Hậu kỷ niệm 12 năm ngày cưới bên nhau, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà có hành động ấm lòng dành cho đồng bào vùng cao

Hành động của vợ chồng Lý Hải - Minh Hà không khỏi khiến người hâm mộ cảm thấy vô cùng cảm động.
- Lý Hải, Minh Hà tung ảnh cưới 12 năm trước: Nhan sắc gây "bão" khiến fan trầm trồ
- Dù bận rộn Lý Hải vẫn tranh thủ về thăm mẹ ruột gần 100 tuổi vì sợ quên mặt, mừng như trúng số khi mẹ nhớ tên mình
Mới đây, Lý Hải - Minh Hà đã kỷ niệm 12 năm ngày cưới bên nhau. So với nhiều cặp đôi trong showbiz Việt, hôn nhân của họ bình dị, không màu mè khoa trương nhưng vẫn đủ hạnh phúc để được nhiều người ngưỡng mộ. Tổ ấm của cả hai càng thêm viên mãn và đầy ắp tiếng cười khi 4 đứa trẻ đáng yêu, kháu khỉnh lần lượt ra đời.
Tuy nhiên, không để cho bản thân tận hưởng niềm vui một cách quá lâu. Nam ca sĩ Lý Hải cùng bà xã Minh Hà đã chia sẻ lên trang cá nhân hành trình thiện nguyện với mục đích mang 'mùa đông ấm' đến cho bà con đồng bào miền núi. Theo đó, vợ chồng nam ca sĩ đã gửi tặng 2.000 áo ấm cho bà con người đồng bào tại xã Đạ Chais, Lạc Dương, Lâm Đồng. Riêng các tỉnh lân cận khác như Gia Lai do vướng phải lịch trình bận rộn nên vợ chồng nam đạo diễn buộc phải nhờ trợ giúp từ những người bạn để trao 1.500 áo ấm cho bà con.
"Mùa đông đã về và cao nguyên đang đón những đợt mưa và gió lạnh đầu tiên. Lý Hải Minh Hà xin gửi tặng 2.000 chiếc áo ấm đến bà con người đồng bào ở xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng.
Lần đầu tiên phát quà mà phải cần phiên dịch vì các cô lớn tuổi nói tiếng địa phương nên không có hiểu để đổi màu và size áo ạ nhưng rất vui và ấm áp. Mọi người đều nhận quà trong trật tự và san sẻ cho nhau" - Minh Hà chia sẻ trên trang cá nhân.
Đây không phải là lần đầu vợ chồng Lý Hải - Minh Hà có những hoạt động từ thiện trợ giúp bà con, hành động xuất phát từ tấm lòng nhân ái của cặp đôi nhận được nhiều lời khen ngợi và xúc động từ người hâm mộ.