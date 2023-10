Nathan Lee livestream 'bóc phốt' 1 nam ca sĩ hãm hại đàn em tại The X-Factor, Thanh Lam, Hồ Quỳnh Hương ngồi không dính đạn

Chương trình The X-Factor năm 2016, với bộ tứ giám khảo quyền lực gồm: Thanh Lam - Tùng Dương - Hồ Quỳnh Hương - Dương Khắc Linh.

Trưa 4/5, Nathan Lee tiếp tục khiến dư luận xôn xao khi kể lại hậu trường của một chương trình The X-Factor 2016 (Nhân tố bí ẩn 2016).

Nathan Lee xuất hiện cùng Minh Như, Hồ Quỳnh Hương

Cụ thể, trong liveshow 5 của Nhân tố bí ẩn, thí sinh Minh Như, đội Hồ Quỳnh Hương đã trình bày ca khúc "Không quan tâm" do Dương Khắc Linh sáng tác. Sau khi hoàn thành bài thi, Tùng Dương đã có những nhận xét khá nặng nề dành cho Minh Như. Nam giám khảo cho rằng anh đang bị xúc phạm "Một tuyên ngôn của đứa trẻ như vậy là không chấp nhận được".

Thanh Lam mắng Hồ Quỳnh Hương "láo" trong show Nhân tố bí ẩn 2016

Sau phần nhận xét của Tùng Dương, Hồ Quỳnh Hương cũng lên tiếng bênh vực học trò: "Em ấy có nói là tôi ngông cuồng với huấn luyện viên đâu". Trong cơn tức giận, Thanh Lam quay sang chỉ vào mặt Hồ Quỳnh Hương mắng: "Tại sao em lại nói thế? Em nói thế là láo đấy". Bị đàn chị bất ngờ mắng, Hồ Quỳnh Hương lúc đó rất sốc, cô còn làm động tác như đang khóc.

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương

Ngay sau đêm diễn, Thanh Lam cũng đã viết khá dài trên trang cá nhân: “1 cô bé non nớt mới có chút khả năng chưa học hành 1 nốt nhạc nào mà thổi phồng em lên thật tội ngiệp. Cô bé hét lên thất thanh: “Giờ thì tôi chẳng quan tâm ai nói gì. Chẳng quan tâm ai nghĩ gì. Who cares? Who minds?”. Ta nói gì gửi gắm gì tuyên ngôn như vậy với lớp trẻ? Cô huấn luyện viên hàng ngày đóng kịch với chính mình. Cô quên mất hôm nay dạy học trò cái văn hoá vốn có nơi cô! Đã bao giờ nhìn mình thật chưa. Mọi thứ đều giả”. Khiến nhiều khán giả lúc bấy giờ không đồng tình ủng hộ với những hành động của Diva Thanh Lam.

Diva Thanh Lam

Tại thời điểm đó, khi được hỏi về vụ việc la mắng đàn em trên sóng truyền hình, Thanh Lam đã chia sẻ:

"Việc một đồng nghiệp khác ám chỉ chúng tôi tự ái vơ lời bài hát vào mình (công khai trên sóng khi hát lại lời bài hát và thêm vào đó từ huấn luyện viên) là sự xúc phạm tới cam kết trách nhiệm và quan điểm huấn luyện của chúng tôi, xúc phạm tới công sức và thiện tâm của chúng tôi. Và đó là lý do tôi phải lên tiếng. Tôi không áp đặt, không ngạo mạn như một số bạn bình luận. Nhưng tôi có trách nhiệm với cam kết của bản thân mình và với các em".

Những tập tiếp theo của chương trình, Thanh Lam, Tùng Dương tỏ ra rất thờ ơ, lạnh nhạt với Hồ Quỳnh Hương, Dương Khắc Linh. Chương trình chia ra làm hai phe rõ rệt.

Dù vậy, tại chương trình Nhân tố bí ẩn 2016, Hồ Quỳnh Hương vẫn giúp Minh Như giành được Quán quân. Tới tận hôm nay, khi Nathan Lee nhắc tới nam ca sĩ bị cho là có hành động hãm hại Minh Như thì một lần nữa lại khiến CĐM xôn xao.