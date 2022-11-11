Con gái Phạm Quỳnh Anh biết 'lấy lòng' mẹ, tự lập và thấu hiểu người khác

Hậu trường 11/11/2022 15:34

Bà mẹ 3 con Phạm Quỳnh Anh đã có những tâm sự về các con của mình.

Nữ ca sĩ - hotmom Phạm Quỳnh Anh chính thức lên chức mẹ lần 3. Mới đây, nữ ca sĩ chia sẻ về một số câu chuyện đời thường liên quan đến tổ ấm nhỏ, cũng như cập nhật tình trạng của bản thân tới đông đảo khán giả. Bố em bé đã có mặt trong suốt hành trình vượt cạn của Phạm Quỳnh Anh và là người đầu tiên chung vui niềm hạnh phúc này với bạn gái. Tuy nhiên diện mạo của bạn trai doanh nhân vẫn được nữ ca sĩ ra sức bảo vệ dù không ít lần cư dân mạng liên tục thắc mắc.

Con gái Phạm Quỳnh Anh biết 'lấy lòng' mẹ, tự lập và thấu hiểu người khác - Ảnh 1
Phạm Quỳnh Anh bày tỏ sự hạnh phúc khi thấy các con hiểu chuyện, biết tự lập - Ảnh: Internet
Con gái Phạm Quỳnh Anh biết 'lấy lòng' mẹ, tự lập và thấu hiểu người khác - Ảnh 2
Phạm Quỳnh Anh chính thức lên chức mẹ lần 3 - Ảnh: Internet

Mới đây Phạm Quỳnh Anh đã có những chia sẻ về các con ở trên trang cá nhân. Bố em bé đã có mặt trong suốt hành trình vượt cạn của Phạm Quỳnh Anh và là người đầu tiên chung vui niềm hạnh phúc này với bạn gái. Nữ ca sĩ vô cùng hạnh phúc khi chứng kiến hai cô con gái lớn đã trở nên tự lập và ngoan ngoãn nghe lời mẹ.

Con gái Phạm Quỳnh Anh biết 'lấy lòng' mẹ, tự lập và thấu hiểu người khác - Ảnh 3
Chia sẻ của Phạm Quỳnh Anh trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

 

Cụ thể người đẹp tâm sự: "Hôm nay hai chị em gọi nhau dậy sớm. Mới 6h50 mẹ đã thấy chị hai sang phòng mẹ, quần áo chỉnh tề, tắm gội sạch sẽ, xem qua camera thấy chị hai dọn dẹp trong lúc chờ em An vệ sinh mẹ cứ cười tủm tỉm suốt". Tuy nhiên để các con hiểu chuyện, tháo vát nữ ca sĩ đã phải làm "công tác tư tưởng": "Sau nhiều lần trò chuyện với nhau, ít nhất các con cũng đã hiểu được điều gì sẽ khiến mẹ vui lòng. Đây chính xác là những gì mẹ muốn thấy ở các con, những đứa trẻ tự lập và biết lắng nghe cảm xúc của người khác".

Con gái Phạm Quỳnh Anh biết 'lấy lòng' mẹ, tự lập và thấu hiểu người khác - Ảnh 4

Con gái Phạm Quỳnh Anh biết 'lấy lòng' mẹ, tự lập và thấu hiểu người khác - Ảnh 5

 

Cách đây không lâu nhân dịp sinh nhật cô con gái lớn trong nhà, Phạm Quỳnh Anh đã nhắn nhủ cực ngọt: "Chúc mừng sinh nhật con gái lớn của mẹ!Hành trình 10 năm trôi qua nhanh như một cơn gió. Sẽ mãi mãi là người bạn thân của con, người mà con có thể tin tưởng để chia sẻ mọi thứ trên đời, người mặc chung quần chung áo, xài chung một chai nước hoa, thoa chung một cây son, người ôm hôn tạm biệt chúc ngủ ngon mỗi tối… người hay giận dỗi nhẹ nhưng trên tất cả mỗi lúc con cần gì thì mẹ vẫn luôn ở đây, nhé! Cả nhà yêu chị hai".

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