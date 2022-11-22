Hiếm hoi xuất hiện trở lại trước truyền thông, nhan sắc Hồ Quỳnh Hương ra sao mà nhiều netizen thản thốt: 'Thời gian quá tàn nhẫn!'

Nhan sắc của Hồ Quỳnh Hương được đặc biệt chú ý bởi trông có phần quá khác lạ so với trước.

Hồ Quỳnh Hương từng là một trong những ca sĩ nữ lừng lẫy một thời của làng nhạc Việt. Khi đang đứng trên đỉnh cao của danh vọng, cô bất ngờ chuyển sang kinh doanh và hướng đến cuộc sống chay tịnh. Mới đây, Hồ Quỳnh Hương hiếm hoi xuất hiện trước truyền thông trong một sự kiện của học trò cưng Myra Trần. Tại đây, nhan sắc của Hồ Quỳnh Hương được đặc biệt chú ý bởi trông có phần quá khác lạ so với trước. Có thể thấy, thời gian quá tàn nhẫn với Hồ Quỳnh Hương. Nét thanh xuân, tươi mới đã không còn nhưng vốn là người ăn chay trường nên Hồ Quỳnh Hương vẫn giữ được vóc dáng thon gọn.

Hồ Quỳnh Hương hiếm hoi xuất hiện trước truyền thông trong một sự kiện của học trò cưng Myra Trần - Ảnh: Internet Trước đó, đối diện với tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ hỏng, Hồ Quỳnh Hương từng lên tiếng thừa nhận có sửa mũi nhưng chưa hề động chạm đến bất cứ vùng khác trên gương mặt. Tuy nhiên, sau đó cô lại bị "soi" vì gương mặt phù nề đáng sợ, kéo theo nghi án nghiện cải tổ nhan sắc đến mức không thể dừng lại. Nói về tin đồn phẫu thuật hỏng khiến nhan sắc không còn như xưa, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương gay gắt: "Xưa cũng có đẹp đâu mà bây giờ chê xấu. Nói chung thì nhan sắc chưa lúc nào đẹp cả nên việc chê xấu đẹp không có nhiều ý nghĩa với trường hợp của Hương".

Nhan sắc hiện tại của Hồ Quỳnh Hương được đặc biệt chú ý bởi trông có phần quá khác lạ so với trước - Ảnh: Internet Bên cạnh chuyện nhan sắc, nữ ca sĩ có chia sẻ thêm về việc nhiều ý kiến cho rằng "Hồ Quỳnh Hương sợ hết thời nên giải nghệ sớm". Theo đó, Hồ Quỳnh Hương đáp: "Mình không thể cứ áng ngữ một nơi vì có thể điều đó sẽ ngáng đường những người trẻ. Mỗi người đều có sứ mệnh riêng và Hương muốn là người ủng hộ và giúp đỡ thế hệ trẻ thay vì chỉ chuyên tâm phát triển sự nghiệp của mình. Nếu ca hát, nghệ thuật có thể dừng lại thì kinh doanh lại hoàn toàn trái ngược. Khi đã lao vào kinh doanh thì như bị thôi miên, cứ đi tới mà không thể dừng bước. Ở kinh doanh, Hương cũng khám phá ra một khía cạnh khác, một năng lực khác của bản thân mình. Với Hương, điều ấy khá thú vị". Cô từng vướng tin đồn phẫu thuật hỏng - Ảnh: Internet Sau nhiều năm "im hơi lặng tiếng" trên sân khấu âm nhạc, cô hé lộ đang lên kế hoạch cho việc tái xuất thị trường nhạc Việt bằng một liveshow vì "đã khá lâu không làm gì, Hương muốn gặp lại khán giả của mình". Vào tháng 12/2019, nữ ca sĩ nhận danh hiệu "Người có nhiều cống hiến và đóng góp cho cộng đồng" và kỉ niệm chương do Hội kỷ lục gia Việt Nam trao tặng. Tháng 5/2022, cô tái xuất với đêm nhạc riêng nhưng sau đó lại tiếp tục lặn mất tăm.

Phương Thanh “cầu cứu” giải oan, vì sao Hồ Quỳnh Hương im lặng? Hồ Quỳnh Hương vẫn im lặng trước lời “cầu cứu” của Phương Thanh nhằm giải oan cho cô khỏi những tin đồn thất thiệt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hiem-hoi-xuat-hien-tro-lai-truoc-truyen-thong-nhan-sac-ho-quynh-huong-ra-sao-ma-nhieu-netizen-than-thot-thoi-gian-qua-tan-nhan-527390.html