Hậu kỷ niệm 12 năm ngày cưới bên nhau, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà có hành động ấm lòng dành cho đồng bào vùng cao

Mới đây, Lý Hải - Minh Hà đã kỷ niệm 12 năm ngày cưới bên nhau. So với nhiều cặp đôi trong showbiz Việt, hôn nhân của họ bình dị, không màu mè khoa trương nhưng vẫn đủ hạnh phúc để được nhiều người ngưỡng mộ. Tổ ấm của cả hai càng thêm viên mãn và đầy ắp tiếng cười khi 4 đứa trẻ đáng yêu, kháu khỉnh lần lượt ra đời.

Lý Hải và Minh Hà - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, không để cho bản thân tận hưởng niềm vui một cách quá lâu. Nam ca sĩ Lý Hải cùng bà xã Minh Hà đã chia sẻ lên trang cá nhân hành trình thiện nguyện với mục đích mang 'mùa đông ấm' đến cho bà con đồng bào miền núi. Theo đó, vợ chồng nam ca sĩ đã gửi tặng 2.000 áo ấm cho bà con người đồng bào tại xã Đạ Chais, Lạc Dương, Lâm Đồng. Riêng các tỉnh lân cận khác như Gia Lai do vướng phải lịch trình bận rộn nên vợ chồng nam đạo diễn buộc phải nhờ trợ giúp từ những người bạn để trao 1.500 áo ấm cho bà con.