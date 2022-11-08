Là những mỹ nhân thân thiết trong làng nhan sắc Việt hiện tại, việc Thùy Tiên không thể tham dự đám cưới của Đỗ Mỹ Linh đã khiến không chỉ fan mà cả chính chủ cũng vô cùng tiếc nuối. Được biết ngày Đỗ Mỹ Linh lên xe hoa, Thùy Tiên vẫn đang có lịch trình cho đêm chung kết Miss Grand International 2022 tại Indonesia nên đành bỏ lỡ ngày vui của bạn thân.

Mới đây, Đỗ Mỹ Linh vừa đăng tải trên trang cá nhân đoạn clip được Hoa hậu Thùy Tiên tặng quà cưới. Đặc biệt, sau khi nhận được món quà, HHVN 2016 đã hài hước "chê" món quà của đàn em quá nhỏ và không đủ để chữa lành tinh thần. Cụ thể, người đẹp tỏ ra e thẹn nói đây là "món quà nho nhỏ" cho người chị. Đỗ Mỹ Linh liền trêu: "Sao nhỏ quá vậy, tưởng là phải to hơn”. Thuỳ Tiên liền đáp: “Mở ra coi nhỏ không má". Mặc dù không quay cận món quà nhưng ai cũng đoán được giá trị “không phải dạng vừa đâu”.

Thùy Tiên chu đáo chuẩn bị quà cưới muộn cho đàn chị - Ảnh: Chụp màn hình

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 từng rất buồn vì không thể tham dự đám cưới hoành tráng của vợ chồng doanh nhân Đỗ Vinh Quang, thậm chí còn đưa ra yêu cầu táo bạo, muốn đàn chị đổi thời gian cưới để mình có thể đến chung vui.

Thuỳ Tiên từng chia sẻ cảm xúc hụt hẫng: "Buồn, cảm xúc rất là buồn. Chị Linh là người mà em thân nhất. Thân từ trước khi em là Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Cho nên thật sự mà nói em muốn đi đám cưới của ai nhất thì em muốn đi đám cưới của chị Đỗ Mỹ Linh".

Cả 2 có mối quan hệ thân thiết từ trước khi Thùy Tiên đăng quang ngôi vị Hoa hậu tại MGI 2021 - Ảnh: Internet

Vào tối 23/10, Đỗ Mỹ Linh đã chính thức lên xe hoa với doanh nhân Đỗ Vinh Quang bằng một đám cưới như cổ tích tại Hà Nội. Trong hôn lễ, HHVN 2016 hóa nàng Lọ Lem trong bộ váy cưới đắt tiền đến từ thương hiệu Elie Saab đình đám thế giới. Đây cũng được cho là một trong những đám cưới hoành tráng nhất từ trước đến nay của làng giải trí Vbiz.