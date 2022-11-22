Lý Hải và Minh Hà 'tình tứ' như vợ chồng son trong buổi kỷ niệm 12 năm ngày cưới

Trên trang cá nhân mới đây, vợ chồng Lý Hải và Minh Hà đã đăng tải khoảnh khắc được bạn bè, đồng nghiệp tổ chức tiệc kỉ niệm 12 năm ngày cưới.
- Hiếm hoi xuất hiện trở lại trước truyền thông, nhan sắc Hồ Quỳnh Hương ra sao mà nhiều netizen thản thốt: 'Thời gian quá tàn nhẫn!'
- Hậu sinh con, Phạm Quỳnh Anh đăng ảnh hở bạo: diện đồ xuyên thấu ôm sát khoe triệt đường cong, vòng 1 lấp ló 'nóng bỏng mắt'
Lý Hải và Minh Hà chính thức nên duyên vợ chồng vào năm 2010. Cặp đôi bén duyên khi hợp tác chung trong một số dự án âm nhạc và có hành trình yêu ngọt ngào trước khi tiến đến hôn nhân, Lý Hải lớn hơn Minh Hà 17 tuổi. Trải qua hơn một thập kỷ chung sống, cả hai vẫn luôn dành cho đối phương tình cảm đong đầy và sự quan tâm, cần như thuở ban đầu. Cặp đôi hiện đã có 4 người con kháu khỉnh và đáng yêu.
Trên trang cá nhân mới đây, vợ chồng Lý Hải Minh Hà đã đăng tải khoảnh khắc được bạn bè, đồng nghiệp tổ chức tiệc kỉ niệm 12 năm ngày cưới tại một nơi xa. Trong loạt ảnh, cặp đôi vô cùng giản dị, cả hai kề cạnh tình tứ bên nhau ở mọi khoảnh khắc và quây quần cùng với bạn bè bên một bàn tiệc ấm cúng để chúc mừng cột mốc quan trọng này.
Cả hai hạnh phúc cho biết: "Kỷ niệm ngày "khi đôi ta về chung nhà. Cảm ơn bạn bè đã tổ chức kỷ niệm ngày cưới cho hai vợ chồng". Ngay sau khi những hình ảnh đầy ngọt ngào của cặp đôi được đăng tải, ở dưới phần bình luận, cư dân mạng đều đồng loạt gửi tới vợ chồng nam ca sĩ những lời chúc tốt đẹp nhất.
Hiện tại, vợ chồng Lý Hải Minh Hà đã có 4 nhóc tỳ kháu khỉnh, đáng yêu. Nam ca sĩ đã tạm ngưng sự nghiệp ca hát, thay vào đó anh rẽ sang lĩnh vực điện ảnh và tập trung vào những dự án cá nhân khác. Đằng sau sự thành công của Lý Hải chính là sự ân cần, chu toàn của Minh Hà. Cô luôn quan tâm ông xã và luôn ủng hộ mọi quyết định từ phía chồng.