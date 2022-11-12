Bất ngờ trước hé lộ của Phạm Quỳnh Anh về mối quan hệ 'thân thiết' giữa chồng mới và chồng cũ?

Mối quan hệ giữa chồng mới - chồng cũ của Phạm Quỳnh Anh là chủ đề được khán giả dành sự quan tâm đặc biệt.

Cuối năm 2018, Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy bất ngờ xác nhận đường ai nấy đi khiến không chúng không khỏi ngỡ ngàng, tiếc nuối. Đáng chú ý hơn cả, sau ly hôn, Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy giữ mối quan hệ tốt đẹp. Cả hai cùng hỗ trợ nhau trong việc nuôi dạy con cái. Nữ ca sĩ và chồng không ngại xuất hiện cùng nhau trong những dịp quan trọng của các con. Sau ly hôn, Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy giữ mối quan hệ tốt đẹp. Cả hai cùng hỗ trợ nhau trong việc nuôi dạy con cái - Ảnh: FBNV Điển hình gần đầy nhất, tối ngày 2/11, đạo diễn Quang Huy bất ngờ xuất hiện trong tiệc sinh nhật thân mật của con gái được tổ chức tại nhà riêng của Phạm Quỳnh Anh. Như thường lệ, Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy và 2 cô con gái vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm. Nhưng điểm đặc biệt, trong dịp sinh nhật này còn có sự xuất hiện của một người đàn ông được nữ ca sĩ che mặt kĩ càng khiến dân tình nghi ngờ đây có thể là người yêu hiện tại của cô.

Trong dịp sinh nhật của con gái còn có sự xuất hiện của một người đàn ông được nữ ca sĩ che mặt kĩ càng khiến dân tình nghi ngờ đây có thể là người yêu hiện tại của cô - Ảnh: FBNV Từ đó, nhiều người cũng khán tò mò về mối quan hệ giữa chồng mới - chồng cũ của Phạm Quỳnh Anh khi đụng mặt trong cùng một sự kiện. Theo tìm hiểu được biết, Quang Huy và chồng mới của Phạm Quỳnh Anh cũng có mối quan hệ tốt đẹp. Vì vậy, Quang Huy không ngại khi gặp chồng mới của Phạm Quỳnh Anh. Trước đó, chia sẻ với truyền thông, Phạm Quỳnh Anh từng tiết lộ mối quan hệ giữa người yêu hiện tại và chồng cũ: "Phải khoe với mọi người một chút, rằng mình có cơ hội tạo mối duyên để người bạn đời mới ngồi chung với người từng là bạn đời của mình trong một buổi tiệc. Cả hai đã quen biết nhau và cảm thấy không có bất kỳ trở ngại gì trong cảm xúc. Cũng như các con cũng rất thương yêu người bạn đời mới của mình. Đó là điều mình cảm thấy rất may mắn".

Phạm Quỳnh Anh hạ sinh cho chồng mới tiểu công chúa tên Zoey - Ảnh: Internet Vừa qua, Phạm Quỳnh Anh cũng đã hạ sinh thêm tiểu công chúa tên Zoey ở tuổi 38 tuổi nhưng nữ ca sĩ vẫn quyết giữ kín mọi thông tin về người chồng hiện tại. Sau biến cố hôn nhân, Phạm Quỳnh Anh cho biết bản thân đã trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, bản lĩnh hơn: "Phụ nữ khi bước qua biến cố của cuộc đời, họ sẽ trầm tính hơn. Tôi nhẹ nhàng đón nhận biến cố của mình, có lẽ vì thế mà tôi cũng chín chắn hơn. Không gì có thể quật ngã được người phụ nữ đâu, bởi họ rất bản lĩnh, mạnh mẽ, đó là sức mạnh trong tâm hồn mình".

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