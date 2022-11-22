Lý Hải và Minh Hà 'tình tứ' như vợ chồng son trong buổi kỷ niệm 12 năm ngày cưới

Lý Hải và Minh Hà chính thức nên duyên vợ chồng vào năm 2010. Cặp đôi bén duyên khi hợp tác chung trong một số dự án âm nhạc và có hành trình yêu ngọt ngào trước khi tiến đến hôn nhân, Lý Hải lớn hơn Minh Hà 17 tuổi. Trải qua hơn một thập kỷ chung sống, cả hai vẫn luôn dành cho đối phương tình cảm đong đầy và sự quan tâm, cần như thuở ban đầu. Cặp đôi hiện đã có 4 người con kháu khỉnh và đáng yêu.

Trên trang cá nhân mới đây, vợ chồng Lý Hải Minh Hà đã đăng tải khoảnh khắc được bạn bè, đồng nghiệp tổ chức tiệc kỉ niệm 12 năm ngày cưới tại một nơi xa. Trong loạt ảnh, cặp đôi vô cùng giản dị, cả hai kề cạnh tình tứ bên nhau ở mọi khoảnh khắc và quây quần cùng với bạn bè bên một bàn tiệc ấm cúng để chúc mừng cột mốc quan trọng này.