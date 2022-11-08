TiTi (HKT) xuất hiện bảnh bao giữa drama 'trông' tiền cho bạn

Hậu trường 08/11/2022 19:40

TiTi cho biết mình trong sạch vì không tham gia bài bạc, ngoài ra việc vào casino ở nước ngoài cũng không vi phạm pháp luật. 

Mới đây, MXH rầm rộ lan truyền hình ảnh TiTi (HKT) đang có mặt tại một sòng bài ở Campuchia. Dù bịt khẩu trang che gần hết khuôn mặt nhưng không khó để khán giả có thể nhận ra anh chàng, thông qua hình xăm dày đặc trên cánh tay. Trước mặt giọng ca sinh năm 1990 là rất nhiều chồng tiền đặt san sát nhau, cho thấy “canh bạc” này được đặt cược giá trị rất lớn.

TiTi (HKT) xuất hiện bảnh bao giữa drama 'trông' tiền cho bạn - Ảnh 1

TiTi (HKT) xuất hiện bảnh bao giữa drama 'trông' tiền cho bạn - Ảnh 2
Hình ảnh thanh niên ngồi ở sòng bạc đông người, bên cạnh là tiền chất đống được đồn đoán là TiTi - Ảnh: Internet

Ngay lập tức quản lý nam ca sĩ xác nhận, hình ảnh trong sòng bạc tại Campuchia là TiTi. Người này cho biết bức ảnh được chụp hồi tháng 7 - thời điểm anh sang Campuchia thăm người thân và được một người bạn dẫn đến sòng bạc. Tuy nhiên, cựu trưởng nhóm HKT khẳng định anh không đánh bạc mà chỉ ngồi canh giữ tiền cho bạn trong lúc người này đi vệ sinh. 

TiTi (HKT) xuất hiện bảnh bao giữa drama 'trông' tiền cho bạn - Ảnh 3

Trước câu hỏi có lo sợ vụ việc sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng, TiTi cho biết anh lường trước câu chuyện sẽ bị đẩy theo hướng tiêu cực ngay khi được bạn bè chia sẻ hình ảnh. Dù vậy, nam ca sĩ cho biết mình trong sạch vì không tham gia bài bạc, ngoài ra việc vào casino ở nước ngoài cũng không vi phạm pháp luật. 

Kể từ khi lộ ảnh "trông tiền" cho bạn, mới đây TiTi đã có động thái đầu tiên trên trang cá nhân. Cụ thể nam ca sĩ đăng tải hình ảnh tại một không gian đầy sang trọng. Anh chàng còn ăn vận đầy bảnh bao và kèm theo dòng chú thích ngắn gọn: "Nếu như ngày xưa".

TiTi (HKT) xuất hiện bảnh bao giữa drama 'trông' tiền cho bạn - Ảnh 4
Bài đăng của TiTi trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình
TiTi (HKT) xuất hiện bảnh bao giữa drama 'trông' tiền cho bạn - Ảnh 5
Dưới bài đăng, cư dân mạng đã chia ra làm hai luồng ý kiến - Ảnh: FBNV

Ở dưới phần bình luận, cư dân mạng đã chia ra làm hai luồng ý kiến. Một bên thì ra sức khen ngợi vẻ điển trai đáng ngưỡng mộ của TiTi, bên còn lại không ngừng truy hỏi về khoảnh khắc nam ca sĩ "trông tiền" giúp bạn ở đất khách quê người: 

TiTi (HKT) xuất hiện bảnh bao giữa drama 'trông' tiền cho bạn - Ảnh 6

TiTi (HKT) xuất hiện bảnh bao giữa drama 'trông' tiền cho bạn - Ảnh 7
Ghi nhận một số bình luận dưới phần bình luận - Ảnh: Chụp mang hình

 

TiTi (HKT) xuất hiện bảnh bao giữa drama 'trông' tiền cho bạn - Ảnh 8

TiTi, sinh năm 1990, tên thật là Phạm Linh Phương, từng là trưởng nhóm nhạc HKT. Sau khi nhóm nhạc tan rã, TiTi vẫn đi hát, tham gia phim ảnh… Anh kết hợp với Nhật Kim Anh trong lĩnh vực kinh doanh và nhiều lần vướng nghi vấn tình cảm với nữ ca sĩ. Tuy nhiên, Nhật Kim Anh nói cô chỉ coi TiTi là người em thân thiết.

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