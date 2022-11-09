Ca sĩ Hari Won hé lộ nguyên nhân xóa hết ảnh cũ trong quá khứ

Hari Won tiết lộ cô cảm thấy "rùng mình" khi xem lại hình ảnh cũ của bản thân trước đây. Mặc dù đã trở nên nổi tiếng hơn nhưng cô vẫn khó chấp nhận diện mạo của mình trong quá khứ.

Trong một chương trình phát sóng gần đây lấy chủ đề làm đẹp, Hari Won đã có cơ hội trải lòng. Nữ ca sĩ chia sẻ những ngày đầu mới bước chân vào giới giải trí chẳng ai có được phong cách sang trọng, quý phái. Để đạt được những điều đó thì cần có thời gian và kinh nghiệm trong nghề mới xác định được hình ảnh nào phù hợp với mình. Hari Won chia sẻ cô thường xóa ảnh quá khứ vì thấy bản thân lúc đó "quá phèn" - Ảnh: Internet

Ngoài ra, bà xã Trấn Thành không ngại chia sẻ về việc thi thoảng khi cô xem lại những tấm hình cũ trong quá khứ, cô đều ám ảnh đến mức phải xóa bỏ chúng đi: "Không có người đẹp nào sinh ra đã có được nhan sắc như vậy, kể cả là người nổi tiếng ở nước ngoài. Hồi xưa ai cũng phèn hết, không một ai sang trọng bẩm sinh. Mỗi ngày tôi đều xóa những tấm ảnh trong quá khứ của mình khi xem lại". Phong cách ăn mặc và diện mạo của Hari Won ngày càng lên đời - Ảnh: Internet Được biết, trước khi Hari Won hoạt động tại làng giải trí Việt Nam, cô từng tham gia một nhóm nhạc Kpop đa quốc tịch tên KISS. Tuy nhiên nhóm của Hari Won không có được nhiều sự chú ý nên nhanh chóng tan rã. Bản thân Hari Won quyết định phát triển định hướng nghệ thuật ở Việt Nam. Lần đầu tiên tên tuổi của Hari Won được khán giả quan tâm là lúc cô tham gia chương trình "Cuộc đua kì thú" năm 2013. Ngoại hình dễ thương, xinh xắn và giọng nói đáng yêu đã giúp Hari Won gây ấn tượng với người xem. Sau đó, Hari Won có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động giải trí và làm quen được nhiều đồng nghiệp mới.

Hình ảnh Hari Won những ngày mới bước chân vào showbiz Việt - Ảnh: Internet Kể từ khi công khai tình cảm với Trấn Thành đến hiện tại, cặp đôi đã phải trải qua không ít "sóng gió" cũng như hoài nghi của khán giả về tình cảm cả hai dành cho nhau. Tuy vậy sau tất cả, đến thời điểm hiện tại, Hari Won và Trấn Thành vẫn tay trong tay hạnh phúc, là biểu tượng tình yêu đáng để nhiều cặp đôi trẻ học hỏi. Kể từ khi công khai tình cảm với Trấn Thành đến hiện tại, cặp đôi đã phải trải qua không ít "sóng gió" - Ảnh: Internet Ngoài sự nghiệp, nhiều người cũng nhận xét phong cách thời trang của Hari Won ngày một lên đời. Nếu như trước đây, cô nàng thường xuất hiện với những "bộ cánh" già dặn, khá sến thì theo thời gian, Hari Won biết cách tút tát lại diện mạo. Cô đổi sang màu tóc sáng hơn, chăm diện những thiết kế trẻ trung, năng động. Nhờ vậy mà nhan sắc của bà xã Trấn Thành được khán giả khen ngợi. Ở tuổi 37, Hari Won hiện đang có cuộc sống hạnh phúc viên mãn và sự nghiệp phát triển - Ảnh: Internet Hari Won hiện đang có cuộc sống hạnh phúc viên mãn và sự nghiệp phát triển ở tuổi 37. Nữ ca sĩ cũng từng tiết lộ, cô may mắn bởi lấy được người chồng tâm lý, luôn yêu thương và chở che mình.

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