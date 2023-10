Bài đăng trên Facebook Phan Như Thảo - Ảnh: Cắt từ FBNV



Toàn bộ nội dung Phan Như Thảo viết trên trang cá nhân:

"Này chị Thúy. Từ khi tôi lấy anh An, sau khi ly dị chị 9 năm rồi, chị năm lần bảy lượt xúc phạm tôi, nhục mạ gia đình tôi, tôi còn đủ bằng chứng đó. Tôi cũng đã từng cảnh cáo chị, là dù chị điên loạn dơ bẩn đến mức nào, thì chị không được phép xúc phạm bố mẹ tôi, con tôi và gia đình tôi. Hãy dành những thứ đó cho chồng con chị.

Lẽ ra tôi có quyền tát lật mồm chị ra khi chị ghen ngược với tôi. Đám hỏi tôi, chồng tôi rước bằng xe riêng rồi chị vô bình luận làm chi? Tôi có đăng ký kết hôn không liên quan gì chị mà chị lên facebook dùng hết nick thật đến nick ảo bình luận ngày này qua ngày khác? Chị có quyền hỏi à? Chị tưởng chị vẫn là vợ anh à? Chị ghen ngược với tôi à?

Chị sờ lên gáy chị xem chị có đăng ký kết hôn với thằng soái ca mà ngày ngày chị ca tụng trên facebook chưa? Hay thằng đó vẫn không khiến chị quên được chồng tôi nên chị sống với nó chỉ để lợi dụng nó ăn cướp của chồng tôi xong rồi giải tán?

Chị có tư cách gì mà đòi tôi phải công bố đăng ký kết hôn? Tôi không có đăng ký kết hôn thì anh An sẽ lại là chồng chị à? Xin lỗi chị, kể cả tôi không có đăng ký kết hôn, thậm chí tôi bỏ anh An thì anh cũng không dám là chồng chị đâu, chạy chẳng được ngu gì dính lại.

Chị ghen ngược với tôi không được, rồi chị trù ẻo con tôi. Chị cũng có 3 đứa con đấy, sống thất đức cho nhiều vào. Tôi mập nhưng tôi biết lao động để nuôi con tôi, tôi sẵn sàng nhịn ăn cho con tôi ăn sung mặc sướng, chứ tôi không như chị, giật miếng ăn của con để phục vụ bản thân và bao trai.

Khi tôi lấy anh An, chị luôn bộc lộ ước mơ của chị bằng cách quấy rối chúng tôi để tôi với anh bỏ nhau. Giờ tôi ở với anh An được lâu hơn chị gấp 5 lần rồi đó, anh chưa xách dép chạy đã đủ thấy chạy hay không do tôi khác chị, chứ không phải do anh đa đoan. Sao tôi ở với anh không bị đánh mà chị ở với thằng nào cũng bị nó đánh cho sấp mặt, vậy là tại anh An hay tại chị?

Giờ chị lại tính chọc ngoáy vợ chồng tôi hay định phá thanh danh của Thủy Top, nói cô quyến rũ chồng tôi để hả hê chị? Con Top nó mà biết nó vạch mồm chị ra chị hiểu chưa? Mà chị rảnh quá thì đi chăm sóc con cái đi, chứ canh facebook tôi ngày đêm như thế không ngại và xấu hổ à? Hay đứt dây nhục rồi?

Chị ghét anh An vì anh bỏ chị, không toại nguyện giấc mơ đổi đời cho chị, khiến chị hơn 40 tuổi rồi vẫn phải sống bằng tiền ăn cướp chứ không được danh chính ngôn thuận làm bà nọ bà kia, nên chị 1 điều kêu anh là *** này *** nọ, thế chị là gì mà ngủ với ***, chị là gì mà ngày đêm chạy theo tớp *** *** hả? Chị là gì mà *** nó bỏ chị 3 năm chị vẫn viết mail xin quay lại với ***? Chắc có ẩn tình gì đó chứ người bình thường ai như chị.

Năm 2018 chị dọa kiện tôi, chị mua báo đăng chị thắng kiện tôi à? Thắng khi nào vậy chị cho tôi xin cái trích lục với? Chị quen thói ăn cướp nhờ kiện bên Mỹ rồi nên chị nghĩ ai chị cũng có quyền kiện à? Chị kiện tôi, mà tôi đưa ra đủ bằng chứng chứng minh bao năm nay chị làm gì với tôi, chị xách đơn chị chạy thẳng mà chị dám vu khống là tôi thua kiện chị à? Muốn người ta không chửi mình hoặc kiện được đứa chửi mình, thì bản thân chị phải sống đúng mực đã, chị nhé. Còn sống thua *** như chị, thì càng kiện nhiều thiên hạ càng cười thôi.

Chị có nhu cầu kiện không? Tôi mời chị cafe viết đơn hộ chị. Viết thêm cả vụ chị vu khống tôi thua kiện trên báo, tiện tôi gửi luôn đống bằng chứng, clip chị xúc phạm danh dự gia đình tôi cho tòa 1 thể.

Tôi cảnh cáo chị và nhắc lại 1 lần nữa, rằng anh An hiện tại là chồng tôi, không phải chồng chị. Nên anh quyến rũ đứa nào tôi chưa lên tiếng không đến lượt chị lên tiếng. Hiểu chưa? Con đàn bà ** ****".