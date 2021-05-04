Nathan Lee livestream 'bóc phốt' 1 nam ca sĩ hãm hại đàn em tại The X-Factor, Thanh Lam, Hồ Quỳnh Hương ngồi không dính đạn

Hậu trường 04/05/2021 15:54

Nathan Lee livestream tố 1 nam ca sĩ chơi xấu "đàn em" nhưng không tiết lộ danh tính. Hồ Quỳnh Hương, Thanh Lam ngồi không cũng bị đào lại phốt cũ tại The X-Factor 2016.

Trưa 4/5, Nathan Lee tiếp tục khiến dư luận xôn xao khi kể lại hậu trường của một chương trình The X-Factor 2016 (Nhân tố bí ẩn 2016).

Chương trình The X-Factor năm 2016, với bộ tứ giám khảo quyền lực gồm: Thanh Lam - Tùng Dương - Hồ Quỳnh Hương - Dương Khắc Linh.

Nathan Lee livestream 'bóc phốt' 1 nam ca sĩ hãm hại đàn em tại The X-Factor, Thanh Lam, Hồ Quỳnh Hương ngồi không dính đạn - Ảnh 1
 4 giám khảo quyền lực của show Nhân tố bí ẩn 2016: Dương Khắc Linh, Thanh Lam, Hồ Quỳnh Hương, Tùng Dương - Ảnh: Internet

Thời điểm đó, Nathan Lee luôn đồng hành cùng team Hồ Quỳnh Hương với vai trò cố vấn cho đội. Vì thế, anh thường xuyên có mặt và tiếp xúc với ban giám khảo lẫn nhóm thí sinh của chương trình. 

Trong buổi livestream, Nathan Lee kể về một nam ca sĩ từng nói xấu, chơi xấu thí sinh Minh Như, đội Hồ Quỳnh Hương. Dù không nhắc đến danh tính nam ca sĩ nhưng cộng đồng mạng liền đào lại lùm xùm cũ giữa ban giám khảo Hồ Quỳnh Hương, Dương Khắc Linh, Tùng Dương, Thanh Lam ở thời điểm chương trình lên sóng. 

Nathan Lee livestream 'bóc phốt' 1 nam ca sĩ hãm hại đàn em tại The X-Factor, Thanh Lam, Hồ Quỳnh Hương ngồi không dính đạn - Ảnh 2
 Nathan Lee xuất hiện cùng Minh Như, Hồ Quỳnh Hương - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong liveshow 5 của Nhân tố bí ẩn, thí sinh Minh Như, đội Hồ Quỳnh Hương đã trình bày ca khúc "Không quan tâm" do Dương Khắc Linh sáng tác. Sau khi hoàn thành bài thi, Tùng Dương đã có những nhận xét khá nặng nề dành cho Minh Như. Nam giám khảo cho rằng anh đang bị xúc phạm "Một tuyên ngôn của đứa trẻ như vậy là không chấp nhận được"

Nathan Lee livestream 'bóc phốt' 1 nam ca sĩ hãm hại đàn em tại The X-Factor, Thanh Lam, Hồ Quỳnh Hương ngồi không dính đạn - Ảnh 3
 Thanh Lam mắng Hồ Quỳnh Hương "láo" trong show Nhân tố bí ẩn 2016 - Ảnh: Internet

Sau phần nhận xét của Tùng Dương, Hồ Quỳnh Hương cũng lên tiếng bênh vực học trò: "Em ấy có nói là tôi ngông cuồng với huấn luyện viên đâu". Trong cơn tức giận, Thanh Lam quay sang chỉ vào mặt Hồ Quỳnh Hương mắng: "Tại sao em lại nói thế? Em nói thế là láo đấy". Bị đàn chị bất ngờ mắng, Hồ Quỳnh Hương lúc đó rất sốc, cô còn làm động tác như đang khóc. 

Nathan Lee livestream 'bóc phốt' 1 nam ca sĩ hãm hại đàn em tại The X-Factor, Thanh Lam, Hồ Quỳnh Hương ngồi không dính đạn - Ảnh 4
 Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương - Ảnh: Internet

Ngay sau đêm diễn, Thanh Lam cũng đã viết khá dài trên trang cá nhân: “1 cô bé non nớt mới có chút khả năng chưa học hành 1 nốt nhạc nào mà thổi phồng em lên thật tội ngiệp. Cô bé hét lên thất thanh: “Giờ thì tôi chẳng quan tâm ai nói gì. Chẳng quan tâm ai nghĩ gì. Who cares? Who minds?”. Ta nói gì gửi gắm gì tuyên ngôn như vậy với lớp trẻ? Cô huấn luyện viên hàng ngày đóng kịch với chính mình. Cô quên mất hôm nay dạy học trò cái văn hoá vốn có nơi cô! Đã bao giờ nhìn mình thật chưa. Mọi thứ đều giả”. Khiến nhiều khán giả lúc bấy giờ không đồng tình ủng hộ với những hành động của Diva Thanh Lam. 

Nathan Lee livestream 'bóc phốt' 1 nam ca sĩ hãm hại đàn em tại The X-Factor, Thanh Lam, Hồ Quỳnh Hương ngồi không dính đạn - Ảnh 5
 Diva Thanh Lam - Ảnh: Internet

Tại thời điểm đó, khi được hỏi về vụ việc la mắng đàn em trên sóng truyền hình, Thanh Lam đã chia sẻ:

"Việc một đồng nghiệp khác ám chỉ chúng tôi tự ái vơ lời bài hát vào mình (công khai trên sóng khi hát lại lời bài hát và thêm vào đó từ huấn luyện viên) là sự xúc phạm tới cam kết trách nhiệm và quan điểm huấn luyện của chúng tôi, xúc phạm tới công sức và thiện tâm của chúng tôi. Và đó là lý do tôi phải lên tiếng. Tôi không áp đặt, không ngạo mạn như một số bạn bình luận. Nhưng tôi có trách nhiệm với cam kết của bản thân mình và với các em".

Những tập tiếp theo của chương trình, Thanh Lam, Tùng Dương tỏ ra rất thờ ơ, lạnh nhạt với Hồ Quỳnh Hương, Dương Khắc Linh. Chương trình chia ra làm hai phe rõ rệt.

Dù vậy, tại chương trình Nhân tố bí ẩn 2016, Hồ Quỳnh Hương vẫn giúp Minh Như giành được Quán quân. Tới tận hôm nay, khi Nathan Lee nhắc tới nam ca sĩ bị cho là có hành động hãm hại Minh Như thì một lần nữa lại khiến CĐM xôn xao.

Phan Như Thảo bóng gió tố kẻ bạo hành 2 con riêng của chồng, âm mưu thâm độc còn muốn 'xuống tay' với đại gia Đức An

Phan Như Thảo bóng gió tố kẻ bạo hành 2 con riêng của chồng, âm mưu thâm độc còn muốn 'xuống tay' với đại gia Đức An

"Cuộc khẩu chiến" trên mạng xã hội với vợ cũ đại gia Đức An chưa kịp lắng xuống thì mới đây, Phan Như Thảo đã bóng gió tố một người bạo hành 2 con riêng của chồng, còn có ý định "xuống tay" với đại gia Đức An.

Xem thêm
Từ khóa:   Nathan Lee The X-Factor 2016 Hồ Quỳnh Hương - Thanh Lam

TIN MỚI NHẤT

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 3 giờ 15 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 4 giờ 45 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36