Hà, khán giả còn trầm trồ trước nhan sắc của mẹ vợ nam diễn viên. Mẹ vợ chỉ lớn hơn Lý Hải 10 tuổi và bà hiện đã bước vào độ tuổi U70 nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ, tươi tắn.