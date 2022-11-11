Cầu thủ Đình Trọng sắp có con trai đầu lòng

Hậu trường 11/11/2022 12:22

Bạn gái lâu năm của trung vệ Trần Đình Trọng đã mang thai ở tháng thứ 7. Nam cầu thủ không giấu khỏi sự hạnh phúc khi chuẩn bị lên chức bố.

Mới đây, trên trang cá nhân, Đình Trọng chia sẻ bức ảnh siêu âm của con đầu lòng. Anh viết: "Chờ đón con từng ngày". Tên thân mật của con Đình Trọng được dự đoán là "Luffy" khi anh viết kèm hastag này trên trang cá nhân.

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Cầu thủ Đình Trọng chính thức gia nhập "hội ông bố bỉm sữa" khi khoe ảnh con đầu lòng - Ảnh: Internet

Ở dưới phần bình luận, trung vệ sinh năm 1997 nhận nhiều lời chúc từ người hâm mộ cũng như các đồng đội ở tuyển Việt Nam như Nguyễn Hoàng Đức, Phan Văn Đức, Đỗ Duy Mạnh, Phạm Tuấn Hải...

Cầu thủ Đình Trọng sắp có con trai đầu lòng - Ảnh 2
Con trai chưa kịp chào đời thế nhưng Đình Trọng đã "đặt gạch" làm rể nhà họ Bùi với cầu thủ Bùi Tiến Dũng - ông bố 3 con - Ảnh: Internet

Việc Đình Trọng chuẩn bị làm bố khiến nhiều người vô cùng bất ngờ, thực tế vào tháng 6 vừa qua nam cầu thủ và bạn gái đã làm lễ ăn hỏi kín đáo tại Điện Biên. Trên mạng xã hội cặp đôi đều không chia sẻ bất cứ hình ảnh hoặc câu chuyện nào liên quan đến "tin vui này". Hiện tại đông đảo khán giả đang vô cùng trông ngóng ngày cả hai tổ chức đám cưới.

Cầu thủ Đình Trọng sắp có con trai đầu lòng - Ảnh 3
Việc Đình Trọng chuẩn bị làm bố khiến nhiều người vô cùng bất ngờ - Ảnh: Internet

Về mối quan hệ hiện tại, anh đã hẹn hò với bạn gái từ năm 2014 cho đến nay. Cả hai đều khá khép kín và hạn chế chia sẻ đời tư trên mạng xã hội. Huyền Trang (biệt danh Trang "Heo") mang thai 7 tháng. Trước đó, cả hai đã lên kế hoạch làm đám cưới nhưng chưa thực hiện do một số lý do khách quan.

Cầu thủ Đình Trọng sắp có con trai đầu lòng - Ảnh 4
Đi ăn cùng gia đình Hà Đức Chinh, bạn gái Đình Trọng lộ vòng bụng khá to - Ảnh: Internet

Cầu thủ Đình Trọng sắp có con trai đầu lòng - Ảnh 5

Hồi tháng 6, hình ảnh trung vệ Trần Đình Trọng và bạn gái Huyền Trang diện áo dài trong đám hỏi ở Điện Biên, quê nhà cô dâu, được chia sẻ trên mạng xã hội. Trang "Heo" cũng thường xuyên có mặt trong những trận đấu quan trọng của Đình Trọng. Cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ vì đẹp đôi, tình cảm bền chặt, không phô trương.

Cầu thủ Đình Trọng sắp có con trai đầu lòng - Ảnh 6
Đình Trọng và bạn gái Huyền Trang đã tổ chức lễ đính hôn sau 8 năm bên nhau - Ảnh: Internet

Đình Trọng là cầu thủ sinh năm 1997 của Việt Nam tiếp theo đón tin vui. Trước đó, trung vệ Nguyễn Thành Chung đã có con đầu lòng còn thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng sắp đón con cùng vợ Dianka Zakhidova.

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