Phan Như Thảo bóng gió tố kẻ bạo hành 2 con riêng của chồng, âm mưu thâm độc còn muốn 'xuống tay' với đại gia Đức An

Hậu trường 04/05/2021 12:42

"Cuộc khẩu chiến" trên mạng xã hội với vợ cũ đại gia Đức An chưa kịp lắng xuống thì mới đây, Phan Như Thảo đã bóng gió tố một người bạo hành 2 con riêng của chồng, còn có ý định "xuống tay" với đại gia Đức An.

Tối ngày 3/5, Phan Như Thảo đã đăng đàn tố siêu mẫu Ngọc Thúy bịa đặt nhằm bôi nhọ danh dự của cô và chồng. Đồng thời cô cũng tung loạt tin nhắn được cho là của Ngọc Thúy để làm bằng chứng. 

Phan Như Thảo bóng gió tố kẻ bạo hành 2 con riêng của chồng, âm mưu thâm độc còn muốn 'xuống tay' với đại gia Đức An - Ảnh 1
 Vợ chồng Phan Như Thảo và đại gia Đức An - Ảnh: Internet
Phan Như Thảo bóng gió tố kẻ bạo hành 2 con riêng của chồng, âm mưu thâm độc còn muốn 'xuống tay' với đại gia Đức An - Ảnh 2
 Cựu siêu mẫu Ngọc Thúy - vợ cũ đại gia Đức An - Ảnh Internet

"Gây bão mạng" không lâu, hơn 23h đêm ngày 3/5, Phan Như Thảo tiếp tục gay gắt chỉ trích 1 người đã dùng chiêu trò để report trang facebook cá nhân của cô và chồng là đại gia Đức An nhằm xóa mọi chứng cứ.

Bên cạnh đó, Phan Như Thảo còn bóng gió hé lộ một nhân vật bạo hành hai con riêng của chồng, từng có ý định thuê người "xuống tay" để giết đại gia Đức An. Ngoài ra, cô còn nhắc đến một bài viết biến mất nghi ngờ do bị kẻ thứ 3 report, có nội dung "Bài viết đó chỉ tố cáo sự đê tiện của 1 người, trên đó có cả bằng chứng người đó đã từng nghĩ đến chuyện thuê người giết anh An, có cả bằng chứng người cướp tài sản của anh An và 2 đứa trẻ để ăn chơi đàng điếm, có cả bằng chứng nó và chồng 2 bạo hành 2 đứa con anh An... ". Câu hỏi đặt ra là ai đã thuê hacker "phi tang sạch sẽ" mọi thứ?

Nguyên văn bài đăng mới nhất trên Facebook Phan Như Thảo:

"Trong lúc mọi người đang phẫn nộ thay em vì CON **** và ai đó đang giảng đạo lý thì không biết ai đã report nick anh An để xóa bài và hạn chế luôn quyền đăng bài của anh An. Đồng nghĩa với việc mấy trăm bài share sẽ mất theo. Tất cả phi tang sạch sẽ.

Tiếp theo nó report mất luôn bài của Thảo. 

Nếu nó bị oan, nó sẽ lẳng lặng thuê cô M.T. lập vi bằng, lập xong nó sẽ đăng Facebook khích kẻ thù của nó ko được xóa bài. Vì mất bài thì lấy gì làm bằng chứng giúp nó kêu oan. 

Còn lần này thì ngược lại. Cả 2 bài của cả 2 vợ chồng Thảo đều bị nó thuê người report xóa bài. Ngược lại với khi nó bị oan. Vậy nghĩa là nó đã xác nhận 2 bài đó đã đúng khi vạch trần sự nhơ bẩn của nó.

Có gan ăn cướp mà không có gan chịu đòn hả con***. Bài viết đó không có từ ngữ tục tĩu, và đã bị xóa đến 2 lần, nên không phải Facebook tự xóa mà do report. Bài viết đó chỉ tố cáo sự đê tiện của 1 người, trên đó có cả bằng chứng người đó đã từng nghĩ đến chuyện thuê người giết anh An, có cả bằng chứng người cướp tài sản của anh An và 2 đứa trẻ để ăn chơi đàng điếm, có cả bằng chứng nó và chồng 2 bạo hành 2 đứa con anh An... Vậy ai là người muốn report và muốn bài viết đó biến mất?

Và kỳ lạ hơn nữa là nick Quang Mạnh, fan của em, chỉ comment post lại hình ảnh 1 bài đăng cũ của em tố cáo vẫn con đàn bà đó, cũng vừa bị report mất đúng cái comment ảnh đó. Em nói vậy thôi, ai có lương tri là hiểu. Và rất có thể bài vạch mặt nó của em chỉ 1 lát nữa thôi sẽ mất để phi tang.

Vì vậy, nếu mọi người thấy em nói đúng, hãy copy bài của em vạch mặt nó phía dưới, bài gần 3.000 like ấy, cùng hình ảnh, đăng lại ở FB của các anh chị, xem nó có bao nhiêu tiền để thuê hacker lần theo dấu hàng trăm FB để report. Em cảm ơn."

Với những thông tin mới này, cộng đồng mạng vẫn đang hồi hộp chờ đợi những diễn biến tiếp theo của cuộc "khẩu chiến" từ phía vợ đại gia Đức An, mặc dù mọi thông tin chưa rõ thực hư ra sao.

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Từ khóa:   Phan Như Thảo cựu siêu mẫu Ngọc Thúy đại gia đức an

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