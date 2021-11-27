Chiều ngày 27/11, ca sĩ Phạm Chí Thành đăng tải dòng trạng thái khiến nhiều người lo lắng. Anh cho biết thấy khó thở, mong muốn được gặp mọi người lần cuối. Ngay sau đó, thông tin nam ca sĩ nhiễm COVID-19 càng khiến CĐM xót xa.

Mới đây, vào chiều ngày 27/11, ca sĩ Phạm Chí Thành đăng tải dòng trạng thái khiến nhiều người lo lắng. Anh cho biết thấy khó thở, mong muốn được gặp mọi người lần cuối.

"Thành không thở được nữa rồi. Thành rất khó thở. Ai muốn gặp thì có thể qua gặp lần cuối", Phạm Chí Thành viết.

Bài đăng khiến CĐM xót xa - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, thông tin Phạm Chí Thành mắc bệnh viêm gan B, tổn thương phổi, dạ dày, suy dinh dưỡng nặng khiến đồng nghiệp và khán giả không khỏi xót xa. Hoàn cảnh của học trò Hồ Quỳnh Hương cũng khiến nhiều người thương cảm khi mồ côi mẹ từ năm 12 tuổi, mất cha năm 2014. Hiện tại chỉ có cô ruột và chị họ thay nhau chăm sóc.

Ngày 12/11, diễn viên Trịnh Tú Trung bất ngờ hé lộ tin nhắn Chí Thành bị bác sĩ trả về, tình trạng có thể không cứu được.

Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của anh thêm phần nguy kịch sau khi phát hiện nhiễm COVID-19. Theo thông tin từ VietNamNet, chị Tiên - chị họ của Phạm Chí Thành cho hay nam ca sĩ yếu nhiều do mắc Covid-19 và có nhiều bệnh nền nặng trong người.

Cụ thể, chị gái của nam ca sĩ tiết lộ: "Hôm 18/11, tôi đưa Thành vào bệnh viện tái khám nên có test nhanh Covid-19. Kết quả, Thành dương tính nên không được nhập viện, chỉ được cấp thuốc về nhà tự điều trị. Gần 10 ngày qua, em ấy mệt mỏi, khó thở, bị tiêu chảy nặng... Vì có bệnh nền nên sức khỏe Thành càng suy yếu hơn so mọi người. Các bác sĩ không tiên liệu về bệnh tình nhưng thông báo cần nhập viện trở lại càng sớm càng tốt".

Nam ca sĩ hiện đang điều trị tại nhà - Ảnh: FBNV

Phạm Chí Thành hiện tự cách ly và điều trị Covid-19 tại nhà. Anh được chị và cô ruột sống cùng nhà chăm sóc những ngày qua. Cả hai người thân của nam ca sĩ cũng tiến hành xét nghiệm hai lần kết quả đều âm tính.

Do tình trạng "bệnh chồng bệnh" nên tinh thần của quán quân Ngôi sao phương Nam ảnh hưởng. Anh suy nghĩ bi quan, luôn mong được chết sớm để không phiền lụy mọi người xung quanh.

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