Hồ Quỳnh Hương tái xuất sau 11 năm ở ẩn, khẳng định vai trò quan trọng của khán giả trong cuộc sống của cô

Hậu trường 29/05/2022 15:23

Sau 11 năm ở ẩn, Hồ Quỳnh Hương vừa mới tái xuất trên một chương trình âm nhạc và có những chia sẻ sâu sắc về cuộc sống cũng như sự nghiệp của mình.

Vào tối ngày 28/5 vừa qua, Hồ Quỳnh Hương đã có màn trở lại bất ngờ trên một sân khấu âm nhạc tại TP.HCM sau thời gian dài "im hơi lặng tiếng".

Trong đêm diễn, Hồ Quỳnh Hương đã chiêu đãi các khán giả hàng loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi của cô như Anh, Vũ điệu hoang dã, Căn phòng mưa rơi... Ngoài ra, nữ ca sĩ còn song ca cùng với nam ca sĩ Minh Dũng - học trò của cô tại chương trình X-Factor.

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Hồ Quỳnh Hương song ca cùng với nam ca sĩ Minh Dũng - Ảnh: Internet

Cũng tại sân khấu này, Hồ Quỳnh Hương đã tiết lộ nhiều câu chuyện xoay quanh cuộc sống của cô suốt 11 năm vắng bóng khỏi làng nhạc Việt. Theo đó, trong thời gian này, nữ ca sĩ đã dành toàn tâm toàn ý để tìm hiểu về lĩnh vực kinh doanh.

Sau khi trình diễn một ca khúc tương tự với những gì bản thân đang trải qua, Hồ Quỳnh Hương nói: "Nghe bài hát này tôi tưởng tượng ra được rằng kiểu như đang viết cho tôi. Tưởng tượng như tôi cần khán giả và nhắm mắt lại sẽ thấy được tôi đang ở trên sân khấu, trao những hơi thở âm nhạc, tình cảm, khát vọng nghệ thuật trao cho quý vị khán giả".

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Trong thời gian 11 năm ở ẩn, nữ ca sĩ đã dành toàn tâm toàn ý để tìm hiểu về lĩnh vực kinh doanh - Ảnh: Internet

Ở đoạn gần cuối chương trình Hồ Quỳnh Hương gửi lời cảm ơn đến tất cả khán giả đã chờ đợi và theo dõi cô trong suốt thời gian qua. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng khẳng định rằng khán giả chính là một phần không thể thiếu của cuộc đời cô.

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Hồ Quỳnh Hương khẳng định rằng khán giả chính là một phần không thể thiếu của cuộc đời cô - Ảnh: Internet

"Tôi muốn nói với quý vị rằng khán giả là một phần hết sức quan trọng trong cuộc sống của Hồ Quỳnh Hương và mỗi khi tôi cất tiếng hát lên, có quý vị nghe, quý vị yêu thương thì tôi cảm thấy thuộc sống ý nghĩa biết nhường nào." - Hồ Quỳnh Hương chia sẻ.

Hồ Quỳnh Hương bất ngờ trở lại sân khấu sau thời gian dài ở ẩn 'Tôi gặp khán giả thấy run, sợ lắm, không biết bản thân hát có tốt không'

Hồ Quỳnh Hương bất ngờ trở lại sân khấu sau thời gian dài ở ẩn 'Tôi gặp khán giả thấy run, sợ lắm, không biết bản thân hát có tốt không'

Sự xuất hiện của Hồ Quỳnh Hương sau thời gian dài ở ẩn đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả lẫn giới truyền thông bởi sau nhiều năm.

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