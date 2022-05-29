Hồ Quỳnh Hương bất ngờ trở lại sân khấu sau thời gian dài ở ẩn 'Tôi gặp khán giả thấy run, sợ lắm, không biết bản thân hát có tốt không'

"Cái nhất đầu tiên là Hồ Quỳnh Hương là ca sĩ sở hữu nhiều giải thưởng âm nhạc nhất với hơn 13 giải thưởng, từ năm 19 tuổi đến nay. Thứ hai là nữ ca sĩ có nhiều người hát karaoke nhất...", nam MC hài hước chia sẻ về những thành tựu gắn liền với tên tuổi của Hồ Quỳnh Hương.

Biểu diễn tại đêm nhạc được diễn ra tại một khách sạn sang trọng tại TP. Hồ Chí Minh, giọng ca ‘Anh’ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả khi trình diễn loạt ca khúc quen thuộc, gắn liền với tên tuổi nữ ca sĩ. Tại sân khấu đêm nhạc, Hồ Quỳnh Hương còn được vinh danh khi MC dẫn dắt chương trình chia sẻ cô là ca sĩ có nhiều cái nhất trong làng nhạc.

Chia sẻ trên sân khấu đêm nhạc, Hồ Quỳnh Hương trải lòng: "Nhiều khi mình xúc động quá nên run, tim đập nhanh. Tôi gặp khán giả thấy run, sợ lắm, không biết bản thân hát có tốt không và phải nhờ đến sự hỗ trợ của ban nhạc. May mắn là được ban nhạc hỗ trợ nên mới có thể mang những tiết mục tốt nhất đến với khán giả trong lần quay trở lại này".

Hồ Quỳnh Hương hồi hộp khi trở lại sân khấu lần này - Ảnh: Internet

Được biết, Hồ Quỳnh Hương đã biểu diễn liên tục 4 tiết mục mà không cần nghỉ lấy sức sau mỗi bài. Cô vừa hát, vừa liên tục nhận hoa, quà và chụp hình cùng người hâm mộ. Loạt ca khúc như Quỳnh, Hoang mang, Người yêu dấu ơi, Em nhớ anh vô cùng, Tôi tìm thấy tôi, Với anh em vẫn là cô bé, Vũ điệu hoang dã… gợi nhớ cho khán giả về một thời tuổi trẻ huy hoàng trong âm nhạc của cái tên Hồ Quỳnh Hương.

Những ca khúc của Hồ Quỳnh Hương được đánh giá khó cover - Ảnh: Internet

Dù được đào tạo bài bản về thanh nhạc dưới nền tảng học thuật cổ điển, nhưng ca sĩ vẫn dung hòa được yếu tố chuyên môn và thị trường. Giới học thanh nhạc đều biết rằng việc cover các ca khúc thành công của Hồ Quỳnh Hương không hề dễ dàng. Thế mạnh của Hồ Quỳnh Hương là ở chỗ dù hát nhẹ nhàng, thủ thỉ nhưng vẫn có độ sáng nhất định. Và ngược lại khi lên cao vẫn đạt mức vang cần thiết giúp cô có thể "cân" nhiều thể loại, chủ đề khác nhau.