Con gái Phạm Quỳnh Anh biết 'lấy lòng' mẹ, tự lập và thấu hiểu người khác

Nữ ca sĩ - hotmom Phạm Quỳnh Anh chính thức lên chức mẹ lần 3. Mới đây, nữ ca sĩ chia sẻ về một số câu chuyện đời thường liên quan đến tổ ấm nhỏ, cũng như cập nhật tình trạng của bản thân tới đông đảo khán giả. Bố em bé đã có mặt trong suốt hành trình vượt cạn của Phạm Quỳnh Anh và là người đầu tiên chung vui niềm hạnh phúc này với bạn gái. Tuy nhiên diện mạo của bạn trai doanh nhân vẫn được nữ ca sĩ ra sức bảo vệ dù không ít lần cư dân mạng liên tục thắc mắc.

Phạm Quỳnh Anh bày tỏ sự hạnh phúc khi thấy các con hiểu chuyện, biết tự lập - Ảnh: Internet

Phạm Quỳnh Anh chính thức lên chức mẹ lần 3 - Ảnh: Internet

Mới đây Phạm Quỳnh Anh đã có những chia sẻ về các con ở trên trang cá nhân. Bố em bé đã có mặt trong suốt hành trình vượt cạn của Phạm Quỳnh Anh và là người đầu tiên chung vui niềm hạnh phúc này với bạn gái. Nữ ca sĩ vô cùng hạnh phúc khi chứng kiến hai cô con gái lớn đã trở nên tự lập và ngoan ngoãn nghe lời mẹ.