Hậu sinh con, Phạm Quỳnh Anh đăng ảnh hở bạo: diện đồ xuyên thấu ôm sát khoe triệt đường cong, vòng 1 lấp ló 'nóng bỏng mắt'

Hậu trường 21/11/2022 19:53

Thân hình thon gọn, không chút mỡ thừa sau sinh của Phạm Quỳnh Anh khiến dân tình phải thốt lên: "Gái 3 con trông mòn con mắt".

Sau khi ly hôn với Quang Huy, Phạm Quỳnh Anh đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn trai. Sau đó, cô đã hạ sinh một tiểu công chúa cho nửa kia. Bé có tên ở nhà là Zoey. Sau khi con gái cứng cáp, nữ ca sĩ cũng thoải mái đăng ảnh khoe dung mạo của bé lên mạng xã hội.

Hậu sinh con, Phạm Quỳnh Anh đăng ảnh hở bạo: diện đồ xuyên thấu ôm sát khoe triệt đường cong, vòng 1 lấp ló 'nóng bỏng mắt' - Ảnh 1
Cô con gái út nhà Phạm Quỳnh Anh.

Ít giờ trước, trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh khiến dân tình xôn xao khi có bài đăng mới nhắc đến "tam tai". Nữ ca sĩ diện đồ màu tím, "chơi chữ" khi viết: "Tam tai… năm thứ nhất. Tím bầm cả người". 

Hậu sinh con, Phạm Quỳnh Anh đăng ảnh hở bạo: diện đồ xuyên thấu ôm sát khoe triệt đường cong, vòng 1 lấp ló 'nóng bỏng mắt' - Ảnh 2

Hậu sinh con, Phạm Quỳnh Anh đăng ảnh hở bạo: diện đồ xuyên thấu ôm sát khoe triệt đường cong, vòng 1 lấp ló 'nóng bỏng mắt' - Ảnh 3
Phạm Quỳnh Anh lần đầu lên đồ hở bạo, phô bày thân hình gợi cảm khó cưỡng sau khi sinh con gái thứ 3.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, thay vì những trang phục rộng và giấu dáng như trước đây, giọng ca Bụi bay vào mắt tự tin diện đầm tông tím chất liệu sa tin khá kén dáng. Bên cạnh đó, phần trên của đầm được thiết kế theo kiểu coset bó sát giúp nữ ca sĩ khoe triệt để đường cong và thân hình không chút mỡ thừa. Đặc biệt, chất liệu xuyên thấu giúp Phạm Quỳnh Anh khoe khéo vòng eo thon gọn chỉ sau 4 tháng sinh con thứ 3. 

Hậu sinh con, Phạm Quỳnh Anh đăng ảnh hở bạo: diện đồ xuyên thấu ôm sát khoe triệt đường cong, vòng 1 lấp ló 'nóng bỏng mắt' - Ảnh 4

Hậu sinh con, Phạm Quỳnh Anh đăng ảnh hở bạo: diện đồ xuyên thấu ôm sát khoe triệt đường cong, vòng 1 lấp ló 'nóng bỏng mắt' - Ảnh 5

Hậu sinh con, Phạm Quỳnh Anh đăng ảnh hở bạo: diện đồ xuyên thấu ôm sát khoe triệt đường cong, vòng 1 lấp ló 'nóng bỏng mắt' - Ảnh 6
Dung mạo và thần thái đẹp không góc chết của Phạm Quỳnh Anh.

Ngoài vóc dáng quyến rũ "hút mắt" người nhìn, người hâm mộ còn phải xuýt xoa với nhan sắc thăng vượt bậc của Phạm Quỳnh Anh. Làn da mịn màng cùng visual không góc chết của bà mẹ 3 con khiến dân tình đứng ngồi không yên.

Hậu sinh con, Phạm Quỳnh Anh đăng ảnh hở bạo: diện đồ xuyên thấu ôm sát khoe triệt đường cong, vòng 1 lấp ló 'nóng bỏng mắt' - Ảnh 7

Hậu sinh con, Phạm Quỳnh Anh đăng ảnh hở bạo: diện đồ xuyên thấu ôm sát khoe triệt đường cong, vòng 1 lấp ló 'nóng bỏng mắt' - Ảnh 8
Phạm Quỳnh Anh khoe cận nhan sắc thăng hạng với làn da mịn màng cùng visual cực phẩm.

Hiện tại, nữ ca sĩ cho biết bản thân đã bắt đầu nhận show và đi diễn trở lại vì con gái trộm vía rất ngoan và quen với nhịp sinh hoạt mà cô tập cho.

Hậu sinh con, Phạm Quỳnh Anh đăng ảnh hở bạo: diện đồ xuyên thấu ôm sát khoe triệt đường cong, vòng 1 lấp ló 'nóng bỏng mắt' - Ảnh 9

Hậu sinh con, Phạm Quỳnh Anh đăng ảnh hở bạo: diện đồ xuyên thấu ôm sát khoe triệt đường cong, vòng 1 lấp ló 'nóng bỏng mắt' - Ảnh 10

Hậu sinh con, Phạm Quỳnh Anh đăng ảnh hở bạo: diện đồ xuyên thấu ôm sát khoe triệt đường cong, vòng 1 lấp ló 'nóng bỏng mắt' - Ảnh 11

Hậu sinh con, Phạm Quỳnh Anh đăng ảnh hở bạo: diện đồ xuyên thấu ôm sát khoe triệt đường cong, vòng 1 lấp ló 'nóng bỏng mắt' - Ảnh 12
Phạm Quỳnh Anh khoe body "bốc lửa" với chiếc đầm xuyên thấu, bó sát khi đi diễn.

Ở phần bình luận, đông đảo dân tình đã dành lời khen "có cánh" cho nữ ca sĩ: "Báo động báo động. Mới sinh con 4 tháng mà cháy quá chị ơi", "Tam tai nhưng vẫn phải xinh tuyệt mới chịu", "Đẹp lắm luôn. Tím mặn mà", "Chúc mừng chị đã lấy lại phong độ sung sức và thần thái xinh đẹp để cháy hết mình trong đêm nhạc",...

Đây không phải lần đầu Phạm Quỳnh Anh khiến dân tình trầm trồ vì ngoại hình xinh đẹp sau sinh. Hồi đầu tháng 11, nữ ca sĩ từng "gây sốt" mạng xã hội khi diện chiếc áo crop top khoe vòng 2 thon gọn, về dáng nhanh chóng dù vừa trải qua kỳ sinh nở hơn 3 tháng.

Hậu sinh con, Phạm Quỳnh Anh đăng ảnh hở bạo: diện đồ xuyên thấu ôm sát khoe triệt đường cong, vòng 1 lấp ló 'nóng bỏng mắt' - Ảnh 13
Trong chuyến công tác ở Hà Nội, Phạm Quỳnh Anh thả dáng với croptop cùng quần ống suông vô cùng trẻ trung.
Phạm Quỳnh Anh dùng lời thâm thúy 'vỗ mặt' anti-fan nhận dịp ái nữ tròn 4 tháng tuổi

Phạm Quỳnh Anh dùng lời thâm thúy 'vỗ mặt' anti-fan nhận dịp ái nữ tròn 4 tháng tuổi

Dù bị nhiều lời lẽ ác ý hướng vào trong suốt thời gian qua, nhưng Phạm Quỳnh Anh giờ quyết định sẽ không để những thứ tiêu cực ảnh hưởng đến mình nữa.

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