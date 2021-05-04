Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của Phan Như Thảo còn đăng tải hàng loạt bằng chứng tố siêu mẫu Ngọc Thuý dựng chuyện nhằm bôi nhọ danh dự của gia đình cô.

Thời gian gần đây, showbiz trải qua thời điểm đến cả ngủ cũng hít hà drama. Chưa hết bộ ba bùng bing Đạt G - Du Uyên - Cindy Lư thì tối ngày 3/5, cộng đồng mạng lại được phen "nháo nhào" với câu chuyện của vợ chồng Phan Như Thảo , đại gia Đức An và siêu mẫu Ngọc Thúy. Dù đã nhiều năm, nhưng cuộc khẩu chiến trên mạng xã hội của bộ ba này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Trên trang cá nhân của mình, Phan Như Thảo đã đăng tải dòng trạng thái dài và không "nể mặt" Ngọc Thúy. Vợ đại gia Đức An đã dùng những lời lẽ cực gắt gửi đến siêu mẫu. Không dừng lại đó, Phan Như Thảo còn đăng tải rất nhiều hình ảnh tin nhắn với Thuỷ Top nhằm khẳng định đại gia Đức An không hề gạ gẫm nữ ca sĩ và đồng thời gửi lời xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến danh dự của cô.

Cụ thể, trong những tin nhắn mà Phan Như Thảo đăng tải, các cá nhân trong cuộc trò chuyện đã gọi cô bằng "heo", ám chỉ đại gia Đức An có mối quan hệ ngoài luồng, mờ ám với Thủy Top khiến cả Thủy Top và Phan Như Thảo vô cùng bức xúc.

Đây được cho là tin nhắn của vợ cũ nói xấu Phan Như Thảo - Ảnh: FBNV

Bài đăng trên Facebook Phan Như Thảo - Ảnh: Cắt từ FBNV



Toàn bộ nội dung Phan Như Thảo viết trên trang cá nhân: "Này chị Thúy. Từ khi tôi lấy anh An, sau khi ly dị chị 9 năm rồi, chị năm lần bảy lượt xúc phạm tôi, nhục mạ gia đình tôi, tôi còn đủ bằng chứng đó. Tôi cũng đã từng cảnh cáo chị, là dù chị điên loạn dơ bẩn đến mức nào, thì chị không được phép xúc phạm bố mẹ tôi, con tôi và gia đình tôi. Hãy dành những thứ đó cho chồng con chị. Lẽ ra tôi có quyền tát lật mồm chị ra khi chị ghen ngược với tôi. Đám hỏi tôi, chồng tôi rước bằng xe riêng rồi chị vô bình luận làm chi? Tôi có đăng ký kết hôn không liên quan gì chị mà chị lên facebook dùng hết nick thật đến nick ảo bình luận ngày này qua ngày khác? Chị có quyền hỏi à? Chị tưởng chị vẫn là vợ anh à? Chị ghen ngược với tôi à? Chị sờ lên gáy chị xem chị có đăng ký kết hôn với thằng soái ca mà ngày ngày chị ca tụng trên facebook chưa? Hay thằng đó vẫn không khiến chị quên được chồng tôi nên chị sống với nó chỉ để lợi dụng nó ăn cướp của chồng tôi xong rồi giải tán? Chị có tư cách gì mà đòi tôi phải công bố đăng ký kết hôn? Tôi không có đăng ký kết hôn thì anh An sẽ lại là chồng chị à? Xin lỗi chị, kể cả tôi không có đăng ký kết hôn, thậm chí tôi bỏ anh An thì anh cũng không dám là chồng chị đâu, chạy chẳng được ngu gì dính lại. Chị ghen ngược với tôi không được, rồi chị trù ẻo con tôi. Chị cũng có 3 đứa con đấy, sống thất đức cho nhiều vào. Tôi mập nhưng tôi biết lao động để nuôi con tôi, tôi sẵn sàng nhịn ăn cho con tôi ăn sung mặc sướng, chứ tôi không như chị, giật miếng ăn của con để phục vụ bản thân và bao trai. Khi tôi lấy anh An, chị luôn bộc lộ ước mơ của chị bằng cách quấy rối chúng tôi để tôi với anh bỏ nhau. Giờ tôi ở với anh An được lâu hơn chị gấp 5 lần rồi đó, anh chưa xách dép chạy đã đủ thấy chạy hay không do tôi khác chị, chứ không phải do anh đa đoan. Sao tôi ở với anh không bị đánh mà chị ở với thằng nào cũng bị nó đánh cho sấp mặt, vậy là tại anh An hay tại chị? Giờ chị lại tính chọc ngoáy vợ chồng tôi hay định phá thanh danh của Thủy Top, nói cô quyến rũ chồng tôi để hả hê chị? Con Top nó mà biết nó vạch mồm chị ra chị hiểu chưa? Mà chị rảnh quá thì đi chăm sóc con cái đi, chứ canh facebook tôi ngày đêm như thế không ngại và xấu hổ à? Hay đứt dây nhục rồi? Chị ghét anh An vì anh bỏ chị, không toại nguyện giấc mơ đổi đời cho chị, khiến chị hơn 40 tuổi rồi vẫn phải sống bằng tiền ăn cướp chứ không được danh chính ngôn thuận làm bà nọ bà kia, nên chị 1 điều kêu anh là *** này *** nọ, thế chị là gì mà ngủ với ***, chị là gì mà ngày đêm chạy theo tớp *** *** hả? Chị là gì mà *** nó bỏ chị 3 năm chị vẫn viết mail xin quay lại với ***? Chắc có ẩn tình gì đó chứ người bình thường ai như chị. Năm 2018 chị dọa kiện tôi, chị mua báo đăng chị thắng kiện tôi à? Thắng khi nào vậy chị cho tôi xin cái trích lục với? Chị quen thói ăn cướp nhờ kiện bên Mỹ rồi nên chị nghĩ ai chị cũng có quyền kiện à? Chị kiện tôi, mà tôi đưa ra đủ bằng chứng chứng minh bao năm nay chị làm gì với tôi, chị xách đơn chị chạy thẳng mà chị dám vu khống là tôi thua kiện chị à? Muốn người ta không chửi mình hoặc kiện được đứa chửi mình, thì bản thân chị phải sống đúng mực đã, chị nhé. Còn sống thua *** như chị, thì càng kiện nhiều thiên hạ càng cười thôi. Chị có nhu cầu kiện không? Tôi mời chị cafe viết đơn hộ chị. Viết thêm cả vụ chị vu khống tôi thua kiện trên báo, tiện tôi gửi luôn đống bằng chứng, clip chị xúc phạm danh dự gia đình tôi cho tòa 1 thể. Tôi cảnh cáo chị và nhắc lại 1 lần nữa, rằng anh An hiện tại là chồng tôi, không phải chồng chị. Nên anh quyến rũ đứa nào tôi chưa lên tiếng không đến lượt chị lên tiếng. Hiểu chưa? Con đàn bà ** ****".

Sau 13 năm ly hôn, đại gia Đức An và Ngọc Thuý đều đã có cuộc sống bên gia đình mới. Thế nhưng, vụ lùm xùm, đấu tố qua lại liên quan đến khối tài sản 288 tỷ đồng mà đại gia tố vợ cũ cố tình chiếm đoạt tài sản, dẫn đến nhiều lần kiện tụng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Gần đây, đại gia này cho biết, vợ cũ đã trở về Việt Nam từ cuối tháng 3 và cho rằng cô có dấu hiệu tiếp tục tẩu tán tài sản của ông bằng nhiều cách khác nhau. Ông cũng đã có “tâm thư" rất dài trên mạng xã hội nhằm cầu cứu sự giúp đỡ của nhiều người để bảo vệ quyền lợi.

Hiện tại, cuộc khẩu chiến giữa Phan Như Thảo cùng Ngọc Thúy vẫn đang vô cùng căng thẳng và thu hút sự chú ý của dư luận. Thực hư câu chuyện ra sao vẫn chưa thể khẳng định.