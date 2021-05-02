Ngọc Trinh 'vui tới bến' trên du thuyền, công khai đăng clip mác 18+ khiến CĐM phản ứng dữ dội

Được biết những hình ảnh, clip nhạy cảm này của Ngọc Trinh được quay trong buổi sinh nhật người bạn thân.
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Gần đây, Ngọc Trinh gây xôn xao dư luận khi nhá hàng cưới hỏi, có "con chung" với ông bầu Vũ Khắc Tiệp chưa kịp nguội. Thì hôm nay (2/5), trên Instagram cá nhân, Ngọc Trinh liên tục cập nhật những hình ảnh múa hát ăn chơi tưng bừng bên hội bạn thân và đăng tải lên mạng xã hội.
Được biết, đây là buổi tiệc sinh nhật trên du thuyền, Ngọc Trinh và những người bạn đã "quẩy" hết mình. Tuy nhiên nếu chỉ là hình ảnh "quẩy" cực sung với bạn thì chẳng có gì đáng bàn. Nhưng vì quá cao hứng, NGọc Trinh đã có những hành động hơi quá. Nhiều cư dân mạng còn cho rằng đây đích thị là hình ảnh 18+ phản cảm. Những hành động uốn éo này khiến nhiều người lắc đầu ngao ngán.
Chưa dừng lại đó, Ngọc Trinh còn tung hẳn clip, một cô bạn vô tư uốn éo và để cho chàng trai khác đụng chạm vòng 3 một cách thản nhiên, cực kỳ phản cảm. Điều này khiến cộng đồng mạng được một phen dậy sóng tranh cãi bùng nổ.
Dù biết rằng đây là buổi tiệc sinh nhật cá nhân, tự do của mỗi người nhưng Ngọc Trinh cũng là một người của công chúng, việc Ngọc Trinh công khai những hình ảnh kém duyên, phản cảm như vậy lên mạng xã hội là không nên.