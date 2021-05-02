Ngọc Trinh 'vui tới bến' trên du thuyền, công khai đăng clip mác 18+ khiến CĐM phản ứng dữ dội

Hậu trường 02/05/2021 17:10

Được biết những hình ảnh, clip nhạy cảm này của Ngọc Trinh được quay trong buổi sinh nhật người bạn thân.

Gần đây, Ngọc Trinh gây xôn xao dư luận khi nhá hàng cưới hỏi, có "con chung" với ông bầu Vũ Khắc Tiệp chưa kịp nguội. Thì hôm nay (2/5), trên Instagram cá nhân, Ngọc Trinh liên tục cập nhật những hình ảnh múa hát ăn chơi tưng bừng bên hội bạn thân và đăng tải lên mạng xã hội.

Ngọc Trinh 'vui tới bến' trên du thuyền, công khai đăng clip mác 18+ khiến CĐM phản ứng dữ dội - Ảnh 1
 Hình ảnh Ngọc Trinh và bạn bè 'vui tới bến' trên du thuyền - Ảnh: Cắt từ clip NV
Ngọc Trinh 'vui tới bến' trên du thuyền, công khai đăng clip mác 18+ khiến CĐM phản ứng dữ dội - Ảnh 2
 Những hình ảnh phản cảm bị cho là 18+ của Ngọc Trinh khiến netizen dậy sóng - Ảnh: Cắt từ clip NV

Được biết, đây là buổi tiệc sinh nhật trên du thuyền, Ngọc Trinh và những người bạn đã "quẩy" hết mình. Tuy nhiên nếu chỉ là hình ảnh "quẩy" cực sung với bạn thì chẳng có gì đáng bàn. Nhưng vì quá cao hứng, NGọc Trinh đã có những hành động hơi quá. Nhiều cư dân mạng còn cho rằng đây đích thị là hình ảnh 18+ phản cảm. Những hành động uốn éo này khiến nhiều người lắc đầu ngao ngán.

Ngọc Trinh 'vui tới bến' trên du thuyền, công khai đăng clip mác 18+ khiến CĐM phản ứng dữ dội - Ảnh 3
 Cộng đồng mạng phản ứng dữ dội, cho rằng đây là những hành động phản cảm đáng lẽ Ngọc Trinh không nên đăng công khai trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình

Chưa dừng lại đó, Ngọc Trinh còn tung hẳn clip, một cô bạn vô tư uốn éo và để cho chàng trai khác đụng chạm vòng 3 một cách thản nhiên, cực kỳ phản cảm. Điều này khiến cộng đồng mạng được một phen dậy sóng tranh cãi bùng nổ.

Ngọc Trinh 'vui tới bến' trên du thuyền, công khai đăng clip mác 18+ khiến CĐM phản ứng dữ dội - Ảnh 4
 Đây không phải lần đầu Ngọc Trinh khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Trước đó, cô nàng nhiều lần diện các bộ cánh vô cùng táo bạo - Ảnh: Internet

Dù biết rằng đây là buổi tiệc sinh nhật cá nhân, tự do của mỗi người nhưng Ngọc Trinh cũng là một người của công chúng, việc Ngọc Trinh công khai những hình ảnh kém duyên, phản cảm như vậy lên mạng xã hội là không nên.

Vũ Khắc Tiệp đăng ảnh 2 bên ăn hỏi, Ngọc Trinh tiết lộ con chung, sắp có đám cưới như lời đồn?

Vũ Khắc Tiệp đăng ảnh 2 bên ăn hỏi, Ngọc Trinh tiết lộ con chung, sắp có đám cưới như lời đồn?

Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp đã có 17 năm gắn bó, mới đây cả hai khiến mọi người bất ngờ khi liên tục bóng gió nói về chuyện cưới xin và hỏi vợ. Thậm chí, Ngọc Trinh còn nhắc đến con cưng của cả hai.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc Trinh Vũ Khắc Tiệp tiệc thác loạn

TIN MỚI NHẤT

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 3 giờ 15 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 4 giờ 45 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36