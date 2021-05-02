Ngọc Trinh 'vui tới bến' trên du thuyền, công khai đăng clip mác 18+ khiến CĐM phản ứng dữ dội

Gần đây, Ngọc Trinh gây xôn xao dư luận khi nhá hàng cưới hỏi, có "con chung" với ông bầu Vũ Khắc Tiệp chưa kịp nguội. Thì hôm nay (2/5), trên Instagram cá nhân, Ngọc Trinh liên tục cập nhật những hình ảnh múa hát ăn chơi tưng bừng bên hội bạn thân và đăng tải lên mạng xã hội.

Hình ảnh Ngọc Trinh và bạn bè 'vui tới bến' trên du thuyền - Ảnh: Cắt từ clip NV

Những hình ảnh phản cảm bị cho là 18+ của Ngọc Trinh khiến netizen dậy sóng - Ảnh: Cắt từ clip NV

Được biết, đây là buổi tiệc sinh nhật trên du thuyền, Ngọc Trinh và những người bạn đã "quẩy" hết mình. Tuy nhiên nếu chỉ là hình ảnh "quẩy" cực sung với bạn thì chẳng có gì đáng bàn. Nhưng vì quá cao hứng, NGọc Trinh đã có những hành động hơi quá. Nhiều cư dân mạng còn cho rằng đây đích thị là hình ảnh 18+ phản cảm. Những hành động uốn éo này khiến nhiều người lắc đầu ngao ngán.