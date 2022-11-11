Hậu tố chồng ngoại tình, Elly Trần bị chồng Tây cắt trợ cấp 260.000 đồng/tháng: 'Hết coi hoạt hình luôn'

Hậu trường 11/11/2022 09:09

Sau khi lên tiếng tố chồng có người thứ 3, mẹ con Elly Trần đang đối mặt với nhiều thử thách, khó khăn.

Elly Trần được khán giả biết đến là hot girl 8X. Người đẹp từng tham gia diễn xuất trong các phim như: Bóng ma học đường, Khát vọng thượng lưu, Tiểu thư vào bếp,...Tuy nhiên, ở lĩnh vực phim ảnh tên tuổi của Elly Trần chưa được tỏa sáng. Cô liên tục gây chú ý với những bộ ảnh sexy, táo bạo hút mắt người nhìn.

Hậu tố chồng ngoại tình, Elly Trần bị chồng Tây cắt trợ cấp 260.000 đồng/tháng: 'Hết coi hoạt hình luôn' - Ảnh 1
Elly Trần được khán giả biết đến là hot girl 8X - Ảnh: Internet

Thời gian qua, câu chuyện Elly Trần tố chồng hợp pháp ngoại tình đã trở thành tâm điểm bàn tán trên các diễn đàn mạng xã hội. Không chỉ thế, nữ diễn viên còn liên tục đưa ra bằng chứng cho thấy bị đối xử tệ bạc và góc khuất kinh hoàng của cuộc hôn nhân suốt 10 năm qua.

Hậu tố chồng ngoại tình, Elly Trần bị chồng Tây cắt trợ cấp 260.000 đồng/tháng: 'Hết coi hoạt hình luôn' - Ảnh 2
Elly Trần có khoảng thời gian liên tục mất ngủ và lo sợ bản thân trầm cảm - Ảnh: Internet

Khi chứng kiến dáng vẻ tiều tụy, mệt mỏi của người đẹp không ít khán giả đã vô cùng xót xa. Dù vậy người đẹp vẫn quyết tâm "một lần nói hết": "Điều quan trọng nhất và là giọt nước tràn ly chính là chồng tôi ép tôi cho hai đứa nhỏ gặp và ngủ lại chung với nhân tình của anh ta. Cái quái gì đang xảy ra vậy mọi người? Một điều viển vông không có thể nào chấp nhận được với thuần phong mỹ tục của mình, mà nó cũng có thể xảy ra được. Có phải người ta quá coi thường phụ nữ Việt Nam mình không? Hay người ta nghĩ có tiền có thể đè chết được? Giống như cái câu mà chồng đã đe dọa tôi như vậy đó".

Hậu tố chồng ngoại tình, Elly Trần bị chồng Tây cắt trợ cấp 260.000 đồng/tháng: 'Hết coi hoạt hình luôn' - Ảnh 3

Tuy nhiên câu chuyện hôn nhân của bà mẹ hai con chỉ vừa được kể được phần 1, netizen vẫn đang trông ngóng phần tiếp theo thì trang facebook cá nhân cùng fanpage của Elly Trần và các con đều bị ‘bay màu’. 

Hậu tố chồng ngoại tình, Elly Trần bị chồng Tây cắt trợ cấp 260.000 đồng/tháng: 'Hết coi hoạt hình luôn' - Ảnh 4
Elly Trần thông qua nền tảng TikTok cho biết tất cả tài khoản mạng xã hội Facebook đều bị đánh sập - Ảnh: Chụp màn hình
Hậu tố chồng ngoại tình, Elly Trần bị chồng Tây cắt trợ cấp 260.000 đồng/tháng: 'Hết coi hoạt hình luôn' - Ảnh 5
Hiện tại, Elly Trần đã là bà mẹ của hai nhóc tì đáng yêu Cadie Mộc Trà và Alfie Túc Mạch - Ảnh: Internet

Cô buồn bã trải lòng thông qua kênh TikTok cá nhân: "Tôi biết bên phía chồng tôi và nhân tình, họ mạnh và họ cũng thuê links trong hội nhóm này kia. Nhưng mà tôi chỉ nói đơn giản rằng không có một người phụ nữ nào, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam giỡn chơi với hôn nhân lại chấp nhận lùi về sau, ở ẩn sinh con và chăm sóc gia đình".

Hậu tố chồng ngoại tình, Elly Trần bị chồng Tây cắt trợ cấp 260.000 đồng/tháng: 'Hết coi hoạt hình luôn' - Ảnh 6
Elly Trần đã công khai xin tài trợ trường quốc tế cho các con để tiết kiệm phòng thân về sau này - Ảnh: Internet
Hậu tố chồng ngoại tình, Elly Trần bị chồng Tây cắt trợ cấp 260.000 đồng/tháng: 'Hết coi hoạt hình luôn' - Ảnh 7
Elly Trần bị chồng Tây cắt trợ cấp 260.000 đồng/tháng cho các con xem phim hoạt hình - Ảnh: Internet

Hậu tố chồng ngoại tình, Elly Trần bị chồng Tây cắt trợ cấp 260.000 đồng/tháng: 'Hết coi hoạt hình luôn' - Ảnh 8

 

Chưa dừng lại ở đó, mới đây ba mẹ con nhà Elly Trần vô tình rơi vào trường hợp "dở khóc dở cười" khi chồng hợp pháp của cô đã thay đổi tài khoản đăng nhập vào một ứng dụng xem phim. Người đẹp bày tỏ sự bất lực: "Ui, chồng em vừa cắt N.F của mẹ con em rồi. Hết coi hoạt hình luôn". Mới đây nhất vì chồng đã dừng chu cấp nên nữ diễn viên quyết định kêu gọi tài trợ trường học quốc tế cho các con.

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